TÜSİAD’da Cansen Başaran Symes’in yerine, Başkan olarak Erol Bilecik seçildi. Teknoloji sektöründe önemli bir yeri olan Erol Bilecik, tüm iş dünyasında oldukça sevilen ve başarılarıyla dikkat çeken bir isim olarak biliniyor.

Türkiye’nin en önemli iş dünyası örgütü olan TÜSİAD, yeni başkanını seçti. Bugün gerçekleştirilen Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu Üyelerinden ve INDEX Group CEO’su Erol Bilecik, TÜSİAD’ın yeni Başkanı oldu.

EROL BİLECİK KİMDİR?

Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini yine Antakya’da tamamladı. 1987’de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olarak Türkiye’nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer alıyor. 1987’de Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer’de sistem analisti olarak çalışmaya başladı. 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar’ı kurdu. Bilecik, bugün 600 personele ve 8.000’den fazla iş ortağına Index Grubun sahibi.

Bilgisayar sektörünün en köklü toplum kuruluşlarından TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı’nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi.

TÜSİAD, bu seçimiyle bir ilki de gerçekleştirmiş oldu. Bilecik ne profesyonel bir yönetici ne de klasik bir sanayici. Kendi kurduğu şirketlerin patronu ve CEO’su olan Bilecik dünyadaki yeni dönüşüm için de isabetli bir isim. Bilecik’in dünya ekonomisi teknolojinin öne çıktığı yeni bir sanayi devrimi yaşarken Endüstri 4.0 tartışılırken TÜSİAD üyelerinin bu yeni döneme hazırlanmasında da önemli katkı sunması mümkün görünüyor.

Index Grubu’nun CEO’su Erol Bilecik, Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Her zaman demokrasiden yana olmalıyız. Türkiye’nin ilerlemesi için de bilişim çok önemli. Genç nüfusu yalnızca teknoloji kullanan değil üreten hale getirmeliyiz. Bunun için de liderliğe ve hıza ihtiyacımız var. Cesur kararlar alınmalı” demişti.