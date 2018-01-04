Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, mobil temassız ödeme çözümünü devreye aldı

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY, 2017’de yaklaşık 2 milyon kartın sağ alt köşesine yerleşti ve Orta Vadeli Program’da “tasarruf artışına katkı sağlamak” amacıyla kendine yer edindi.

Bankaların ortak platformu ve ödeme sistemleri alanında Türkiye’nin inovasyon merkezi Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen kartlı ödeme yöntemi ve markası TROY, 2017 yılını değerlendirdi ve geleceğe dair hedeflerini paylaştı.

Yolculuğun başında olmamıza rağmen çok mesafe aldık

TROY’u dünyanın örnek aldığı Türk bankalarının desteğiyle hayata geçirdiklerini hatırlatan BKM Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “Türkiye, Avrupa’nın bir numaralı kart pazarı ve nakitsiz toplum anlayışına zemin hazırlayan ödeme teknolojilerinin adeta merkezi konumunda. Bu nedenle BKM’nin 2018’de önüne koyduğu önemli misyonlardan biri de Türkiye’nin Dijital Dönüşüm Ekosistemi’ni daha da geliştirmek. Biz geleceğe dönük, kendi alanlarımızda ‘dijital dönüşümün’ liderliğini yapmak üzere stratejimizi oluşturuyoruz. Sanayiden perakendeye ve finansa bu ekosistemin geliştirilmesinde yapıcı rol üstelenecek, her alanda ‘dönüşümü’ destekleyecek herkesle iş birliğini de artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY henüz geçtiğimiz yıl mayıs ayında tüketicilerle buluşmasına rağmen; bugün banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kart olmak üzere 2 milyona yakın kartta TROY logosu bulunuyor. TROY logolu kartlarla yılbaşından bu yana 12 milyon adet işlem gerçekleşirken bu işlemlerin tutar karşılığı 3 milyar TL’nin üzerinde. 2017 yılında verilen her 100 banka kartından 11’inin TROY logolu olduğunu belirten Dr. Soner Canko “Türkiye’nin bu yeni markası, henüz yolculuğunun başlarında olmasına rağmen çok mesafe aldı. Türkiye’nin TROY’u çok sevdiğini söyleyebiliriz” dedi ve ekledi “Halihazırda Türkiye kartlı ödemeler pazarının %100’ünü temsil eden 28 üyemiz var. Üyelerimizden 18’i banka kartı, ön ödemeli kart ve kredi kartı sunuyor. 2018’de 7 milyon, 2022’deyse 40 milyon karta ulaşmak istiyoruz”.

Orta Vadeli Program’da yer aldı, Discover’la dünyaya açıldı

TROY’un Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Program’da yer aldığını hatırlatan BKM Kartlı Ödeme Sistemlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, TROY’un yaygınlaşmasıyla birlikte yurtiçi tasarrufların artırılması yönünde önemli ilerlemeler kaydedileceğini ifade etti. 2017’nin TROY’un dünyada geçerliliğini de kazandığı yıl olduğunun altı çizilirken Discover ile yapılan iş birliği sayesinde TROY logolu kartların dünyanın 185 ülkesinde, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1,9 milyon ATM’de geçerli olmaya başlandığı vurgulandı.

TROY’un rotası inovasyon, ilk durak cep telefonundan ödeme

Kurdukları TROY İnovasyon Merkezi’nde sürdürülebilir yenilik anlayışını benimsediklerini söyleyen Cenk Temiz, “TROY, bir inovasyon ürünü olarak kendi rotasını da inovasyona yöneltmiş durumda. Dijital dönüşüm ve nakitsiz toplum alanında yeniliklere imza atmak için bu merkezi kurduk. Mevcut süreçlerin dijitalleşmesi, yenilikçi iş modellerinin yaratılması ve katma değerli yeni hizmetler için gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu. TROY’un odaklandığı konuların başında mobil temassız ödeme teknolojisinin yer aldığı açıklanırken, devreye alınan bu teknoloji sayesinde cep telefonu aracılığıyla temassız, hızlı ve güvenli ödeme imkânı sunulacağı belirtildi.

Türkiye yeniliklerin öncüsü olacak

TROY’un perakende şirketlerinden düzenleyici kuruluşlara, cihaz ve kart üreticilerinden yazılım şirketlerine kadar pek çok farklı kurum ve kuruluşu bir araya getiren büyük bir ekosistem kurduğunu vurgulayan Cenk Temiz, “TROY bu büyük ekosistem için katma değer yaratmakla kalmayacak, Türkiye’nin dijitalleşmesine de katkı sağlayacak” dedi.

En kapsayıcı, en etkili ve en hızlı çözümleri sunacağız

Cenk Temiz, “Türkiye, genç nüfusu ve yüksek mobil penetrasyonu ile yeniliklerin öncüsü olma potansiyelini taşıyor. Bankacılık ve kartlı ödeme sistemleri, Türkiye’nin bunu ispat ettiği alanlar oldu. Ödeme, gencinden yaşlısına herkesin yaşadığı bir deneyim. Biz bu deneyimi olabilecek en kapsayıcı, en etkili ve en hızlı çözümlerle herkes için güzelleştirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bu toprakların değerlerini keşif yolculuğu 2018’de sürecek

Bütün bunların yanısıra TROY’un Türkiye’nin değerlerini sahiplenen bir marka olduğunun da altı çizilirken, “Ünlü yemek kitabı ve gazete yazarımız Refika Birgül’le bu toprakların lezzetlerini, genç sanatçı Evrencan Gündüz’le bu toprakların seslerini, karikatürist Erdil Yaşaroğlu ile de bu toprakların mizahını keşfetmeye yönelik çok keyifli yolculuklara çıktık. 2018’de de bu alandaki çalışmalarımız devam edecek” diye bilgi verildi.