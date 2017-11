Türkiye’nin LoL Rüya Takımı Belli Oldu

Dünyanın en iyi League of Legends oyuncularını 7-11 Aralık tarihleri arasında Los Angeles’ta bir araya getirecek olan League of Legends All-Star Etkinliği için oylama süreci sona erdi. Türkiye’yi dünyanın en iyileri karşısında temsil edecek olan rüya takım, 70 bine yakın League of Legends oyuncusunun oylarıyla belirlendi. Rüya takımında, GittiGidiyor’un sponsoru olduğu Fenerbahçe espor takımı büyük rol oynayacak.

7-11 Aralık tarihleri arasında 8 ayrı bölgeden dünyanın en iyi League of Legends oyuncularını Los Angeles’ta karşı karşıya getirecek olan League of Legends All-Star Etkinliği için oylama süreci sona erdi. Türkiye’den etkinliğe katılacak olan rüya takımın oyuncuları, 70 bine yakın League of Legends oyuncusunun kullandığı oylarla belirlendi.

League of Legends All-Star Türkiye kadrosunu oluşturan isimler üst koridorda Thaldrin (1907 Fenerbahçe), ormanda Stomaged (BAUSuperMassive), orta koridorda Frozen (1907 Fenerbahçe), alt koridorda Zeitnot (BAUSuperMassive) ve destekte Zergsting(Team AURORA) olarak belirlendi. Takımın koçluğunu 1907 Fenerbahçe’nin koçu Padesüstlenecek. Türkiye, etkinlikte Kore, Çin, Kuzey Amerika ve Avrupa ligleriyle birlikte uluslararası arenada en başarılı 8 bölgeden biri olarak yer alacak.

Karşılaşmalar Riot Games Türkiye Twitch (http://tr.twitch.tv/ riotgamesturkish) ve LoLespor YouTube (http://www.youtube.com/ LoLespor) kanallarından, Türkçe anlatım ve profesyonel yorumcular eşliğinde canlı olarak yayınlanacak.