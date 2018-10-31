Türkiye’nin İlk Kapsamlı Kripto Para Araştırması

Türkiye’nin ilk ve en büyük kripto para işlem platformu BtcTurk, İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi ve İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (İstanbul TTO) iş birliğinde, Türkiye’de ilk defa yürütülecek çok yöntemli bir araştırma projesi ile dünyada ve ülkemizde kripto paralara ilişkin algı ve eğilimleri saptayacak.

BtcTurk tarafından İstanbul Üniversitesi İstatistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi ve İstanbul TTO iş birliğiyle hazırlanacak kripto para araştırması ülkemizde varlığını sürdüren kurumlar, finans/ekonomi uzmanları, fikir liderleri ve potansiyel kullanıcıların dijital yaşam ve kripto paraya ilişkin algı, tutum ve davranışlarının analizini içerecek. Bu analiz çerçevesinde “alternatif para” kavramını irdeleyecek araştırma, Türkiye’de bu kapsamda ve yöntemde hazırlanan ilk ve en kapsamlı araştırma olacak.

Saha çalışması 11 Ekim tarihinde başlayan ve 402 kişilik bir örneklem üzerinden yapılacak araştırmanın aralık ayında sonuçlanması hedefleniyor. Araştırma; İstanbul Üniversitesi’nden, İstatistik Uygulamaları ve Araştırmaları Merkezi Müdürü ve İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haluk Zülfikar ile İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Murat Vural’ın başkanlığında bir ekip tarafından yürütülüyor.

BtcTurk, kripto para araştırmasıyla Türkiye’de bir ilke imza atıyor

Araştırma hakkında bilgi paylaşan BtcTurk CEO’su Özgür Güneri’nin konuya ilişkin görüşleri şöyle: “Türkiye’de böyle bir araştırma maalesef yok. Bu anlamda ülkemizde bir ilki hayata geçirerek BtcTurk olarak İstanbul Üniversitesi ile birlikte çalışma kararı aldık. Konuyu en başından beri sahiplenerek bizi en iyi şekilde yönlendirdikleri için özellikle İÜİUAM Müdürü Doç. Dr. Haluk Zülfikar’a teşekkür ediyorum. Bu araştırma ile hedefimiz kripto paralar konusunda ülkemizde farkındalığı artırarak finans ve akademi camiasına elle tutulur ve kaynak olarak kullanılabilecek bir değer kazandırmak”

Araştırma Projesinin yürütücüsü Doç. Dr. Haluk Zülfikar ise araştırmaya ilişkin şu bilgileri dile getiriyor: “İÜİUAM 2012 yılından bu yana aktif çalışmalara başlamıştı. Ancak üniversitemizin köklü geçmişinden ve birikimlerinden yola çıkarak sahip olduğu know-how, yetenek ve imkânlar 2016 yılında bu merkezde toplanarak, veri yönetiminin çağın gerektirdiği şekilde ve oldukça aktif kullanımına geçildi. Bu anlamda gerek deneysel araştırmalar ve bunlara ilişkin tasarım, gerekse saha uygulamalarına yönelik araştırmaların tasarım ve uygulamaları, çevrimiçi ve dışı ortamlarda en doğru şekilde yürütebilir bir düzeye ulaştık. Geliştirdiğimiz yöntemler ve bilimsel bilgi birikimimiz sayesinde, artık en doğru ve güvenilir veriye çok daha rahat ulaşabiliyoruz.” Ayrıca iş birliği sürecinde ki desteklerinden dolayı İstanbul Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisine teşekkür ederiz. Gelecek dönemde proje çıktılarının yaygınlaştırılması, yeni proje fikirlerinin ortaya çıkarılması ve yapılacak çalışmalarda kamu desteklerinden de faydalanılması konularında da katkılarının süreceğine inanıyoruz.”

Araştırmanın saha ekibi yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşuyor

Doç. Dr. Zülfikar ayrıca şunları da vurguluyor:

“Sahada araştırma yapan ekiplerimiz, tıptan teknolojiye, sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar her uzmanlık alanında öğrenim gören Yüksek Lisans ve Doktora düzeyindeki öğrencilerimizden oluşuyor. Diğer deyişle saha ekiplerimiz son derece donanımlı, yaptığı işin ciddiyetine sahip genç arkadaşlarımız. Üstelik 22 ayrı bilim alanından öğretim üyelerinden oluşan çok güçlü bir Danışman kadrosu da bünyemizde yer alıyor. Tüm bunlar bir araya gelince en doğru veriye en doğru ve güvenilir şekilde erişim ve veriyi anlamlandırma imkânına sahip oluyoruz.

Bitcoin başta olmak üzere kripto paralar konusunda yapmaya başladığımız araştırma işte böylesi bir Merkez tarafından yürütülüyor. Bu anlamda BtcTurk’ün üniversitemiz ile yaptığı iş birliği ve girişimcilik, hakikaten hem çok değerli hem de iki taraf için de çok büyük bir kıymet taşıyor”.