Türkiye’nin İlk Dijital Zeka Konferansı TinkTalks düzenlendi

Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) tarafından hayata geçirilen TinkTalks DQ etkinliği, eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerin katılımıyla 19 Mart 2018, Pazartesi günü gerçekleştirildi. Dijital zeka, dijital okuryazarlık, teknolojinin eğitime olan etkisi ve kişiselleştirilmiş eğitim modeli konularının gündeme taşındığı konferansta, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik dijital zekanın önemine dikkat çekerken, TTGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav ise büyük veri, tasarım ve dijital dönüşümün getireceği yeni verimliliklerin yanı sıra paylaşım ekonomisinin de öneminin giderek arttığını vurguladı.

İnsani değerlere sahip, dijital okur yazarlar ve girişimciler yetiştirmek amacıyla kurulan Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), her hafta öğrencileri için düzenlediği TinkTalks etkinliğini halka açık hale getirdi. TinkTalks DQ ismiyle ilk etkinliğini 19 Mart 2018, Pazartesi günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenleyen Tink, konferansta eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerle bireyselleştirilmiş eğitimi ve teknolojinin eğitim için önemini masaya yatırdı. Konferansta ayrıca dijital zeka (DQ) ve dijital okuryazarlığın hayatı ne yönde etkileyeceği ve bugünün öğrencilerini geleceğin iş dünyasında neler beklediği de tartışıldı.

Türkiye’nin ilk dijital zeka etkinliğini düzenlemekten gurur duyduklarını dile getiren Tink Kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli, DQ (dijital zeka) kavramını içselleştirerek okullarda teknoloji girişimciliği ruhunun nasıl yeşertilebileceğini paylaştı. Dereli “Teknolojinin doğal bir araç gibi kullanılabilmesi ve girişimciliğin gündelik bir tavır olarak yerleşmesi önem taşıyor. Bugün Tink’te öğrencilerimizin böyle bir temele sahip olmaları için büyük çaba harcıyoruz, dijital becerilere ve girişimcilik ruhuna sahip bir nesil yetiştiriyoruz. Şimdi bizim bu yükselen yeni nesilden büyük bir beklentimiz var: Türkiye’nin 11’inci Beş Yıllık Kalkınma Planı’ndaki 2023 yılına kadar üç unicorn yani bir milyar dolarlık girişim üretme hedefine ulaşmaları…” dedi.

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav da yeni neslin dijital, internet ve sürdürülebilirlik üçgenlerine göre hayatlarına yön vermeleri gerektiğini vurgulayarak dijital üçgende büyük verinin ve tasarımın, internet üçgeninde lojistiğin, üretimin ve servisin, sürdürülebilirlik üçgeninde ise ileri malzemenin, enerji verimliliğinin ve paylaşım ekonomisinin yer aldığını paylaştı.

“Zaman artık dijital akıyor, hayat dijital yaşanıyor “



Konferansta konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ise “4’üncü Sanayi Devrimi’yle birlikte bireyler, kurumlar ve hatta ülkeler için hayatta kalmanın kuralları değişti. Bence bunun adı ‘Sanayi 4.0’ değil, ‘Dünya 4.0’. Yapılacak tek şey, bu devrime karşı çıkmadan, onun istediği gibi hayatımızın yazılımını güncellemek. Zaman artık dijital akıyor, hayat dijital yaşanıyor. Çocuklarımızın başarı kriteri olarak, zekanın seviyesini tartışırken seneler boyunca IQ’yu konuştuk. 90’lı yıllarda ise hem iş hayatında, hem sosyal hayatta EQ, yani duygusal zeka kavramı hayatımıza girdi. EQ, kişinin IQ’sundan farklı olarak, sosyal boyutlarda ne kadar yetkin olduğuna işaret ediyordu. ‘IQ sizi okuldan mezun eder, EQ ise hayattan!’ deniyordu. IQ ve EQ ile birlikte, yakın gelecekte üzerine daha fazla konuşacağımız bir diğer zeka türünün ise DQ, yani dijital zeka olacağı netleşti.” dedi.

Tink Öğrencileri Projelerini Sergiledi

Etkinlik kapsamında Tink öğrencileri de geliştirdikleri projeleri sergilediler. Bakliyat ürünlerini istenilen miktarda vermesini sağlayan akıllı tartı, alışveriş sepetindeki ürünlerin fiyatlarını hesaplayan mobil uygulama bütçematik, eşyaları kaybetmeyi engelleyen akıllı rozet TinkBadge, insülin değerini hesaplayan ve gerektiğinde iğne yapan akıllı bel çantası Lifebag, ağaç dalı ya da levha gibi baş üzerinde kalan nesneler için görme engellileri titreşimle uyaran akıllı şapka ve sesle kontrol edilebilen akıllı ev sistemleri, öğrencilerin paylaştığı projeler arasında yer aldı.

Dijitalleşme ve Eğitim Modelleri

Konferans kapsamında ayrıca iki panel düzenlendi. Bir Fikrin mi Var? Girişimcilik yarışmasının yaratıcısı ve yapımcısı Fuat Sami moderatörlüğünde düzenlenen Teknoloji ve Eğitim panelinde, ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Dell EMC Genel Müdürü Sinan Dumlu, TEB Girişim Bankacılığı Satış ve Pazarlama Müdürü Fatih Canan, Vodafone Yetenek ve Yetkinlik Geliştirme Direktörü Hande Yalgın teknolojinin ve dijitalleşmenin iş hayatına olan etkilerini değerlendirdiler.

Kişiselleştirilmiş Eğitim panelinde ise Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Abbas Güçlü moderatörlüğünde, Tink öğrencilerinin katılımıyla Arkan & Ergin Holding Kurumsal Finansman Ortağı Doğan Taşkent, Tink Teknoloji Danışmanı Ongun Tan, Sebit AR-GE Direktörü Ali Türker ve SAP Türkiye Eğitim Direktörü Burçak Aksoy bireylerin yetkinliklerine uygun eğitim modellerini ve bu modellerin başarıya olan katkısını paylaştılar.