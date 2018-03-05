Türkiye’nin İlk Dijital Zeka Konferansı TinkTalks DQ İçin Geri Sayım Başladı

Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) tarafından hayata geçirilen TinkTalks DQ etkinliği, eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerin katılımıyla 19 Mart 2018, Pazartesi günü gerçekleştirilecek. Konferansta, dijital zeka, dijital okuryazarlık, teknolojinin eğitime olan etkisi ve kişiselleştirilmiş eğitim modeli konuları gündeme taşınacak.

İnsan odaklı ve bireyselleştirilmiş eğitime odaklanan Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink), her hafta öğrencileri için düzenlediği TinkTalks etkinliğini yılda bir kez halka açık hale getiriyor. TinkTalks DQ ismiyle ilk etkinliğini 19 Mart 2018, Pazartesi günü Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenleyecek olan Tink, konferansta eğitim ve teknoloji alanında uzman isimlerle bireyselleştirilmiş eğitimi ve teknolojinin eğitim için önemini masaya yatıracak. Konferansta ayrıca dijital zeka (DQ) ve dijital okuryazarlığın hayatı ne yönde etkileyeceği ve bugünün öğrencilerini geleceğin iş dünyasında neler beklediği de tartışılacak.

Türkiye’nin ilk dijital zeka etkinliğini düzenlemekten gurur duyduklarını dile getiren Tink Kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli “IQ, EQ ve DQ bizim eğitim modelimizin temeli. Bugünden başlamak üzere geleceğin dünyasında dijital zeka yetkinlikleri önem kazanacak. Dolayısıyla sadece çocuklarımızın değil biz, yetişkinlerin de dijital zeka yetkinliklerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Dijital kimlik, dijital kullanım, dijital korunma, dijital güvenlik, dijital duygusal zekâ, dijital iletişim, dijital okuryazarlık ve dijital haklar olarak birbirine bağlantılı sekiz alana odaklanarak dijital zeka seviyemizi artırmamız artık kaçınılmaz. Tink olarak her yıl düzenlemeyi planladığımız TinkTalks etkinliklerimizin ilkinde dijital zeka meselesine dikkat çekmek ve bu konuyu tartışmaya açmak istedik. Çünkü çocuklarımız dijital dünyayı daha erken keşfetmeye başladı. Onların çevrimiçi ortamlarda karşılaştıkları tehditleri bilinçli bir şekilde ortadan kaldırabilmelerini ve dijital teknolojileri güvenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamanın yolu ise dijital zeka yetkinliklerinin kazandırılmasından geçiyor.” dedi.

Tink Kurucusu ve CEO’su Zeynep Dereli ile TTGV Yönetim Kurulu Başkanı ve Vestel Ventures İcra Kurulu Üyesi Cengiz Ultav ve Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Timur Sırt’ın açılış konuşmaları ile başlayacak olan etkinlik kapsamında iki panel düzenlenecek. Teknoloji ve Eğitim panelinde Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Nuran Çakmakçı, ION Akademi Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Dell EMC Genel Müdürü Sinan Dumlu, TEB Genel Müdür Yardımcısı Turgut Boz, Vodafone Yetenek ve Yetkinlik Geliştirme Direktörü Hande Yalgın teknolojinin ve dijitalleşmenin iş hayatına olan etkilerini değerlendirecekler.

Kişiselleştirilmiş Eğitim panelinde ise Milliyet Gazetesi Köşe Yazarı Abbas Güçlü, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Tink Teknoloji Danışmanı Ongun Tan, Sebit Genel Müdürü Ahmet Eti ve SAP Türkiye Eğitim Direktörü Burçak Aksoy bireylerin yetkinliklerine uygun eğitim modellerini ve bu modellerin başarıya olan katkısını paylaşacaklar.