Türkiye’nin İlk 500 Bilişim Şirketi Açıklandı

BThaber tarafından yapılan Türkiye’nin önde gelen 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki ilk 5 şirketinin açıklandığı organizasyonda; Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında liderliği geçen sene olduğu gibi bu sene de İndeks Bilgisayar alırken; İletişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında da zirve yine Türk Telekom’un oldu.

Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması bu yıl 18. kez gerçekleştirildi. BThaber Şirketler Grubu adına M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda Türkiye’nin en büyük 500 bilişim şirketi açıklandı.

Bilişim sektörü yöneticilerinin yanı sıra; STK Başkanları, kamu görevlileri ve basın mensuplarının da katılımıyla gerçekleşen organizasyon, BThaber Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe’nin açılış konuşmasıyla başladı. Bilişim sektöründe faaliyet gösteren 1000’den fazla şirketin, bu araştırma için kendileriyle verilerini paylaştığını dile getiren Göçe, elde edilen sonuçların bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler için olduğu kadar kamunun ilgili birimleri için de son derece güvenilir veriler sağladığına vurgu yaptı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye’de bilişim sektörünün eğilimlerine ve vizyonuna uygun bir motto seçmeye özen gösterdiklerini belirten Göçe, sözlerini söyle sürdürdü: “Bilişim başlığında, her türlü yeniliğin, verimlilik ve fayda için, her ölçekli şirkette yerini güçlü biçimde aldığını görmek, bu yıl ‘Bilişim sektörü iş dünyasında kök salıyor’ mottosunu belirlememize neden oldu. Bilişim 500 araştırmasında her yıl yeniliklere imza atıyoruz. Bu sene de araştırmamızın mottosu paralelinde tüm Türkiye’ye yayılıp, her ölçekte şirkette hayat bulan, bilişim odağında önemli yenilikleri hayata geçirdik. Bunlardan biri ‘Plus’ kavramı. Anadolu il listeleri, Ar-Ge şirketleri listesi, 3 yaşından küçük genç şirketler ve 3 yaşından küçük en hızlı büyüyen bilişim şirketleri, törenimiz sonunda takdim edeceğimiz bu seneki araştırma yayınımızda yerini aldı. Bilişimle kalkınan bir Türkiye için attığımız bu adımın, yani hayata geçirdiğimiz yeni kategorilerin büyük önem taşıdığına inanıyoruz”.

Murat Göçe’nin ardından BTK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kurul Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka da konuşma yaptılar. Suat Hayri Aka’ya, konuşmasının ardından Murat Göçe tarafından BTHaber Sektöre Katkı Ödülü takdim edildi.

Türkiye’de bilişim alanındaki başarılı şirketlerin ödüllendirildiği Bilişim 500 Ödül Töreni’nde konuşan Müsteşar Suat Hayri Aka, Bilişim 500 Araştırması sonuçları 18 yıldan beri sektöre rehberlik etmektedir. Türkiye’de mobil geniş bant alternetasyon oranı diğer ülkelere göre yüzde 7.4 oranında daha yüksektir. Dolayısıyla ulusal geniş bant stratejileri ulusal geniş bant alt yapısını geliştirmesi açısından son derece önemli bir rol oynamaktadır. Ülkemiz için geniş bant stratejisi için gereken fon hazırlanmış olup yakında sektörümüzde paylaşılacaktır. GSM operatörleri birliği için hazırlanan bir başka raporda nüfusun yüzde 10’luk kısmının 2G hizmetlerinden 3G hizmetlerine geçiş yapması gayri safi yurtiçi hasılaya etkisinin yüzde 0.5 olduğu hesaplanmıştır.” dedi.

“Bilişimde bir liralık yatırım yirmi beş liralık katma değer sağlamaktadır. Akıllı şehirleşme gayri safi yurtiçi hasılaya yüzde 15 katkı sağlamaktadır. Akıllı teknolojilere dünyada yılda 10 milyar dolardan fazla yatırım yapılmakta bu yatırımın gelecek 5 yıl sonunda yılda 27 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2050’ye kadar akıllı şehirler sayesinde toplam tasarrufun 22 milyon dolara ulaşacağı düşünülmektedir.” diye açıkladı.

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan Bilişim 500 araştırması ile ilgili olarak şu açıklamada bulundu:

“Bilişim sektörünün aynası olarak görülen Bilişim 500 Araştırması, yatırımlar için gösterge, kamu ve özel sektör için önemli bir kaynak. Günümüzde tüm sektörlerin işleyişini aynı anda etkileyen en önemli faktör bilgi ve iletişim sektöründeki gelişmeler. Haberleşme sektörünün de içinde bulunduğu bilgi ve iletişim teknolojilerine yönelik faaliyetler de bu sektörün gelişimindeki en büyük araç. Ülkeler ancak tasarım, Ar-Ge ve üretimle güçlenir ve dünyada söz sahibi olabilir. Kurumumuz ve ülkemiz özellikle en üst seviye teknoloji gerektiren haberleşme alanında yerlilik ve milliliğe çok önem vermektedir. Bu kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmenin ve hatta ürünlerini ihraç eder duruma gelmenin bir göstergesidir.”

Bilişim 500 ödül töreninde aynı zamanda sektör duayenlerine de ödül verildi. Bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek vermiş olan Maro Teknoloji Genel Müdürü Fatma Leyla Maro, Signum Teknoloji Genel Müdürü Can Kaynar, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ultav ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Galip Zerey, ödüllerini Murat Göçe’nin elinden aldılar.

BThaber Genel Yayın Koordinatörü Ayhan Sevgi ise, 3 ayrı BThaber Özel Ödülü’nü sırasıyla 2016 Yılı Anadolu’nun Parlayan Yıldız Firması Ödülü’ne layık görülen Efa Bilişim Yazılım’a (Kahramanmaraş), 2016 Yılı BThaber Özel Müşteri Ödülü’ne layık görülen Biltam’a ve 2016 Yılı BThaber Dostluk Ödülü’ne layık görülen Yrd. Doç. Dr. Tayfun Acarer’e sundu.

69 kategoride ödüller sahiplerini buldu

Törende bilişim teknolojilerinin toplam 69 kategoride zirveye ulaşan şirketleri ve ciro sıralamasına göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Teknolojileri sektörlerinin zirvedeki 5 şirketi ödüle layık görüldü. Bilgi Teknolojileri şirketleri arasında liderliği İndeks Bilgisayar alırken, Teknosa ikinci, Penta üçüncü, Arena dördüncü, Bilkom ise beşinci oldu. İletişim Teknolojileri şirketleri sıralamasında zirve yine Türk Telekom’un olurken, onu sırasıyla; Turkcell, Vodafone, KVK ve Brightstar izledi. 2016 yılı büyük ödülü olan Bilişim Sektörü Türkiye Birincilik Ödülü’nü de Türk Telekom kazandı.

Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’nin Demsistem olarak açıklandığı listede, Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi ise Datagate oldu.

Bilişim 500, PLUS yapısı ile gelecek vaat eden şirketlere yer verdi

Bilişim 500, bilişim dünyasında oyuncu olan daha fazla yetkin şirketi kapsayabilmek üzere bu yıl PLUS yapısını da araştırmaya dahil etti. Böylece büyüklük ve ciro olarak Bilişim 500’de yer alamayan ancak sektör için önem taşıyan şirketler de araştırmada yer alma şansı yakaladı. PLUS kapsamında kendi alanında veya bölgesinde güçlü konumda olan genç şirketler, Ar-Ge yapan şirketler ve Anadolu firmaları değerlendirildi. Böylece kendi kulvarındaki firmalarla yarışarak Plus tablolarında kendilerini gösterebilme şansı elde eden şirketler de Bilişim 500 kapsamında ödüllendirildiler.

Törende verilen ödüllerin dağılımları şöyle oldu:

DONANIM ALT KATEGORİLERİ

Sunucu Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Ağ Donanımı Kategori Birincisi Netaş

OT/VT Donanımı Kategori Birincisi Perkon

Çevre Birimleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji

ATM ve POS Sistemleri Kategori Birincisi NCR

Masaüstü Bilgisayar ve OEM Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Birincisi Teknosa

Sistem Entegratörü Görüntü ve Ses Sistemleri Kategori Sensormatic

Veri Yedekleme ve Depolama Donanımı Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Telekomünikasyon Alt Yapı Donanımı Kategori Birincisi Hes Kablo

Dağıtıcı Mobil Telefon Kategori Birincisi Brightstar

Tablet ve Taşınabilir Bilgisayar Kategori Birincisi Penta Teknoloji

Sistem Entegratörü Veri Yedekleme ve Depolama Kategori Birincisi KoçSistem

Çeşitli Donanım Kategori İnform

Tüketim Malzemeleri Kategori Birincisi Penta Teknoloji

YAZILIM ALT KATEGORİLERİ

Güvenlik Yazılımı Kategori Birincisi Exclusive Networks

Doküman/Arşiv Yönetim Yazılımı Kategori Birincisi Koda

CRM Yazılımı Kategori Birincisi SAP

ERP Yazılımı Kategori Birincisi Itelligence

Türkiye Merkezli Üretici ERP Yazılımı Kategori Birincisi Mikro Yazılım

Mobil Uygulamalar Kategori Birincisi Arvento

İş Uygulamaları Kategori Birincisi Innova

Sanallaştırma Kategori Birincisi Data Market

Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Netaş

Türkiye Merkezli Üretici Sektörel Yazılım Kategori Birincisi Softtech

Veri Ambarı/İş Zekası Yazılımı Kategori Birincisi P.I Works

HİZMET ALT KATEGORİLERİ

Danışmanlık Kategori Birincisi STM Savunma Teknolojileri

Eğitim Kategori Birincisi Bilginç IT Academy

Çağrı Merkezi Hizmeti Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi

Kurulum Bakım Destek Hizmetleri Kategori Birincisi Isbak

İnternet Hizmeti Kategori Birincisi Türk Telekom

Katma Değerli Mobil ve İnternet Hizmetleri Kategori Birincisi Biotekno

Alternatif Operatör Hizmeti Kategori Birincisi TTM Telekom

Barındırma Yönetim Bulut Hizmeti Kategori Birincisi KoçSistem

Yayın Hizmeti Kategori Birincisi Türksat

Diğer Dış Kaynak Kullanım Hizmeti Kategori Birincisi Atlas Yazılım

ALT KATEGORİLER

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Donanım Alt Kategori Birincisi Artı Bilgisayar

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Yazılım Alt Kategori Birincisi SAP

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Hizmet Alt Kategori Birincisi Pupa Bilişim

Türkiye Merkezli Üretici Donanım Alt Kategori Birincisi Karel

Türkiye Merkezli Üretici Yazılım Alt Kategori Birincisi Softtech

Sistem Entegratörü Donanım ve Yazılım Alt Kategori Birincisi Netaş

Sistem Entegratörü Hizmet Alt Kategori Birincisi KoçSistem

Dağıtıcı Donanım Alt Kategori Birincisi Brightstar

ANA KATEGORİLER

Türkiye Merkezli Üretici Ana Kategori Birincisi Karel

Uluslararası Türkiye Dışı Merkezli Üreticinin Türkiye Temsilcisi Ana Kategori Birincisi Alcatel Lucent

Sistem Entegratörü Ana Kategori Birincisi Netaş

Hizmet Sağlayıcı Ana Kategori Birincisi Turkcell Global Bilgi

Telekom Şirketi Ana Kategori Birincisi Türk Telekom

Dağıtıcı Ana Kategori Birincisi İndeks Bilgisayar

ÖZEL KATEGORİLER

Donanım İhracatı Kategori Birincisi Hes Kablo

Yazılım İhracatı Kategori Birincisi Netaş

Hizmet İhracatı Kategori Birincisi Atos

Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Demsistem

Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi Kategori Birincisi Datagate

BİLİŞİM 500 PLUS

Bilişim 500 Plus Ar-Ge Yatırımı Kategori Birincisi Netaş

Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük Genç Şirketler Kategori Birincisi Tente Elektronik

Bilişim 500 Plus 3 Yaşından Küçük En Hızlı Büyüyen Bilişim Şirketleri Kategori Birincisi Fiz Bilişim

İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ İLK 5

1- Türk Telekom

2- Turkcell

3- Vodafone

4- KVK

5- Brightstar

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İLK 5

1- İndeks Bilgisayar

2- Teknosa

3- Penta Teknoloji

4- Arena

5- Bilkom