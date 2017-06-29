Türkiye’nin fikir önderleri, turizm sektörünün bugünü ve yarınını konuşacak

Türkiye turizm sektörünün en önemli etkinliği olan Uzakrota Travel Summit’te bu yılın konuşmacıları belli oldu. 17 Kasım’da Fairmont Quasar İstanbul’da düzenlenecek zirvede turizm ve medya sektöründen tanınmış isimlerin yanı sıra, iş dünyasından temsilciler ve dijital girişim konusunda önemli başarılar elde etmiş isimler yer alacak. Lüks, teknoloji, girişim ve otel rezervasyon konseptleri altında, 4 ayrı salonda gerçekleşecek etkinliklere, geçen seneye göre %100’lük artışla 1500 kişinin katılıması hedefleniyor.

2017 yaz turizm sezonunun hemen sonrasında gerçekleştirilecek olan Uzakrota Travel Summit’e yaklaşırken, konuşmacı programı belli oldu. Özellikle otel, acente, ajans ve teknoloji şirketlerinden yoğun bir profesyonel katılımın gerçekleşmesi beklenen zirvede turizm konusunda etkin blogger’lar medya dünyasından tanınmış isimler de katılım gösterecek.

Bağlantılı alanlardan farklı perspektifler

Uzakrota Travel Summit bu yıl doğrudan turizm sektöründen profesyonellerin yanı sıra, bağlantılı pek çok alandan isimleri de ağırlayacak. Katılımcılara yeni perspektifler kazandıracan konuşmacıların her biri kendi alanında önemli deneyim ve becerilere sahip. Zirveye katılacak isimler arasında yer alan Eski Sağlık ve Turizm Bakanı Bülent Akarcalı, siyaset dünyasından da edindiği eşsiz deneyimleri aktaracak. Zirvenin gerçekleştirileceği Fairmont Quasar Istanbul’un Genel Müdürü Kai Winkler, Uluslararası pazar araştırma şirketi Nielsen’in Türkiye Ülke Müdürü Erdem Tolon, ikamet ve vatandaşlık planlaması alanında küresel şirketlerden Henley & Partners Ülke Müdürü Tolga Habalı ve dijital ödeme alanında çalışan Wirecard’ın Türkiye Genel Müdürü Dündar Özdemir konuşmacı olarak zirvede yer alacak. Konuşmacı listesinde ayrıca İki Design Group Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Murat Kader, IDO Genel Müdür Yardımcısı Murat Altıkardeşler, Gruppal Kurucu Ortağı Mehmet Can Koruyan Germanyfans Gmbh Kurucusu Hüseyin Baraner ve African Diamond Cape Town Kurucu Ortağı Tanzer Sarıalan gibi isimler bulunuyor.

Spor ve medya dünyasından tanınmış simalar

Medya ve spor dünyasından da önemli isimleri Uzakrota Travel Summit’te konuşmacı olarak görmek mümkün olacak. Televizyon yapımcısı ve Yönetmen Gülhan Şen, Basketbol Antrenörü ve Yorumcusu İhsan Bayülken, NTVSpor Genel Yayın Yönetmeni Mert Aydın, Spor Yorumcusu Bağış Erten, Basketbol Köşe Yazarı Ünal Özüak, Spor Yorumcusu ve Köşe Yazarı Cem Dizdar ile turizm ve seyahat yazarları Cem Polatoğlu ve Kemal Kaya.

Turizmi en iyi bilenler de Uzakrota’da olacak

Zirvenin ana temasını oluşturan turizm konusunda en etkili isimler Uzakrota Travel Summit’te konuşacak. Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar ve Emirates Airline Türkiye, Romanya ve Bulgaristan Genel Müdürü Bahar Ahmet Birinci’nin konuşmalarının yoğun katılımla gerçekleşmesi bekleniyor. Bu iki önemli ismin yanı sıra, turizm dünyasından şu isimler konuşmacı olarak zirvede yer alacak: AtlasGlobal Gelir Yönetimi Başkanı Nevzat Arşan, Amadeus Türkiye Ülke Müdürü Eric Willems, Balkan Medical Travel kurucusu Minet Music Bidroom Kurucu Ortağı Michael Ros, Online rezervasyon konusunda faaliyet gösteren Agoda’nın Ülke Müdürü Gökhan Demirkıran, Golden Bay Tour Kurucusu Mehmet Erdoğdu, Shimdigo Genel Müdürü Tuna Yılmaztürk, Fest Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen, Malezya Turizm Ofisi Pazarlama Müdürü Çağrı Sağlık, Neredekal Pazarlama Müdürü Çağdaş Polatü IRO ve TUREB | Eski Genel Başkanı Şerif Yenen, Hotelrunner Kurucu Ortağı Arden Agopyan.

Teknoloji ve dijital dünyadan tanınmış simalar

Günümüzdeki turizm sektörünün en çok ilişki içinde olduğu sektörlerden biri teknoloji. Elbette internet ve sosyal medya etkisiyle dijital dünya da öne çıkıyor. Turizm teknolojileri üreticisi Sabre’nin Türkiye Ülke Müdürü Altuğ Bekdemir zirvede önemli bir konuşma yapacak. Teknoloji sektörü ve dijital dünyadan şu isimler, Uzakrota Turizm Zirvesi’nde kürsüde yer alacak: Turna.com Kurucusu Abdülkadir Kırmızı, Enuygun Kurucusu Çağlar Erol, Hepfly & Otelz Kurucusu Orkun Tekin, Kolay Yolculuk Genel Müdürü Yonca Karavit, Bavul.com & Paravion Ülke Müdürü Arda İpekçi, Butik Deneyimler Kurucusu Ersan Bilik, Bitransfer Kurucusu Oğuz Çoban, Garanti Partners Direktörü Yonatan Pinto, Only Travel Marketing Kurucusu Sarp Özkar, Citymapper Ülke Müdürü Erhan Erdoğan, LabX – Bir Fikrin Mi Var Kurucusu Fuat Sami, Ride the Earth Cape Town Kurucusu Sarper Sesli, Grand Lux Leiwen Lüksemburg Kurucusu Deniz Kılıç.

Ticaret örgütlerinden temsilciler konuşacak

Türkiye turizminin dünyadaki sesi olan uluslararası ticaret örgütleri de zirvede yer alacak. İşbirliği örgütleri ve sektörel birliklerin yöneticileri, turizm sektöründen yüzlerce katılımcıya çok değerli bilgi ve deneyimlerini aktaracak. Yunanistan-Türkiye Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Sema Aydın K.’nın yanı sıra Türk Ukrayna İşadamları Derneği Genel Başkanı Burak Pehlivan, Türk-Çin İş Adamları Derneği Genel Başkanı Kemal Koçak ve Türk-Afrika İş Adamları Derneği Genel Başkanı Fatih Akbulut birer konuşma yapacak. Ayrıca OTSAD (Ortadoğu Turizm ve Seyehat Acenteleri Derneği) Genel Sekreteri Deniz Dikkaya ile Gastronomi Turizmi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe de konuşmacı listesinde yer alıyor.

Uzakrota Travel Summit 2017’ye katılım, program ve konuşmacılar hakkında daha fazla bilgi almak için http://www.uzakrota.com/summit17 adresinden yayın yapan etkinlik sayfası ziyaret edilebilir.