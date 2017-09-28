Türkiye’nin En Büyük Deneyim Mağazasını Arçelik Açtı

Türkiye’nin sevilen markalarından Arçelik, Türkiye’nin en büyük deneyim mağazasını İstinyePark’ta açtı. Arçelik A.Ş CEO’su Hakan Bulgurlu “Mağazalarımızda müşterilerimizin yeni teknolojileri deneyimlerken aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak yaşam alanları oluşturuyoruz. Tasarımdan, ürün ve hizmetlerimize kadar müşteri deneyimini odağımıza alarak yeni nesil mağazacılık modelimizi geliştirdik. Bu anlayışla, Türkiye’deki en büyük deneyim mağazamızı İstinyePark’ta açtık. Dijital perakendecilik dönüşümünü yaşattığımız yeni nesil mağazamızla, sektöre yeni bir soluk getirdiğimize inanıyorum” dedi.

Türkiye’nin en çok tercih edilen, lider markası Arçelik, deneyim ve yaşam alanına sahip en büyük mağazasını İstinyePark’ta, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu ve Arçelik A.Ş. üst düzey yöneticilerinin katıldığı bir törenle hizmete açtı.

1.080 metrekarelik alana kurulu İstinyePark mağazası, interaktif müşteri deneyimine olanak sağlayan, yeni nesil perakendecilik trendlerine uygun dijital teknolojilerle donatıldı. Mağaza, ‘Ana Deneyimleme Adası’, ‘Etkinlik Mutfağı’ ve ‘TV Deneyimleme’ olmak üzere toplam 3 adet adada müşterilerine ürünleri deneyimleme ve keyifli zaman geçirme imkanı sunuyor. Ürünlerle ilgili bilgilere hızla ulaşmayı sağlayan dijital ekranların yer aldığı mağazada, Arçelik ürünlerinin yanında, cep telefonu, tablet, dijital oyuncaklar gibi en yenilikçi elektronik ürünler de bulunuyor.

“Yeni nesil mağazalarımızda geçirilen sürede yüzde 40’lık bir artış olduğunu ölçümledik.”

Arçelik’in 62 yıldır öncü olduğu mağazacılık anlayışına yeni bir boyut getirdiğini söyleyen Arçelik A.Ş. CEO’su Hakan Bulgurlu; 21. yüzyılın müşterisi, artık mağazalarda sadece ürünlere bakmak değil, ürünlere dokunmak, teknolojilerini deneyimlemek istiyor. Biz de mağazalarımızda müşterilerimizin yeni teknolojileri deneyimlerken aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak yaşam alanları oluşturuyoruz. Tasarımdan, ürün ve hizmetlerimize kadar müşteri deneyimini odağımıza alarak yeni nesil mağazacılık modelimizi geliştirdik. Bu anlayışla, Türkiye’deki en büyük deneyim mağazamızı İstinyePark’ta açtık. Müşterilerimizin mağazanın da ötesinde, kendilerini evlerinde gibi hissetmelerini istiyoruz. Burada maç izleyip, kişisel bakım ürünlerini kullanarak saç tasarım uzmanlarından fikirler alabilecekler, yeni tariflerle yemek yapabilecek ve en son teknolojik trendlerden, sağlıklı yaşama kadar pek çok konuda ünlü konuşmacıları dinleyebilecekler. Ayrıca Arçelik’te bir ilk olarak mağazamızın içinde yetkili servis noktası da açtık” dedi.

Dijital perakendecilik dönüşümünü yaşattığımız yeni nesil mağazamızla, sektöre yeni bir soluk getirdiğimize inanıyorum diyen Bulgurlu sözlerine şöyle devam etti; “Tüm bu yeniliklerimizin olumlu etkisi ile müşterilerimizin mağazalarımızda geçirdiği zamanı artırdığını görüyoruz. Yaptığımız araştırmada yeni nesil mağazalarımızda geçirilen sürede yüzde 40’lık bir artış olduğunu ölçümledik. Yeni nesil mağazalarımızı Türkiye’nin dört bir yanında hızla yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.”

7’den 70’e Herkes için Arçelik

Arçelik İstinyepark mağazası, müşteri deneyiminin üst nokta yaşandığı, müşterinin kendini özel hissettiği bir buluşma noktası. Mağazada her yaş grubuna hitap eden bölümler tasarlandı. Mağazanın kalbinde bulunan ‘Ana Deneyimleme Adası’, Arçelik ürünleri ile hazırlanmış taze içeceklerle misafirlerini karşılıyor. Bu alanda küçük ev aletlerinin yanı sıra VR, giyilebilir teknoloji ve drone gibi en yeni teknolojik ürünleri deneyimlemek de mümkün. Müşterilerin, mağazada olmayan ürünleri bire bir boyutlarda interaktif olarak inceleyebilecekleri akıllı ekran da bulunuyor. Yine bu alanda yer alan amfi tiyatroda videowall’lardan oluşan dev ekranlarla; alanında uzman konuşmacılar teknoloji, iyi yaşam ve sağlıklı beslenme konularında ziyaretçileri bilgilendirecek. Özel mutfak alanında Arçelik şefleri ile yemek pişirme imkânı bulan müşteriler saç tasarım bölümünde ise kişisel bakım ürünlerini kullanarak kuaför yardımıyla saçlarına şekil verebilecekler. TV deneyimleme adasında, son teknoloji televizyonlarda kısa film ve maç keyfi yapabilecek, video oyunları da oynayabilecekler. Çocuklar için oyun alanının da yer aldığı mağazada, yine çocukların ve tasarımcıların ilgisini çekecek 3 boyutlu kalem deneyimleme alanı da bulunuyor. Mağazada dijital etiketler kullanılarak kağıt israfının da önüne geçiliyor. Ayrıca, mağazadaki tüm etkinliklerin girişte yer alan dijital ekranlardan canlı yayınla dışarı yansıtılacak ve mağaza etkinlik takvimi bu ekranlardan ziyaretçilere duyurulacak.

Mağaza İçinde Yetkili Servis

Türkiye’nin en yaygın ve güçlü servis ağına sahip olan Arçelik, bir ilk olarak İstinyePark mağazasında yetkili servis hizmeti de veriyor. Müşteriler, mağaza içinde yer alan yetkili servis alanında servis randevularını alabilirken, küçük ev aletlerini de kısa sürede tamir ettirebilecek.