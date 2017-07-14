Türkiye’nin en büyük “Bilgi Teknolojileri” şirketi bu yıl da İndeks Bilgisayar oldu

M2S Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri tarafından yapılan İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda Türkiye’nin en büyük “Bilgi Teknolojileri” şirketinin İndeks Bilgisayar olduğu açıklandı.

Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, MS2 Araştırma ve Pazarlama Hizmetleri’nin yaptığı ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması’nda, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı tüm rakiplerini geride bırakarak Bilgi Teknolojileri sektöründe Türkiye’nin en büyük bilişim şirketi ödülünün sahibi oldu. Şirket, Dağıtıcı Ana Kategoride de birinci olarak başarısını tescilledi. Index Grup şirketlerinden Datagate de Son 3 Yılda En İyi Performans Gösteren Bilişim Şirketi olarak açıklandı.

15 yıldır liderliği kimseye kaptırmıyor

Konuyla ilgili açıklama yapan Index Grup Şirketleri İcra Kurulu Üyesi Atilla Kayalıoğlu, İndeks Bilgisayar’ın 15 yıldır bilişim teknolojilerinin lider markası olduğunu belirterek, “Türkiye’nin en büyük katma değerli distribütörü olarak, ileride daha büyük başarılara imza atmak ve bölgesel güç olma hedefimizi sürdürüyoruz. Bu amaç doğrultusunda vizyoner bir bakış açısıyla yaptığımız yatırımlarımızın meyvelerini gelecekte daha fazla alacağımıza inanıyor, Bilgi Teknolojileri sektöründe uzun yıllardır devam ettirdiğimiz liderliğimizi her geçen yıl daha da perçinliyoruz” diye konuştu.

Teknoloji sektöründe 28 yıldır dağıtıcı olarak faaliyette bulunan Index Grup şirketlerinden İndeks Bilgisayar, 2016 yıl sonu sonuçlarına göre konsolide net satış gelirini yüzde 12 artırarak 3 milyar 385 milyon TL’den 3 milyar 794 milyon TL’ye çıkarmıştı. Şirket 2017 yılı hedefini yüzde 24 büyüme ile 4,7 milyar TL olarak belirlemişti.

Index Grup Şirketlerinden Datagate Bilgisayar’ın 2016 yılı net satış geliri 1 milyar 214 milyon TL olurken şirket, 2017 yılı net satış hedefini 1 milyar 376 milyon TL olarak belirlemişti.