Türkiye’nin dijital cüzdanı BKM Express 5 yaşında

Türkiye’nin ilk ve en yaygın dijital cüzdanı BKM Express 5’inci yaşını doldurdu. 5 yıl önce 5 işyeri ve 9 bankayla faaliyete geçen BKM Express, tarih itibarıyla 17’si banka biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde iş yeri, 1,5 milyon kullanıcıya ulaştı ve son iki yılda %100 büyüdü.

Bugün İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında, 5 yılın öyküsünü aktaran BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu: “BKM Express, Türkiye’de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak, dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve 5 yılda Türkiye’nin ulusal dijital cüzdanı oldu. BKM Express olarak ödeme deneyimini geliştirmeye devam edeceğiz” dedi. Türkiye’de dijital ödemeyi yaygınlaştıran BKM Express, 5’inci yaşını Türk Hava Yolları’nda geçerli “5 Milyon Mil” kampanyasıyla kutlayacak.

Türkiye’yi dijital cüzdan teknolojisiyle tanıştıran BKM Express 5’inci yaşını kutluyor. Türkiye’nin ilk dijital cüzdanının hızlı, güvenli ve kolay alışverişin yanı sıra 5 yılda getirdiği tüm yenilikler, 5 Ekim’de düzenlenen basın toplantısında anlatıldı. BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, basın toplantısında şunları söyledi: “BKM bünyesinde 5 yıl önce 5 işyeri ve 9 bankayla başlayan bu yenilikçi girişim, günümüzde 17’si banka, biri banka dışı olmak üzere 18 kurum, 24 binin üzerinde iş yeri ve 1,5 milyonun üzerinde kullanıcıyı kapsayan dev bir ekosisteme dönüştü. Türkiye’de ödeme için kullanılan kartların %99’unu tanımlayabildiğimiz bir dijital cüzdanımız var. Bugün 5 yıllık sürecin bizi getirdiği noktayı ve BKM Express’in üstlendiği misyonu tek cümlede tanımlamak gerekirse, şunu diyebiliriz; ‘BKM Express Türkiye’de dijital cüzdan kategorisinin oluşmasını sağlayarak dijital ödemelerin liderliğini yaptı ve 5 yılda Türkiye’nin ulusal dijital cüzdanı oldu.'”

Ödeme deneyimini geliştiriyoruz

Serkan Yazıcıoğlu tek hedeflerinin ve misyonlarının Türkiye’de ödeme deneyimini geliştirmek olduğunu vurgularken şunları söyledi: “Burada kullandığımız ulusal kavramı yalnız yürümek anlamını taşımıyor. Öncülük ve Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı yapma amacımızı ifade ediyor. Nitekim bizden sonra diğer cüzdan uygulamalarının devreye girmesi hedeflediğimiz bir amaçtı. Bu misyon yeni dijital dönemlerde de aynen devam edecek. Önümüzdeki dönemde buradaki değişim hızı daha da artacak. Dijital dünyadaki gelişmeleri, bugüne kadar olduğu gibi, ‘ödeme deneyimini’ geliştirmek için kullanacağız.”

BKM Express Türkiye’yi dijital cüzdanla tanıştırdı

BKM Express’in tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşüm kapsamında Türkiye’yi ilk dijital cüzdanla tanıştırdığını hatırlatan Serkan Yazıcıoğlu “Bundan 5 yıl önce 5 işyeri, 9 banka ile yola çıktık. Her geçen yıl yeniliklerin üzerine yenilerini koyarak mobil uygulama, mağaza içi ve yüzyüze ödeme, tek tıkla hızlı ödeme ve dijital bağış işlevlerini hayata geçirdik. Teknoloji altyapımıza yaptığımız yatırımlarla işyeri entegrasyonunu 3 haftadan 5 güne indirdik” diye konuştu.

5 yılda 5 milyon işlem, son iki yılda %100 büyüme

5 yıl süren bu yolculukta 17’si banka biri banka dışı olmak üzere 18 kurumla %99 kart penetrasyon oranını yakaladıklarının altını çizen Yazıcıoğlu “Bugün 1,5 milyondan fazla BKM Express kullanıcısı 24 binden fazla iş yerinde hızlı, kolay ve güvenli alışveriş ayrıcalığını yaşıyor. Son iki yılda %100 büyüme oranına ulaştık. 5’inci yılımızda toplam 5 milyon BKM Express işlemine ulaşmak üzereyiz” ifadelerini kullandı.

5 yılda 5 yeni odak

BKM Express’in Türkiye’nin ulusal dijital cüzdanı haline gelmesinin sürpriz olmadığının altını çizen Serkan Yazıcıoğlu “İçinde bulunduğumuz çağda lider olmak için çok çalışmak, yenilikleri sürdürülebilir kılmak şart. BKM Express’in başarısının sırrı da bu oldu. Güvenli ödeme, mobil ödeme, güvenli tahsilat, sosyal dijital cüzdan ve girişimcilik geride bıraktığımız yolda odaklandığımız 5 konu oldu. Bu 5 odak noktası, ödemelerin dijitalleşmesinin en önemli 5 koludur” dedi.

Dünyanın kart bilgisinin tamamını almayan tek dijital cüzdanı

BKM Express’in güvenli ödeme açısından geride kalan 5 yılda çığırlar açtığını ifade eden Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express’in kart eklerken yalnızca ilk 6 ve son 4 rakamı alma kolaylığıyla dünyada kart bilgisinin tamamını almayan tek dijital cüzdan olduğunu hatırlattı.

BKM Express’le mobil ödemeler tüm Türkiye’ye yayıldı

BKM Express’in %65 mobil kullanım oranıyla dünya ortalamasının çok üzerinde bir mobil penetrasyon oranına sahip olduğunu belirten Serkan Yazıcıoğlu, yüz yüze ödeme, online ödeme, para transferi ve dijital bağış gibi işlevlerin tümünü mobile taşıdıklarını vurguladı. “Market, akaryakıt, ulaşım, restoran ve sokak alışverişlerinde BKM Express ile ödeme yapmak çok kolay” diyen Yazıcıoğlu, akaryakıt ve marketlerde dijital cüzdanla mobil ödeme deneyimini ilk yaşatanın BKM Express olduğunu belirtti.

Sigorta ve perakende tahsilatlarında 35 milyon işlem

BKM Express’in kolay alışveriş deneyimini sigorta ve perakende sektöründeki tahsilatlara da taşıdıklarını belirten Yazıcıoğlu “Güvenli tahsilat platformumuzda 4 milyon kartın bilgisini saklıyoruz. Bu altyapıyla 35 milyon tahsilat işleminin gerçekleşmesine aracılık ettik” diye konuştu.

Dijital bağışla 2,5 milyon TL STK’lara aktarıldı

E-bağış kavramını Türkiye ile BKM Express’in tanıştırdığını hatırlatan Serkan Yazıcıoğlu, “BKM Express’in e-bağış seferberliğinin ardından önceleri kredi kartı, havale ve web siteleri üzerinden ya da nakit olarak fiziksel bağış kumbaralarından toplanan bağışlar dijital ortamın kolaylık, hız ve güven avantajıyla toplanmaya başlandı. Dijital bağışla toplamda 250 vakıf ve derneğe kaynak aktarıldı. Yapılan 160.000 bağış işlemi sonucunda 2,5 milyon TL’nin üzerindeki tutarda kaynak çeşitli STK’lara bağışlandı” dedi.

Gelecek 5 yılın odağı

BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu 5 yıllık geçmişi ve BKM Express’in bu dönemde geldiği noktayı Türkiye’nin Ulusal Dijital Cüzdanı olarak tanımladıklarını belirtirken gelecek ile ilgili de şu mesajı verdi: “O günlerde başladığımız dijitalleşme seviyesi ile bugün geldiğimiz dijitalleşme seviyesi ve tanımları çok farklı. Önümüzdeki dönemde buradaki değişim hızı daha da artacak. Dijital dünyadaki gelişmeleri, yine ‘ödeme deneyimini’ geliştirmek için kullanacağız. Bunu yaparken BKM Express’in önümüzdeki dönem için 5 odağı, uygulama devrimi, nesnelerin interneti, temassız dijital ödemeler, yapay zeka ve kasiyersiz ödemeler olacak.”

“Para İste”, “AdresimExpress” ve “Fatura Ödemeleri” ile uygulama devrimi

BKM Express’in sonraki 5 yılının hedeflerini de paylaşan Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express kullanıcılarını bekleyen birçok yeni işlev ve uygulamanın müjdesini verdi:

Para İste: Hediyeden doğum gününe, bayram harçlığından acil ihtiyaca kadar pek çok kullanım alanı için getirilen BKM Express özelliği. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları miktarı yazıp BKM Express üzerinden tanıdıklarına göndermeleri ve “para istemeleri” yalnızca birkaç saniye sürüyor.

Hediyeden doğum gününe, bayram harçlığından acil ihtiyaca kadar pek çok kullanım alanı için getirilen BKM Express özelliği. Kullanıcıların ihtiyaç duydukları miktarı yazıp BKM Express üzerinden tanıdıklarına göndermeleri ve “para istemeleri” yalnızca birkaç saniye sürüyor. Adresim Express: BKM Express’in sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar farklı e-ticaret ya da m-ticaret siteleri için yeniden form doldurma ve adres bilgisi verme zahmetine artık katlanmıyor. Adres bir kereliğine BKM Express’e kaydedildiğinde BKM Express’in geçerli olduğu e-ticaret sitelerinde yeniden form doldurmadan alışveriş yapılabiliyor.

BKM Express’in sunduğu bu yeni özellikle kullanıcılar farklı e-ticaret ya da m-ticaret siteleri için yeniden form doldurma ve adres bilgisi verme zahmetine artık katlanmıyor. Adres bir kereliğine BKM Express’e kaydedildiğinde BKM Express’in geçerli olduğu e-ticaret sitelerinde yeniden form doldurmadan alışveriş yapılabiliyor. Fatura Ödeme: BKM Express ile artık cep telefonu, doğalgaz, su, elektrik, internet, TV ve diğer aboneliklerin faturaları ödenebiliyor.

BKM Express ile artık cep telefonu, doğalgaz, su, elektrik, internet, TV ve diğer aboneliklerin faturaları ödenebiliyor. Dijital temassız ödeme devri başlıyor: Türkiye’de her üç ödeme terminalinden birinin temassız uyumlu hale gelmesiyle birlikte temassız ödemelerin yaygınlaştığını hatırlatan Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express’in Temassız Ödeme özelliğiyle BKM Express kullanıcılarının yüz yüze ödemelerde mobil cihazlarını kullanarak saniyeler içerisinde alışveriş yapabileceklerini açıkladı.

Türkiye’de her üç ödeme terminalinden birinin temassız uyumlu hale gelmesiyle birlikte temassız ödemelerin yaygınlaştığını hatırlatan Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express’in Temassız Ödeme özelliğiyle BKM Express kullanıcılarının yüz yüze ödemelerde mobil cihazlarını kullanarak saniyeler içerisinde alışveriş yapabileceklerini açıkladı. Kasiyersiz ödeme: BKM Express ve Migros iş birliğiyle Migros Jet Kasa’larda mobil ödeme yeniliğini başlattıklarını hatırlatan Serkan Yazıcıoğlu, bu yeniliğin yaygınlaşmasıyla birlikte uzun kasa kuyrukları ve cüzdan taşıma zorunluluklarının ortadan kalkacağını ifade etti.

5’inci yıla özel 5 Milyon Mil kampanyası

Öte yandan BKM Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, BKM Express’in 5. Yıl kutlamaları kapsamında, BKM Express kullanıcılarına özel “5 milyon uçuş mili” kampanyasını başlattıklarını açıkladı. Kampanya kapsamında kullanıcılar BKM Express alışverişlerinde 1 çekiliş hakkı kazanacaklar. BKM Express’i ilk kez kullanacaklara ise 2 çekiliş hakkı verilecek. 15 Kasım’a kadar sürecek kampanya sonunda çekilişle 50 kişiye 100.000 mil olmak üzere Türk Hava Yolları’nda geçerli toplamda 5 milyon uçuş mili hediye edilecek.