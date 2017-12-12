Türkiye’deki 25. yılını kutlayan Honeywell, son üç yılda gelirini ikiye katladı

Yenilikçi teknoloji çözümleri sunan Honeywell, en yüksek büyüme kaydettiği ülkelerden biri olan Türkiye’deki 25’inci yılını tamamladı. Türkiye’nin en önemli sektörlerine hizmet veren Honeywell, Türkiye’deki firmalara özellikle Endüstri 4.0 ve IoT konusundaki en son teknolojileri sunuyor.

Ülkemizde 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bugün 300’den fazla çalışanı bulunan Honeywell, kurumlara endüstriyel teknoloji uygulamaları sunuyor. Türkiye’deki şirketlerin artan teknoloji ihtiyacına paralel olarak son üç yılda gelirini iki katına çıkartan kurum; performans, güvenlik ve verimlilik konularında Türkiye endüstrisine destek oluyor.

Bu sene Türkiye’de 25’inci yılını kutlayan Honeywell bu amaçla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya ev sahipliği yapan Honeywell Türkiye ve Orta Asya Başkanı Orhan Geniş, “Dünyanın en büyük endüstriyel yazılım firmalarından Honeywell, inovasyonla harmanlanmış çözümlerini tüm dünyadaki kilit endüstrilere sunuyor. Teknolojimiz fiziksel donanımla yazılımı, hizmet ve bilgi birikimini birleştiren ürünleri ile insanları, süreçleri ve varlıkları birbirine bağlıyor. Industrial Internet of Things (IIoT) – Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Uygulamaları ile sanayinin verimli büyümesine destek oluyor” dedi.

Konuşmasında; “Türkiye’de endüstriyel sektörler hızlı büyüyor. Bu açıdan bakıldığında da oldukça şanslı olduğumuzu söyleyebiliriz. Honeywell bu nedenle Türkiye’yi ‘High Growth Region’ yani yüksek büyüme potansiyeli olan bölgeler içinde görüyor. Bu bölgelerin tamamının, dünya ülkelerinin gayri safi milli hasılasının (GDP) yüzde 60’ını oluşturması bekleniyor. Honeywell’in tüm büyümesinin yüzde 50’den fazlasını 2012 yılından itibaren bu bölgeler sağlıyor” diyen Geniş, “Bizimle beraber çalışan firmalar ister petrokimya ister havayolu isterse yapı sektöründe ürünlere sahip olsun, çok büyük miktarlarda veri ortaya çıkıyor. Bu yığınsal verinin işlenmesi ve analizi müşterilerimize büyük fayda sağlıyor. Teknolojimiz sayesinde firmalar süreçlerini iyileştirirken güvenlik, verimlilik ve üretkenlik anlamında daha iyi hizmet verebiliyor” dedi.

25 yıl önce yalnızca 10 kişilik bir ekip ile Türkiye’deki çalışmalarına başlayan Honeywell, bugün 300’den fazla çalışanıyla İstanbul, Ankara ve İzmir ofisleriyle faaliyetlerini sürdürüyor.

Türkiye’nin en büyük sektörlerine hizmet veren Honeywell, rafineriler ve petrokimya tesislerine kontrol sistemleri sunarken, sivil ve askeri havacılık kurumlarına ise donanım ve yazılım desteği veriyor. Akıllı bina çözümleri, yangın ve güvenlik sistemleri, lojistik ve antrepo otomasyon çözümleri de şirketin sunduğu diğer hizmetler arasında yer alıyor.

Honeywell’in yazılım ve teknoloji çözümleri Türkiye’de birçok farklı firma ve sektör tarafından kullanılıyor. TÜPRAŞ, BOTAŞ ve PETKİM tesisleri, TANAP boru hattı, İş Bankası, İstanbul Üçüncü Havaalanı ve Ford Otosan Fabrikalarının akıllı bina çözümleri, Türkiye’de geliştirilen ve üretilen T-129 ATAK Helikopteri ve TLUH – Özgün Helikopter projeleri, Türk Hava Yolları ve Pegasus gibi özel havayollarına ait uçak filoları Honeywell çözümlerinin kullanıldığı kurum ve projelerden sadece bazıları.

Dünyada 23 binin üzerinde mühendisi bulunan Honeywell, yaklaşık 11 bin mühendisini yazılım geliştiricisi olarak konumlandırmış durumda. Kurum, önümüzdeki beş yıl içerisinde büyümesinin yüzde 60’ının yazılım ile ilgili dallardan gelmesini bekliyor. Bunların içinde mobil uygulamalar, bulut tabanlı yazılımlar ve nesneleri birbirine bağlayan IoT çözümleri bulunuyor.