Türkiye’de sosyal medyada  kıskançlık oranı yüzde 41

Sosyal medya, arkadaşlarla irtibatta kalmanın ve mutlu anılar paylaşmanın bir yolu olarak hayatımıza girse de; Kaspersky Lab’ın son araştırmasının sonuçları, sosyal medyanın artık pek çok insanı negatif hissettirdiğini gösteriyor. Bunun önde gelen sebeplerinden biri beğenilme isteği, yani “like” avı olarak karşımıza çıkıyor.

TEKNOLOG – Paylaştıkları içerik bekledikleri kadar ilgi görmeyince çoğu insanın morali bozulurken, sosyal medya kullanan Türkiye’deki insanların %41’i de arkadaşları kendilerinden daha fazla beğeni aldığı zaman kıskandıklarını itiraf ediyor. Araştırmada buna ek olarak, insanların sosyal medyada arkadaşlarının daha mutlu görünen hayatlarını kıskandıkları da ortaya çıkıyor.

Kaspersky Lab, dünya genelinde 16.750 kişiyle yaptığı anketle, insanların sosyal medya ile ilgili bir sıkıntısını ortaya çıkardı. İnsanlar genellikle sosyal medyaya zaman ayırdıktan sonra çeşitli nedenlerle olumsuz duygular yaşıyorlar ve bu da sosyal medyanın olumlu etkilerinden daha ağır basıyor.

Kullanıcılar, olumlu nedenlerden ötürü ve iyi hissetmek adına sosyal medyayı ziyaret ediyor. Türkiye’de çoğu insan (%68) arkadaşları ve meslektaşları ile iletişim halinde kalmak; eğlenceli ve komik paylaşımlar görmek (%71) için sosyal ağları kullanıyor. Türkiye’deki kullanıcılar ayrıca, dijital profillerini oluşturmanın ve profillerini her türlü pozitif anı ile doldurmanın yanı sıra; kendilerini gülümseten içerikleri (%77), tatil günlerinde ve gittikleri seyahatlerde geçirdikleri harika zamanları arkadaşlarıyla paylaşmak (%56) için ciddi bir zaman ayırıyorlar.

Başkalarının mutlu paylaşımları mutsuz ediyor

İnsanların %89’unun davetsiz ve yoğun bir şekilde karşılarına çıkarak iletişimlerini zorlaştıran reklamlardan rahatsız olması şaşırtıcı bir sonuç olmamakla birlikte, mutsuzluğun sebeplerinin daha derinde yattığı görülüyor. İnsanlar sosyal medyadaki etkileşimleri sonucunda iyi hissetmek istemekle birlikte; arkadaşlarının tatil, hobi ve eğlenceli etkinliklerle ilgili mutlu paylaşımlarını görünce hayatın tadını yeterince çıkaramadıklarını düşünüp kötü hissediyorlar. Örneğin, %57’si davet edilmedikleri bir partiden arkadaşlarının paylaştığı bir içeriği görünce mutsuz olduklarını; %53’ü de arkadaşlarının mutlu tatil fotoğraflarının kendileri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu söylüyor. Dahası, %40’lık bir kesim de, geçmişte paylaştıkları mutlu içeriklere bakmanın, eski yaşamlarının şimdikinden daha iyi olduğunu düşünmelerine sebep olduğunu belirtiyor.

Çare tamamen bırakmak mı?

Daha önceki araştırmalar da sosyal medya ile kurulan sıkıntılı ilişkileri gözler önüne sermiş, insanların %78’i sosyal medya kullanımını tamamen bırakmak istediğini itiraf etmişti. Sosyal medya kullanmaya devam etmek için tek sebebin fotoğraflar ve diğer dijital anıların kaybedilmesinin yanı sıra arkadaşlarla irtibatın kopmasından korkmak olduğu görülüyor. Arkadaşlarla irtibatta kalma konusunun çözümü çok kolay olmamakla birlikte, dijital anıların kurtarılması alanında Kaspersky Lab’ın üzerinde çalışmakta olduğu bir çözüm söz konusu.

Kaspersky Lab, kullanıcıların sosyal medya kullanmaya devam etmek veya dijital anılarını kaybetmeden bırakmak arasında daha özgürce karar vermelerine yardımcı olmak adına, FFForget adlı uygulamayı geliştiriyor. FFForget, sosyal ağlardaki anıların güvenli, şifreli bir bellekte saklamasına imkan sağlarken, kullanıcılara herhangi bir ağdan istedikleri zaman ayrılma özgürlüğü sağlıyor.

FFForget’in 2017 içerisinde kullanıma sunulması planlanıyor. Uygulama hakkında güncel haberleri almak ve öncelikli olarak denemekle ilgilenenler ffforget.kaspersky.com adresi üzerinden kayıt olabiliyor.