Türkiye’de 13 bin kişilik siber ordu kuruluyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 150 ülkede, 200 binin üzerinde bilgisayarı etkisi altına alan fidye yazılım ile ilgili ayrıntıları anlattı. Aslan, siber saldırılarla mücadele için 13 bin “beyaz hacker”dan oluşan “siber ordu” kurulacağını açıkladı.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’a konuşan Bakan Arslan, siber saldırı için 21 Mart’ta tüm kurum ve kuruluşlara “Ana veri tabanlarını açık tutmayın” uyarısı yaptıklarını söyledi. Bu uyarı sayesinde son saldırının Türkiye’ye zarar vermediğini anlatan Arslan, bu hacker’ların şifreledikleri veriler için fidye istediklerini belirterek, “Ancak yarın daha büyük tehdit ve tehlike oluşturabilirler. Bu yüzden sürekli yapıyı güçlendiriyoruz. 13 bin beyaz hacker kamuda çalışmak için geldi. 5 gruplu siber ordu kuruyoruz” dedi.

Arslan, süreci şöyle anlattı: “Siber saldırılarda geçen yılın haziran ayından itibaren çok büyük bir yoğunlaşma var. Biz, 2013 yılından itibaren siber olaylara müdahale merkezleri (SOME) ve ekipleri kurduk. Sadece kamuda değil, tüm kurumlarda SOME’lerin kurulmasına önayak olduk. Bu konuda güzel bir koordinasyon var. Bu son saldırının olabileceğini biz 21 Mart’ta kurumlara bildirdik. ‘Savunma yazılımlarınızı güncelleyin, antivirüs programlarınızı güncelleyin’ dedik. Bu çok önemliydi. Bu verilerin depolandığı SMB merkezleri var. Bunu ‘kullanmıyorsanız açık tutmayın’ dedik.

Bu son saldırıları ülke olarak zararsız atlattık. Sadece Fransa’daki Renault merkezine olan saldırıdan kaynaklı olarak Bursa’daki fabrika bir gün üretimi durdurdu.”