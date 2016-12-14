Türkiye 2016’da bunları Google’ladı

Google, Türkiye’de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı “2016 Arama Trendleri” listesini açıkladı.

Türkiye’de 2016 yılında yapılan aramalarda “Slime nasıl yapılır?”, “Tanka nasıl çıkılır?” ve “Darbe” üst sıralarda yer aldı.

TEKNOLOG – Yılın Arama Trendleri 2016’nın Türkiye’de farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Aleyna Tilki, dizilerde Kiralık Aşk, yemek tariflerinde “Trileçe” yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı. Türkiye’de en 2016’da arama trendinde yükselme gösterenler ise sırasıyla “EBA – Eğitim Bilişim Ağı”, “Pokemon GO” ve “Darbe” oldu.

Google’da 2016 yılında Türkiye’de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç ifade “Artık Yıl”, ”Güneş Tutulması” ve “Dünya Kadınlar Günü” olurken,

“Nasıl Yapılır?” sorusu ise en çok “Slime”, “KPSS Başvurusu” ve “Tanka Nasıl Çıkılır?” konularında soruldu.

Türkiye’de Yükselen Aramalar – İsimler

Aleyna Tilki

Oya Aydoğan

Mustafa Koç

Tarık Akan

Emre Mor

Muhammed Ali

Koray Avcı

Neslihan Atagül

Barış Arduç

Kemal Doğulu

Türkiye’de Yükselen Genel Aramalar

EBA – Eğitim Bilişim Ağı

Pokemon GO

Darbe

Altın Fiyatları

Olimpiyatlar

Avrupa Şampiyonası

Kısmetse Olur

Takdir/Teşekkür Hesaplama

Dolar Kuru

KPSS Başvurusu

Türkiye’de Yükselen Arama – Diziler

Kiralık Aşk

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Aşk Laftan Anlamaz

No: 309

Kara Sevda

Tatlı İntikam

İçerde

Hayat Şarkısı

Cesur ve Güzel

Kırgın Çiçekler

Türkiye’de Yükselen Arama- Yemek Tarifleri

Trileçe

Mücver

İstiridye Mantarı

Magnolia

Lazanya

Milkshake

Chia Tohumu Tatlı

Farklı Kahvaltı

Mozaik Pasta

Biber Dolması

Nedir?