Türkiye 2016’da bunları Google’ladı

Google, Türkiye’de ve dünyada en çok aradığımız kelimelerin ve en son trendlerin yer aldığı “2016 Arama Trendleri” listesini açıkladı.
Türkiye’de 2016 yılında yapılan aramalarda “Slime nasıl yapılır?”, “Tanka nasıl çıkılır?” ve “Darbe” üst sıralarda yer aldı.
TEKNOLOG – Yılın Arama Trendleri 2016’nın Türkiye’de farklı kategorilerden oluşan trend listelerinde kişilerde Aleyna Tilki, dizilerde Kiralık Aşk, yemek tariflerinde “Trileçe” yükselen aramalarda ilk sıralarda yer aldı. Türkiye’de en 2016’da arama trendinde yükselme gösterenler ise sırasıyla “EBA – Eğitim Bilişim Ağı”, “Pokemon GO” ve “Darbe” oldu.
Google’da 2016 yılında Türkiye’de “Nedir?” sorusuyla aranan ilk üç ifade “Artık Yıl”, ”Güneş Tutulması” ve “Dünya Kadınlar Günü” olurken,
“Nasıl Yapılır?” sorusu ise en çok “Slime”, “KPSS Başvurusu” ve “Tanka Nasıl Çıkılır?” konularında soruldu.
Türkiye’de Yükselen Aramalar – İsimler
- Aleyna Tilki
- Oya Aydoğan
- Mustafa Koç
- Tarık Akan
- Emre Mor
- Muhammed Ali
- Koray Avcı
- Neslihan Atagül
- Barış Arduç
- Kemal Doğulu
Türkiye’de Yükselen Genel Aramalar
- EBA – Eğitim Bilişim Ağı
- Pokemon GO
- Darbe
- Altın Fiyatları
- Olimpiyatlar
- Avrupa Şampiyonası
- Kısmetse Olur
- Takdir/Teşekkür Hesaplama
- Dolar Kuru
- KPSS Başvurusu
Türkiye’de Yükselen Arama – Diziler
- Kiralık Aşk
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Aşk Laftan Anlamaz
- No: 309
- Kara Sevda
- Tatlı İntikam
- İçerde
- Hayat Şarkısı
- Cesur ve Güzel
- Kırgın Çiçekler
Türkiye’de Yükselen Arama- Yemek Tarifleri
- Trileçe
- Mücver
- İstiridye Mantarı
- Magnolia
- Lazanya
- Milkshake
- Chia Tohumu Tatlı
- Farklı Kahvaltı
- Mozaik Pasta
- Biber Dolması
Nedir?
- Artık Yıl
- Güneş Tutulması
- Dünya Kadınlar Günü
- OHAL
- Saat Farkı
- Nasıl Yapılır?
- Slime
- KPSS Başvurusu
- Tanka Nasıl Çıkılır?
- Orkide Bakımı
- Cirit Nasıl Oynanır?
- Migren Tedavisi