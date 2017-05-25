Turkcell uygulamaları çok indirilenler listesinde

Turkcell, hayatı kolaylaştıran mobil uygulamalarıyla uygulama marketlerin en popülerleri listesine girdi. AppStore ve Google Play’den son iki yılda 53 milyondan fazla Turkcell uygulaması indirilirken, Turkcell Hesabım, Dergilik, fizy, TV+, BiP, Lifebox ve Upcall uygulamaları en çok indirilen ilk 100 uygulama içerisine girmeyi başardı. Böylece Turkcell, ilk 100 listesinde en fazla uygulaması olan şirket olmayı başardı.

Turkcell’in dünya çapında kullanılan uygulamaları, uygulama marketlerin en popüler 100 listelerine girmeyi başardı. 24 Mayıs 2017 itibariyle, hem AppStore hem de Google Play uygulama marketlerinde Türkiye’den “En Çok İndirilen İlk 100 Uygulama” arasında Turkcell’in 7 uygulaması yer aldı. En Çok İndirilen İlk 100 Uygulama arasında, Turkcell’in her gün ortalama 10 milyona yakın işlemin yapıldığı Turkcell Hesabım, 130’dan fazla televizyon kanalının bulunduğu TV+, aylık 140 milyondan fazla şarkının dinlendiği fizy, yeni nesil mesajlaşma programı BiP, rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar tarafından aradığınızda kimin aradığını gösteren UpCall, 800 milyondan fazla dijital içeriğin yedeklendiği lifebox ve 300’den fazla yayını içeren dijital dergi uygulaması Dergilik bulunuyor.

Dakikada 100 kez indiriliyor, günde 2 saatten fazla kullanılıyor

Her 1 dakikada ortalama 100 Turkcell uygulamasının indirildiği uygulama marketlerinden son iki yılda indirilen Turkcell uygulamalarının sayısı ise 53 milyonu aşmış durumda. Turkcell uygulamalarının günlük kullanılma süresi de artarak kullanıcı başına günlük 2 saati geçti. Bu da demek oluyor ki Turkcell uygulamalarını kullananlar her gün yaklaşık 2 saatlerini bu uygulamalarda geçiriyor. Türkiye’nin ilk dijital operatörü Turkcell’in ürün ve servislerinin ortalama kullanım sürelerine bakıldığında ise en çok TV+, fizy ve BiP’in kullanıldığı görülüyor.