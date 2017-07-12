Turkcell’den Yeni Telefon T80 ve VR Gözlüğü T VR

Uzun zamandır kenti telefon modelleriyle de müşterilerine kampanyalar düzenleyen Turkcell, T serisi yeni akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Fotoğraf çekimine farklı bir bakış getiren bu telefon, fiyat/performans dengesinde iddialı görünüyor. Yüksek teknoloji ve metal tasarıma sahip yeni T80 çift kamerası ile derinlik efekti veren etkileyici fotoğraf çekim özelliği sağlarken, 13 MP ön kamerası ile de flaşlı özçekim sunuyor. Turkcell, telefonla birlikte, bir süredir beklenen VR başlığı T VR’ı da tanıttı.

Turkcell T serisinin en yeni ve en akıllı telefonu T80 görücüye çıktı. Yüksek teknolojiye sahip yeni T80, kolay kullanımlı arayüzü, ince ve zarif tasarımıyla dikkat çekiyor. T80’in 3 boyutlu (3D) fotoğraf çekme özelliği sunan çift arka kamerası ile görüntüler daha canlı hale geliyor. Otomatik netleme, derinlik efekti ve istenen noktaya odaklanma gibi gelişmiş fotoğrafçılık özellikleri sunan T80’in ön yüzündeki flaşlı 13 megapiksellik kamerası karanlık ortamlarda da kolayca özçekim yapabilme imkânı sunuyor.

Turkcell’in yeni telefonu T80, daha canlı görüntü kaydetmeyi sağlıyor ve fotoğraf çekmek artık daha keyifli hale geliyor. Türkiye’nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü T VR ise kullanıcıya T80 ile çektiği 3 boyutlu fotoğrafların içindeymiş hissi yaşatıyor. T80 ve T VR, Financell taksit seçenekleri ve Turkcell güvencesinde satışa sunuluyor. Bugünden itibaren başlayan ön satışta platinum tarifeyle T80 alanlara ise T VR hediye ediliyor.

Altın sarısı (gold) ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen T80, 7.7 milimetrelik süper inceliğin yanı sıra metal şık tasarıma sahip. Üstelik parmak izi okuma teknolojisiyle de T80’in ekran kilidini açmak hem daha güvenli hem daha hızlı hale geliyor. T serinin bu en yeni ve en akıllısı T80, en iyi teknik özelliklere sahip telefonu uygun fiyatla almak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Operatör markalı ilk sanal gerçeklik (VR) gözlüğü

T80 ile kullanıcının hayatını kolaylaştıran BiP, fizy, TV+, Dergilik, lifebox, Turkcell Akademi, GollerCepte, UpCall gibi Turkcell uygulamaları hazır halde geliyor. Android Nougat işletim sistemli cihazda VoLTE teknolojisi de bulunuyor. T80 entegre VR kullanım platformu sayesinde gelişmiş bir sanal gerçeklik (VR) deneyimi sunmaya hazır halde geliyor. Turkcell T80’in bütünleşik VR platformuyla uyumlu çalışan T VR’ı da Türkiye’nin operatör markalı ilk sanal gerçeklik gözlüğü olarak kullanıcıların beğenisine sunuyor.

T VR sayesinde fotoğraflar, videolar ve oyunlara adeta gerçek bir deneyime dönüyor. Ayrıca T80 kamerasıyla çekilen üç boyutlu görüntüler gerçekçi olarak T VR’dan da izlenebiliyor. T VR ilk 1 ay sadece T80 müşterilerine özel olarak satışa sunuluyor. Android tabanlı cihazlarla uyumlu çalışabilen T VR ile Turkcell, sanal gerçeklik dünyasının büyüsünü uygun bir fiyatla tüketiciye ulaştırmayı hedefliyor.

Ekran koruyucu ve hologram aparatı hediye

Turkcell’in en akıllısı, 5.2 inç ekran büyüklüğüne sahip T80, cihazların olmazsa olmazı ekran koruyucusuyla beraber geliyor. T80’in kutusundaki aksesuarlar arasında yer alan ekran koruyucu, cihazı kırılma ve çizilmelere karşı güven altında tutacak. Böylece ekran koruyucu için ekstra para harcamaya gerek kalmayacak. T80’e özel kılıf seçenekleri de Turkcell mağazalarında müşterileri bekleyecek. Ayrıca T80 ile birlikte gelen hologram aparatı sayesinde internetteki 3 boyutlu hologram videolarını her yerde keyifle izlemek mümkün hale gelecek.

Turkcell T80’in teknik özellikleri

Turkcell 4.5G ile 300 Mbps’ye kadar indirme hızı

Metal kasada gold ve gri renk seçeneği

Parmak izi okuyucu

Ekran

5.2’’ Full HD Ekran

1920 x 1080 Ekran çözünürlüğü

5.2’’ Full HD Ekran 1920 x 1080 Ekran çözünürlüğü Etkileyici performans

Qualcomm 8 çekirdekli işlemci (1.4GHz*4) + (1.1GHz*4)

2 GB RAM

16 GB dahili hafıza (128 GB micro SD artırılabilir hafıza desteği)

VoLTE

Dolby Audio Ses Sistemi

Qualcomm 8 çekirdekli işlemci (1.4GHz*4) + (1.1GHz*4) 2 GB RAM 16 GB dahili hafıza (128 GB micro SD artırılabilir hafıza desteği) VoLTE Dolby Audio Ses Sistemi Gelişmiş Kamera

13MP + 2MP çift arka kamera / 13MP flaşlı ön kamera

3D fotoğraf çekimi ve otomatik netleme

1080p HD Video Kayıt

Derinlik efekti ve dilediğin noktaya odaklama

Farklı Çekim Modları

13MP + 2MP çift arka kamera / 13MP flaşlı ön kamera 3D fotoğraf çekimi ve otomatik netleme 1080p HD Video Kayıt Derinlik efekti ve dilediğin noktaya odaklama Farklı Çekim Modları İşletim sistemi

Android Nougat

T VR’ın Teknik Özellikleri