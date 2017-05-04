Turkcell’den peşin fiyatına 24 ay taksitli Lenovo K6 Note

Turkcell, teknoloji tutkunlarına sunduğu cazip kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Kampanya kapsamında tasarım ve performansa önem veren kullanıcılara hitap eden Turkcell, Lenovo K6 Note ve P2 modellerini peşin fiyatına taksitli sunuyor. Lenovo K6 Note modelinde peşin fiyatına 24 ay taksit seçeneği yer alırken Lenovo P2’de peşin fiyatına 6 ay seçeneği bulunuyor. Dileyen müşteriler için ayrıca 36 ay taksit imkanı da yer alıyor.

Uygun ödeme koşullarıyla Turkcell’lilere sunulan Lenovo K6 Note, 16 MP hızlı odaklanmalı arka kamera ve 8 MP ön kamera ile donatılmış olup net ve kusursuz fotoğraflar çekilmesini sağlıyor. Kampanya kapsamında sunulan diğer bir akıllı telefon Lenovo P2 ise 5100 mAH’lik dev bataryası sayesinde günlerce şarj edilmeden kullanılabiliyor.

En uygun ödeme planı

Financell desteğiyle 36 aya varan taksit imkanlarından yararlanabilen Turkcell’liler en uygun ödeme planlarıyla akıllı telefon sahibi oluyor. Üstün kamera özellikleriyle dikkat çeken Lenovo K6 Note ayda 41,83 TL’den başlayan fiyatlarla sunulurken Lenovo P2’ye ise 65,90 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Üç güne varan pil ömrüyle beğeni toplayan Lenovo P2 hızlı şarj özelliği de sunuyor.