Turkcell’den 540 milyon TL’lik mağaza yatırımı

Turkcell, 540 milyon TL yatırımla perakende sektörüne damga vuracak dönüşümü başlattı. Turkcell yeni mağazalarıyla alışveriş deneyimini geleceğe taşıyacak.

Turkcell başlattığı yeni perakende dönüşüm projesiyle müşterilerine geleceğin alışveriş deneyimini bugünden sunmaya başlıyor. İlk olarak 73 mağazada hayata geçirilen uygulamalar sayesinde müşteriler dijitalleşen mağazalarda hızlı, güvenli, rahat ve konforlu alışverişin keyfini sürebiliyor.

Kağıdın tamamen ortadan kalktığı yeni nesil mağazalardaki akıllı ekranlar sayesinde tüm işlemler saniyeler içerisinde dijital ortamda yapılabiliyor. Ürün, hizmet ve tarifeler hakkındaki bilgilere yine bu akıllı dijital ekranlardan kolayca erişilebiliyor. Geleceğin teknolojileriyle donatılan bu yeni mağazalarda müşteriler son teknolojik ürünleri Turkcell’in eşsiz hızıyla yerinde deneme imkânına sahip oluyor.

Türkiye’de yaptıklarıyla ilklere imza atan Turkcell, perakende sektörünün kurallarını yeniden yazacak bir dönüşüm süreci başlattı. Tüm perakende süreçlerini dijital hale getirerek uçtan uca bir dönüşüm başlatan Turkcell, müşterilerine eşsiz bir alışveriş deneyimi sunacak. Bu dönüşümün ilk adımı olarak mağaza otomasyon altyapısı tamamen dijital hale getirilecek. Bu sayede mağazalar tek bir merkezden yönetilip en yüksek hizmet standardı sunularak, müşterilerin istedikleri ürünlere daha hızlı erişmeleri sağlanacak.

Turkcell’den geleceğin dijital mağazaları

Turkcell’in yeni perakende dönüşümünün en önemli parçası olan mevcut mağazaları da iki yeni konseptle Turkcell Plus ve Turkcell olarak yeniden tasarlandı. Bunlardan biri, daha geniş alanlar ve sınırsız deneyim olanakları sunulan ve ‘Gelecek Burada’ mottosuyla müşterilerin son teknolojilere ulaşabildiği mağazalar olacak. Diğer bir konseptte ise, ‘Mahallemdeki Turkcell’ mottosuyla tüm müşterilerin kolaylıkla erişebileceği ve Turkcell kalitesinde hizmet alabileceği mağazalar yer alacak. Proje kapsamında tüm mağazaların içi de yenilenerek baştan aşağı dijital hale getirilecek. Mağazaların camlarında bulunan kağıt bilgilendirme posterleri kaldırılarak vitrinlere dijital ekranlar yerleştirilecek. Yine mağazaların içinde bulunan broşür, bilgilendirme materyalleri de yerini dijital tarife ekranlarına bırakacak.

Ücretsiz hızlı internet ve ‘Akıllı Destek’ yeni Turkcell mağazalarında

Yeni mağazalarda müşterilerin rahat etmeleri için tüm ayrıntılar düşünüldü. Ücretsiz internet bağlantısının sunulacağı mağazalarda müşteriler, Turkcell’in portföyünde bulunan cihazları canlı olarak deneyimleyebilecek. Mağazalardaki en önemli yeniliklerden birisi de müşterilerin bulamadıkları ürünü mağazadan çıkmadan online mağaza ekranından sipariş verebilmesi olacak. ‘Akıllı Destek’ bölümü kullanıcıların en büyük beklentisi olan satış sonrası destek konusunda hizmet verecek. Mağaza içinde bulunan “destek hattı” sayesinde yabancı müşteriler Arapça, Rusça ve İngilizce dillerinde anında canlı destek alırken işitme engelli müşteriler de işaret diliyle görüntülü hizmet alabilecek.

Türkiye’nin her yerinde en iyi hizmet Turkcell’de

Turkcell’in yeni perakende dönüşümü hakkında bilgiler veren Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Türkiye’nin Turkcell’i olarak müşterilerimize olan sorumluluğumuzun her zaman farkındayız. Müşterimize daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak için her gün kendimizi yeniliyoruz. Şu an 73 mağazamızda başlattığımız yeni perakende dönüşümü projemizin de tek amacı Türk halkına layık olduğu en iyi hizmeti mağazalarımızda eksiksiz olarak sunmak. Bu amaçla tüm Türkiye’ye yayılmış mağazalarımızda büyük bir çalışma başlattık. Kurmaya başladığımız uçtan uca dijital altyapı, yalın tedarik zinciri ve mağazalarımızın tam kontrollü yönetimi sayesinde Turkcell’e gönül veren müşterilerimiz gittikleri her mağazada kendilerine yakışır bir hizmet alacak. Artık batıda doğuda kuzeyde güneyde her nerede olursa olsun tüm mağazalarımızın hizmet standardı aynı olacak. Müşterilerimiz mağazalarımızdan çıktıklarında unutamayacakları bir dijital yolculuk yaşayacaklar.” diye konuştu.

Mağazaların dekorasyonlarını ve iç yaşam alanlarını baştan aşağı değiştirdiklerini sözlerine ekleyen Erkan şöyle devam etti: “Sade bir tasarımla müşterimizin ürünlerimizi ve dijital servislerimizi deneyimlemesini sağlıyoruz. Mağazalarımızda artık alışılagelen cep telefonu, tablet gibi ürünler değil yeni nesil drone, ev içi eğlence sistemleri, giyilebilir teknolojik ürünler de satıyoruz. Ödeme ve destek işlemlerinin yapılacağı hizmet alanlarıyla, yeni teknolojilerinin deneyimlendiği keşif alanlarını birbirinden ayırıyoruz. Sadece dekorasyonumuzu değiştirmiyoruz. Perakendeciliğe yeni bir bakış açısı getiriyoruz.”

Mahallenizin Turkcell’i geliyor

Turkcell mağazalarından kâğıdı tümüyle kaldıracaklarının altını çizen Murat Erkan,

“Deneyimle hizmeti birleştireceğimiz yeni mağazalarımızdan kâğıdı tümüyle kaldırıyoruz. Tüm müşterilerimiz işlemlerini tabletlerden yapacak, imzayı dahi dijital olarak atacak. Tüm bu dönüşümle birlikte müşterimizin yaşamlarını hem mağazada hem de dijital hayatlarında kolaylaştıracağız. Turkcell mağazalarımız müşterilerimizin oturdukları mahallelerinde hemen yanlarında olacak. Tüm işlemlerini her an kolayca yapacaklar.”

İlk etapta 73 mağazayla başlayan dönüşüm projesi 2017 yılı sonunda tüm Türkiye’de tamamlanacak. Toplam maliyeti 540 milyon TL olacak proje, tamamlandığında, Türkiye genelinde bulunan yaklaşık 1.780 Turkcell mağazasında dönüşüm gerçekleşmiş olacak.

İlk yenilen mağaza ilk üç ayda en fazla satış yapan mağaza oldu

Turkcell’in perakende dönüşümü projesi kapsamında ilk yenilenen mağaza İstanbul Beylikdüzü’nde bulunan Turkcell mağazası oldu. Yenilenen mağaza müşterilerden tam not aldı. Ziyaretçi akınına uğrayan mağaza, yenilenmesinin ardından ilk üç ayda tüm Turkcell mağazaları arasında en çok satış yapan mağaza unvanını aldı.

Turkcell’den perakende sektöründe çığır açan sertifika programı

Turkcell, perakende dönüşümünü hayata geçirecek en önemli parçalardan biri olan mağaza çalışanlarını bu dönüşüme hazırlamak amacıyla sertifika programı başlattı. Turkcell Akademi tarafından 81 ildeki tüm mağaza çalışanlarına özel olarak hazırlanan sertikasyon programıyla, 5 bin mağaza çalışanı eğitime tabi tutuldu. Hem online hem de sınıf içi düzenlenen eğitimlerle çalışanlar sadece bulundukları iş alanıyla ilgili değil temel perakende satış, insan kaynakları, hukuk gibi konularda eğitim aldı.

Turkcell’in sertifika programının perakende sektöründe oldukça ses getirdiğinin altını çizen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Bugün Türkiye’de tüm mağaza çalışanlarının eğitimden geçirilerek sertifika verildiği bir model bulunmuyor. Bu modeli kendi bünyemizde Turkcell Akademi ile geliştirerek ilk kez biz getirdik. Perakende sektöründe bu konuda yolunu açarak öncü olduk. Turkcell Mağazaları’nda başlattığımız büyük dönüşümün en önemli parçası olarak mağaza çalışanlarımızı görüyoruz. Çünkü bu dönüşümü gerçekleştirecek olanlar müşterimizle birebir temas halindeki mağaza çalışanlarımız. Bu açıdan konuya yaklaştığımızda da çalışanlarımızın eğitimini oldukça önemsiyoruz. Kendilerine dünyadaki en güncel ve en yeni eğitimleri veriyoruz. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim ki 2017 sonunda tüm çalışanlarımızın bir sertifikası bulunacak. Bundan böyle mağazalarımızda çalışmak isteyen herkesin bu sertifikayı alması gerekiyor.” diye konuştu.

Turkcell mağazalarında tablet devri başladı

Tüm perakende süreçlerini baştanbaşa dijital hale getirme amacı taşıyan Turkcell, dönüşüm projesinin ön hazırlığı kapsamında tüm mağaza çalışanlarına 20 milyon TL’lik yatırım yaparak tablet dağıttı. Cihaz satışından numara taşımaya, sabit internet aboneliğinden GSM aboneliğine kadar her işlemin tabletle yapıldığı mağazalarda işlem süresi yüzde 30 azaldı. Yine sektörde bir ilk olan bu çalışma sayesinde Turkcell Mağazası’na giren müşterinin yanına bir çalışan giderek, başka bir yere yönlendirme olmadan işlemi zaman kaybı olmadan yapabiliyor.

Yine diğer bir ön hazırlık çalışması da mağazalarda hayata geçirilen “güvenli dijital imza” oldu. Bu sayede Turkcell mağazalarındaki evraklı işlemler daha güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde dijital olarak tamamlanarak kağıt tüketimine gerek duyulmuyor. Örneğin hattıyla ilgili işlem yapmak isteyen ve Turkcell’e başvuran müşterilerin işlemi tablet üzerinde tamamlanıp sistemsel kontrolleri gerçekleştiriliyor. Sözleşme tablet üzerinde açılıyor ve müşteriden kontrol etmesi, ardından imzalaması isteniyor. Müşterinin imzası dijital olarak kilitlenerek, sözleşme ile birlikte güvenli şekilde kaydediliyor.