Turkcell’den 29,90 TL taksitle Apple TV fırsatı

Turkcell’in Superonline internet müşterilerine sunduğu cazip kampanyalar hız kesmeden devam ediyor. Yeni nesil Apple TV 32 GB, internet faturasına ek 36 aya varan taksitlerle 29,90 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor. Apple TV uygulamaları arasında yeni nesil televizyon platformu TV+ ve Türkiye’nin sevilen müzik platformu fizy de yer alıyor.

Turkcell, cihaz ve servislerini uygun koşullarda kullanıcılarıyla buluşturduğu kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Yeni nesil Apple TV 32 GB’ye fiber ya da DSL faturasına ek 36 aya varan taksitlerle 29,90 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Apple TV 32 GB kampanyası kapsamında aylık 5 GB mobil internetli Turkcell TV+ cep paketi de Superonline internet müşterilerine hediye ediliyor. Turkcell’in yeni kampanyasından yararlananlar TV+ ile en iyi filmleri, en popüler dizileri ve dünyanın takip ettiği spor organizasyonlarını nerede olurlarsa olsunlar ceplerinden izleyebiliyorlar. Bunun yanı sıra dileyen kullanıcılar Apple TV’ye TV+ uygulamasını indirerek de televizyon seyredebiliyor.

fizy Apple TV uygulamasında yok yok

Yeni nesil televizyon platformu TV+’nın yanı sıra Türkiye’nin sevilen müzik platformu fizy de Apple TV uygulamaları arasında yerini aldı. Apple Store’dan fizy’yi Apple TV’sine indiren kullanıcılar yeni çıkan albümler, popüler listeler ve daha fazlasıyla doyasıya müzik keyfi yaşıyor. fizy’de ayrıca haftalık keşif listesinde kişiye özel çalma listesi, ortama uygun liste önerileri ile fizyoterapist, yerli-yabancı Top 100 listeleri, temalara göre hazır listeler, video klipler ve fizy konserleri de bulunuyor.