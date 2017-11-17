Turkcell Superonline’ın fiberi 3 milyon haneye ulaştı

Bugüne kadar 5,2 milyar TL yatırım yaparak Türkiye’nin dört bir yanına fiber internet götüren Turkcell, toplam 40 bin kilometreyi bulan fiber ağını 3 milyon ev ve işyerinin kapısına kadar ulaştırdı. 2017 eylül sonu itibarıyla fiber müşteri sayısı 1,2 milyonu aşan Turkcell Superonline gerçek fiber internette liderliğini devam ettiriyor.

Turkcell Superonline’ın, Turkcell Grubu’nun büyümesinde etkin bir role sahip olduğunu belirten Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Kaliteli ve kesintisiz altyapı hizmetimizin yanı sıra sunduğumuz ürün ve hizmetlerle farklılaşan gerçek fiber interneti ülkemizdeki tüm hanelere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’yi gerçek fiber internet ile tanıştıran Turkcell Superonline, dijital gelişimin fiberle hanelere ulaşması yolunda önemli bir mesafe daha kat etti. Bu amaçla bugüne kadar fiber altyapıya 5,2 milyar TL yatırım yapan Turkcell, Superonline’ın gerçek fiberini 3 milyon ev ve işyerinin kapısına kadar getirdi. Türkiye’nin her köşesine kesintisiz ve kaliteli interneti taşımayı hedefleyerek bu alanda yatırımlarını sürdüren Turkcell’in fiber ağı da yaklaşık 40 bin kilometreye ulaştı.

“Toplam müşteri sayısı 2 milyonu aştı”

Eylül sonu itibarıyla 1,2 milyona ulaşan fiber müşterisiyle bu alanda liderliğini sürdüren Turkcell Superonline’ın ADSL aboneleri de dâhil edildiğinde toplam müşteri sayısı 2,1 milyonu buldu. 1000mbps hızında internet hizmetini Türkiye ile tanıştıran Turkcell Superonline’ın fiber üzerinden sunduğu TV+ hizmetinin abone sayısı ise 467 bine ulaştı.

“İki yılı aşkın süredir pazarın lideriyiz”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan şunları söyledi:

“Ülkemizin hak ettiği gerçek fiberi insanlarımızla buluşturmak için Türkiye çapında başlattığımız seferberliği tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar yaptığımız 5,2 milyar TL’lik yatırımın tek amacı ülke insanımızın hızlı ve kesintisiz biçimde bilgiye ulaşabilmesini sağlayarak Türkiye’nin dijitalleşmesinin önünü açmak. Bunu sağlamanın yolu da hanelerin kapısına kadar gerçek fiber interneti götürmekten geçiyor. Bugün geldiğimiz noktada Türkiye genelindeki 3 milyon hanenin kapısına gerçek fiberi getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye’yi kapsayan fiber ağımızın uzunluğu ise yaklaşık 40 bin kilometreye ulaştı. Eve kadar fiber olarak adlandırılan gerçek fiberde liderliğimiz sürdürüyoruz. Önümüzdeki yıllarda da fiberde müşteri bazımızı genişleterek büyüme ivmemizi korumayı ve daha fazla altyapı ile ulaştığımız hane sayısını artırmayı hedefliyoruz” dedi.