Turkcell Superonline‘dan AKK’sız fiber internet paketi

Turkcell, Fiber internette yeni bir dönem başlatıyor. Superonline Platin Paket ile evde internete her zaman, ayın her günü, günün her saatinde aynı hızda bağlanma fırsatı sunuyor. Platin Paket’te herhangi bir AKK (Adil Kullanım Koşulu) uygulaması bulunmuyor. Üstelik 25 megabit hızında olan Fiber ev internet paketi ayda sadece 89TL’ye sunuluyor.

Evde internete bağlanabilen cihaz sayısı gün geçtikçe artarken, toplam tüketilen internet miktarı da her gün artıyor. Kullanılan internetin hızı ve kalitesi ise hayat kalitesini etkiliyor. Turkcell, Superonline Platin Paket ile fiberde tüm limitleri kaldırıyor. Herkesin alışık olduğu AKK uygulamasını kaldırarak artık tüketicilerin hiçbir hız kısıtıyla karşılaşmayacakları fiber platin paketleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. Platin Paket, evde internete her zaman, ayın her günü, günün her saatinde aynı hızda bağlanma özgürlüğü veriyor. Ayın 1’inde hız neyse, ayın sonunda da aynı hız kullanılıyor.

Her şey dahil ayda 89 lira

Işık hızında fiber internet sunan Platin Paketler ile anne, baba, çocuklar, ailenin tüm üyeleri internet üzerinden televizyon, tablet ve telefonlarını özgürce kullanabiliyor. Aileler evde ışık hızında fiber internetle video, dizi, film izlerken ve oyun oynarken AKK’larını doldurma kaygısı olmadan internetin keyfini doyasıya yaşıyorlar. Üstelik Turkcell Superonline’ın net fiyat uygulaması fiber platin paketler için de geçerli, hızı hiç düşmeyen paketlerde fatura internet kullandıkça artmıyor, hep aynı kalıyor. 25 megabit hızındaki Platin Paket’e kurulum ve modem dahil ayda 89 liraya sahip olunabiliyor.

Fiber Platin Paket ile yüksek kaliteli internet

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şöyle konuştu: “İnternet kullanımında belirli bir limit aşımından sonra hızı yavaşlatan Adil Kullanım Koşul uygulaması 2018 sonunda tamamen ortadan kalkacak. Turkcell olarak abonelerimizin ev internetinde limitlere takılmadan ihtiyacını karşılamak için 2018 yılını beklemeden AKK olmayan fiber platin paketlerimizi çıkarma kararı aldık. Ay boyunca fiber hızınızın düşmediği Platin Paketler ile abonelerimize yüksek kaliteli internette dolaşma imkanı sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”