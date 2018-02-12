Turkcell, sevgilisine sürpriz yapmak isteyenler için birbirinden özel teknolojik ürünlerin yer aldığı bir kampanya başlattı. 14 Şubat özel kampanyasıyla, iki iPhone’dan biri yüzde 50 indirimli alınabilecek. Ayrıca birçok ürüne ek ücret ödemeden hediyesiyle birlikte sahip olunabilecek. Kampanya kapsamında bazı ürünlerdeki ilk taksitler de Turkcell’den.

Turkcell, 14 Şubat’ta da özel kampanyasıyla sevgililere birbirinden özel teknolojik ürünler sunuyor. Aşkın ve tutkunun gücünü yansıtan en son teknolojik ürünler arasında hayalleri süsleyen cep telefonlarından kulaklığa, fotoğraf yazıcısından hoparlöre değin birçok teknolojik ürün yer alıyor.

14 Şubat’a özel iki iPhone’dan biri yüzde 50 indirimli

Sevgisini teknolojik ürünle anlatmak isteyen aşıklara özel 14 Şubat kampanyasında,

iPhone 7 (128GB) alanlar iPhone 6S’i (16GB) yüzde 50 indirimli alabilecek. Aşıkların yüzünü güldürecek kampanyada indirimlerin yanı sıra birçok ürüne de özel hediyesiyle sahip olunabilecek. Örneğin Lenovo Moto Z2 Play alanlar 900 TL değerinde Insta Share Projektöre de sahip olabilecek. Samsung S8, Note 8 ya da Samsung Tab 3 Lite alanlara ise Samsung DEX hediye edilecek.

Sevgililerin taksitleri Turkcell’den

Birbirinden özel hediyelerin yer aldığı kampanyada Samsung Galaxy A8, GM 6 Lifecell alanların ilk 4 taksitlerini ya da iPhone 8 (256 GB) sahibi olmak isteyenlerin ilk 3 taksitlerini Turkcell ödeyecek. Kampanya kapsamında Trust marka hoparlör, kulaklıklardan bir tane alana ikincisi hediye edilecek.

Sevgililer gününe özel kampanya 15 Şubat’a kadar sürecek.