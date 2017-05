Turkcell Platinum’un ayrıcalıklar dünyası 270 derece sinemada tanıtıldı

İnterneti bol tarifeler sunan ve internetten yemeden TV izleme, müzik dinleme ve dergi okuma keyfi yaşatan; araç kiralamadan valeye, hediye sinema biletlerinden özel şoföre hayatın her noktasında keyif ve konfor sunan Turkcell Platinum dünyası, şimdi daha da ayrıcalıklı. Türk Hava Yolları ile hayal şehirlere gidiş-dönüş uçak bileti ve D&R’dan on binlerce hediye kitap ayrıcalıkları artık Turkcell Platinum’da. Tüm bunların yanında 270 derece ekrandan gişe rekortmeni filmleri izleme deneyimi de yine Turkcell Platinum ayrıcalığıyla Türkiye’de ilk defa Cinemaximum Akasya ve Cinemaximum Kanyon’da.

İnterneti bol tarifeler sunan, internetten yemeden TV izleme, müzik dinleme ve dergi okuma keyfi yaşatan Turkcell Platinum, şimdi müşterilerine daha fazla ayrıcalık sağlıyor. Araç kiralamadan valeye, özel şoförden tekne hizmetine hayatın her noktasında müşterilerine kendisini özel hissettirmeyi amaçlayan Turkcell Platinum’un yeni ayrıcalıklarında uçak biletinden kitap alışverişlerine, sinemadan spor alanlarına geniş yelpazede keyif ve konfor sunuluyor. Turkcell Platinum müşterileri, Türk Hava Yolları işbirliği ile her ay bir şehre uçak bileti kazanma şansı elde ediyor. İlk şehir San Francisco. Bilet kazanabilmek için Turkcell Platinum uygulamasından çekilişe katılmak yeterli. Turkcell Platinum müşterileri okuma keyfini doyasıya yaşasın diye, D&R işbirliği ile on binlerce kitap hediye ediliyor. Müşteriler, yıl sonuna kadar her pazar, Platinum uygulamasıyla alacakları şifre ile hediye kitaplarını D&R mağazalarından alabiliyor. Ayrıca, CGV Mars Cinema Group işbirliğiyle Turkcell Platinum Screen X salonlarında oynayacak filimler için yüzlerce sinema davetiyesi de yine Turkcell Platinum müşterilerini bekliyor.

‘Daha ayrıcalıklı bir hayat’

Turkcell Platinum müşterilerini bekleyen en yeni ayrıcalıklar, Cinemaximum Kanyon’da düzenlenen özel bir etkinlikle tanıtıldı. Sinema salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Müşterilerimize bizim için her zaman öncelikli olduklarını hissettirmek istiyoruz. Turkcell Platinum olarak tam 13 yıldır onların hayatına nasıl daha fazla keyif, konfor ve hız katabileceğimizin üzerine çalışıyoruz. Onlara vale ve havalimanı transfer hizmetlerini ücretsiz sağlıyor, hediye sinema biletinden konser ve tatil ayrıcalıklarına kadar geniş bir yelpazede ayrıcalık sunuyoruz. Bol internetli paketlerimizin yanı sıra müşterilerimiz fizy, TV+ ve Dergilik dahil pek çok uygulamadan ücretsiz ve internetten yemeden dilediğince kullanma keyfine sahip oluyor. Şimdi yeni ayrıcalıklarımız ile dünyamız daha da zenginleşiyor” dedi.

Screen X ile 270 derece açıyla sinema deneyimi

Dünyadaki en yeni sinema teknolojilerinden Screen X, Amerika, Çin, Kore ve Tayland’dan sonra şimdi de Turkcell Platinum ayrıcalığıyla, Türkiye’de. Screen X teknolojisi; 270 derece açıdaki ekranı ile üst düzey bir izleme keyfi sunuyor. Görüş alanını tamamen dolduran ekran sayesinde Turkcell Platinum Screen X, seyirciyi adeta filmin içine çekiyor ve eşsiz bir deneyim yaşatıyor. Turkcell Platinum Screen X ilk olarak, merakla beklenen serinin son filmi ‘Karayip Korsanları:5 Salazar’ın İntikamı’nı Türkiye’deki sinemaseverle buluşturuyor. Cinemaximum Akasya ve Cinemaximum Kanyon salonlarında yer alan Turkcell Platinum Screen X ile sinema keyfini 270 derecede yaşayacaksınız.

Turkcell Platinum ayrıcalıklar dünyasında neler var?

Turkcell Platinum Paketin’de TV, müzik, dergi ve internet bir arada.

Rahatça ve doya doya kullanılsın diye en az 10 GB internet.

İnternetten yemeyen Fizy ile yerli yabancı milyonlarca şarkı ve klibi reklamsız dinleme ve izleme imkanı.

Lifebox ile telefon hafızasına ek 100 GB alan.

İnternetten yemeden, ek ücret ödemeden, TV+ ile film, belgesel, spor ve animasyona her yerden her programı izleme keyfi.

Dergilik’ten 300’e yakın dergiyi internetten yemeden ücretsiz okuma imkanı.

Yurtiçi paketini günlük 16.90 TL ile yurtdışında 66 ülkede kullanabilme ayrıcalığı.

Turkcell Platinum hayata keyif katar

Her ay hayallerinizdeki şehirlere Türk Hava Yolları uçak bileti kazanma şansı.

D&R’larda ücretsiz kitap fırsatı.

Cinemaximum’larda 1 bilet alana 2’ncisi hediye.

Yaz ve kış tatillerinde özel ayrıcalıklar.

Popüler konserlere indirimler, davetiyeler.

En trend aksesuarlarda, cihazlarda öncelik, ayrıcalıklar.

Turkcell Platinum hayatınıza konfor katar