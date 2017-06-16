Turkcell ve Huawei’den 5G’de 70 Gbps’lik hız rekoru

5G teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla birlikte çalışan Turkcell ve Huawei, inovasyon çalışmaları çerçevesinde beraber ilk 5G mmWave hız testini gerçekleştirerek bir rekora imza attı. 71.5 – 73.5 GHz frekans bandı aralığında gerçek 5G ekipmanları kullanılarak gerçekleştirilen testte, saniyede 70 Gbps gibi ulaşılması zor bir sistem hızına erişilerek Türkiye’de bu alanda yeni bir hız rekoruna ulaşıldı. Bu sayede Turkcell geleceğin teknolojisi olan 5G’yi şimdiden kullanarak, mevcut teknolojilerle imkânsız olan bir hıza ulaşabilen dünyadaki ender mobil operatörlerinden biri oldu.

Turkcell, 5G teknolojileri çalışmalarını derinleştirmek ve Türkiye’de ortak AR-GE çalışmalarını yoğunlaştırmak hedefiyle birlikte yola çıktığı Huawei ile işbirliğinde yeni bir adım daha attı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) desteğiyle Turkcell ve Huawei 5G hız testi gerçekleştirerek Türkiye’de yeni bir hız rekoru kırdı. İstanbul Turkcell Küçükyalı Plaza’da, BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Huawei Turkcell Grubundan Sorumlu Bölge Başkanı Zhang Xiaolong, Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin ve Huawei Kablosuz İletişim Teknolojileri Ar-Ge Bölüm Başkanı Ying Weimin’in katılımıyla gerçekleştirilen testlerde, mmWave olarak kabul edilen 71.5-73.5 GHz frekans bandı aralığında gerçek 5G ekipmanlarıyla geleceğin 5G teknolojileri kullanılarak saniyede 70 Gbps gibi günümüz teknolojisiyle dünyada ulaşılması zor bir indirme hızına ulaşıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan BTK Kurul Üyesi Figen Kılıç, “Gerek sektör gerek ülkemiz için teknolojik ihtiyaçlar her geçen gün artıyor. Hem fiber altyapı hem de yeni nesil şebekelerin yaygınlaşması bu nedenle büyük önem taşıyor. 4.5G ile sektöre gelen dinamizm bir yandan da bu konulardaki artan ihtiyacı bize gösteriyor. 5G’yle de sanal boyutun öne çıkacağı bir çağın başlangıcı geliyor. 5G’nin “olursa iyi olur” bir teknoloji olarak değil, “olmazsa olmaz” bir ihtiyaç olarak görülmesi gerekmektedir. Türkiye olarak dünyadaki standartların oluşturulmasının dışında kalmayacağız. 5G’ye giden yolda altyapı yatırımlarıyla erişilebilirliği artırmayı, şebeke kabiliyetlerini yeniden tanımlamayı ve dikey sektörlerde yeni iş modelleri geliştirmeyi önceliklendirmemiz gerekiyor. 4.5G’ye geçerken 5G’yi de ilk kullanan ülkelerden biri olmayı hedeflemiştik. Türkiye’nin önemli bir değeri olan Turkcell’in, iş ortağı Huawei ile bugün burada gerçekleştirdiği test ve akabinde yapılacak çalışmalar gerek ülkemiz gerek sektör açısından önemli bir aşama olacaktır. Bu tür çalışmalar için kurum olarak her türlü işbirliğine hazırız. 5G projelerine bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz. Üniversitelerin, Ar-Ge Merkezlerinin ve start-up’ların 5G testlerini yapabilecekleri kalıcı bir şebekenin Ankara’da kurulması için Kurumumuz bünyesindeki çalışmalar devam etmekte.” dedi.

Sezgin: “Türkiye’de ve dünyada 5G çalışmalarında öncüyüz”

Türkiye’de 4.5G’deki liderliklerini 5G’de de sürdürmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüklerini ifade eden Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, “Bugün ülkemiz için son derece önemli bir testi daha başarıyla gerçekleştirdik. Türkiye’de daha önce bir ilke imza atarak gerçek 5G ekipmanları ile ilk hız testini gerçekleştirmiştik. Bugün bu testimizi bir adım daha ileriye götürerek dünyada 70 Gbps gibi bugünün çok ötesinde olan bir hıza ulaşan sayılı operatörlerden biri olduk. Bugün ulaştığımız hız ve kırdığımız rekor Turkcell olarak 5G’de kısa zamanda kaydettiğimiz ilerlemeyi göstermesi açısından çok çarpıcı bir örnek. 5G teknolojilerinin geliştirilerek, ülke insanımızın hak ettiği en yeni teknolojilerle dünyayla aynı anda buluşturulması noktasında çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu konuda sadece kendimizle yarışarak Türkiye’de ve dünyada bu çalışmalara öncülük etmeye devam edeceğiz.

Yeni teknolojilerle birlikte Gigabit seviyesinde veri iletimi, düşük gecikme süresi ve güvenilir performans sağlayan sistemlerle gelecekte hayatımızın bir parçası olacak. Bunun en büyük adımı da 5G teknolojisiyle atılacak. Turkcell olarak 5G teknolojileriyle elde edeceğimiz yüksek verimli ve kapasiteli çözümleri geliştirerek müşterilerimize yenilikçi hizmetler ve çözümler sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Huawei Kablosuz İletişim Teknolojileri Ar-Ge Bölüm Başkanı Ying Weimin ise şunları söyledi: “İnsanların yaşamlarına teknolojiye önderlik ederek katkı sağlayan projeleri Turkcell ile birlikte gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Turkcell ile birlikte gerçekleştirdiğimiz, 5G yolundaki inovasyonlar ve diğer proje çalışmalarımızla, yeni teknoloji ve hizmetleri daha da üst seviyelere taşıyarak teknoloji ve iş yaşamında karşılaşılan zorluklara çözüm üretmeye devam edeceğiz. Bunun yanında yeni hizmetlerle ilgili fırsatları birlikte keşfederek sosyal sorumluluklarımızı daha iyi bir şekilde yerine getirebilmek adına çaba göstereceğiz.”

Yapılan hız testleri sayesinde 5G’nin sunacağı veri iletim hızları ve kapasiteler konusunda daha gerçekçi öngörülerde bulunmak mümkün hale geliyor. 5G’nin hayatımıza girmesiyle ile birlikte indirme hızlarının Gigabit’ler seviyesine kadar çıkacağı ve bununla birlikte kritik bir öneme sahip olan kapasite artışının da gerçekleşeceği öngörülüyor. Artan hız ve kapasitenin yanı sıra 5G ile aynı zamanda veri iletim gecikme sürelerinde de neredeyse gerçek zamanlı uygulamaların hayatımıza girmesi mümkün olacak.