Turkcell Global Bilgi, Tofaş’a çözüm ortağı oldu

Turkcell Global Bilgi, Tofaş’ın yeni ‘Müşteri İlgi Merkezi’nde, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Otoeksper ve Opar müşterilerine hizmet vermeye başladı.

Turkcell Global Bilgi, Türkiye’nin 5. büyük sanayi kuruluşu Tofaş’ı hizmet ağına ekleyerek büyümeye devam ediyor. Tofaş, çatısı altında yer alan Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Otoeksper ve Opar markalarının müşterilerinin soru, öneri ve taleplerine farklı kanallardan 7/24 çözüm sunarken, bu konuda Turkcell Global Bilgi’den destek alıyor.

Dört koldan destek

Turkcell Global Bilgi, Tofaş İlgi Merkezi’nde müşterilerden gelen her türlü talep, bilgi, öneri ve şikayetleri karşılamak üzere hizmet sağlıyor. Çağrıların dışında Tofaş ve markalarının sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesi üzerinden gelen her mesajı çok kısa bir süre içerisinde çözüme kavuşturan Turkcell Global Bilgi, ilgili mecralara bilgi akışı da sağlıyor.

Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Turkcell Global Bilgi yıllara dayanan tecrübesi, üstün teknolojik altyapısı ve uzman kadrosuyla hizmet verdiği firma sayısını artırmaya devam ediyor. Klasik çağrı merkezi servislerinin ötesine geçerek hizmet verdiğimiz markanın baştan uca müşteri deneyimini tasarlıyor ve uyguluyoruz. Markaların müşterisine yaşatmak istediği deneyimi kendi iş hedefimiz ile entegre ederek ihtiyaca cevap verecek kişisel çözümler üretiyoruz. Tofaş ile projeyi konuşmaya başladığımız anda müşteriye bakışımızdaki ortak noktaları görmemiz bizi heyecanlandırmıştı. Bugün ülkemizin sanayi devlerinden biri olan Tofaş’ın müşterilerine hizmet vermekten memnuniyet duyuyor ve heyecanımızı devam ettiriyoruz. İş birliğimiz her iki şirkete de hayırlı olsun” dedi.