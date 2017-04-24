Basılı mecraların dijital ortamda tüketimi ve tamamen dijitale özel hazırlanan yayınların sayısındaki artış, Turkcell’in Dergilik uygulamasına olan talebi gün geçtikçe artırıyor. Günümüzde 1 milyon 200 bin akıllı cihazda kullanılan Dergili uygulamasında, yılın ilk üç ayında 2 milyon 200 bin kişi dergi indirerek okuma rekoruna ulaştı. Sadece Mart 2017’de 800 bin adet dergi okundu. Dergilik’i cihazına indiren kullanıcı sayısı önceki aya göre yüzde 50 artış gösterdi.

2011’de iPad kullanıcıları için Türkiye’nin ilk interaktif dijital dergi platformu olarak yolculuğuna bağlayan Turkcell Dergilik uygulaması, 2016’da teknolojik gelişmelere yönelik tekrar düzenlendi ve son halini aldı. Uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunan Dergilik uygulaması Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor.

Dergilik’te en çok okunan yayınlar eğlence dergileri oldu. En çok okunan kategoriler eğlence, kadın, iş dünyası, erkek, mizah olarak sıralandı. Dergilik’te şu anda dekorasyondan teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye, kadın ve erkek yayınlara 9 kategoride 300 popüler yayın bulunuyor. Mart ayında uygulamaya en az bir kez açmış kullanıcılarımızın uygulamada geçirdikleri süre 21,2 dakika oldu.

Dergilik’te en çok okunan ilk 5 dergi

Leman: 73.119

Atlas: 27.622

Bayan Yanı: 26.088

OT Dergi: 24.835

Lezzet: 21.104

Dergiler için net kriterler var

Turkcell Dergilik’te global yayınlar dahil Türkiye’de okur kitlesi olan tüm dergileri portföyüne dahil etmeyi hedefliyor. Öncelikle reklam az yoğun ve içerik olarak bir hedef kitleye hitap edebilen dergiler platforma dahil ediliyor. Diğer önemli kriter ise yayının en az 3 sayı olarak okur kitlesi ile buluşmuş olması.

Turkcellli olup belirli tarifelerde yer alan kullanıcılar da tarifelerine ek ücret ödemeden Dergilik içeriğinde yer alan 300’e yakın dergiyi indirip okuyabiliyor. Üstelik dergi indirmek, okumak için kullanacakları aylık 5GB mobil internet de yanında! Diğer operator kullanıcıları aylık 14,99 TL karşılığında Dergilik’e abone olabiliyor.

Ücretsiz dergiler de var

Ek olarak, abone olmayan ve olmak istemeyen kullanıcılar dergileri tek tek de satın alabiliyorlar. Bugün uygulamada 100’e yakın dergi ücretsiz, yani diğer operator kullanıcıları da bu dergileri ücretsiz indirip okuyabiliyor. Ücretli dergiler 3,49 TL, 6,99 TL, 9,99 TL gibi üç farklı fiyat seviyesinden sunuluyor.

Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli. Tarifeleri kapsamında Dergilik yer alan Turkcell’liler dergi indirmek, okumak için harcayacakları datayı yine tarifelerine ek ücret ödemeden kullanacakları Dergilik’te geçerli 5GB mobil data paketinden harcıyorlar. Diğer operator kullanıcıları dergi indirmek ve okuma işlemlerini Wifi ya da mobil internet ile yapabilirler.