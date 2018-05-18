Turkcell Dergilik indir, giriş yap, 1 GB interneti kazan

İş dünyasından hobiye, modadan spora, dekorasyondan mutfağa, yaşamdan eğlenceye, popüler yüzlerce dergi ve gazeteyi tek bir uygulamada birleştiren Türkiye’nin ilk interaktif dijital yayıncılık platformu Turkcell Dergilik, uygulamayı indirip ilk defa giriş yapanlara 1 GB hediye internet hediye ediyor.

Turkcell’in Türkiye’de başlattığı dijital dönüşümün en önemli adımlarından biri olan Dergilik, gazete ve dergi yayıncılığında başlattığı dijital devrimi sürdürüyor. Yayıncılığa başladığı günden bu yana sektöre yeni bir ivme kazandıran Dergilik çok sayıda yayını tek bir dijital platformda okuyucularla buluşturuyor.

Basın-yayın dünyasına önemli bir katkı sağlayarak, Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayıncılık platformu haline gelen Turkcell Dergilik’i henüz keşfetmemiş kullanıcılar için özel bir kampanya hazırlandı. Dergilik uygulamasını indirip ilk defa ücretsiz giriş yapanlar, 1 GB hediye internetin sahibi olacak, hediye internetlerini istedikleri şekilde kullanabilecekler.

Yayın sayısı 653’e ulaştı

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan “Turkcell Dergilik” hem dergi hem de gazete raflarında yer alan birçok yayını tek bir uygulamada buluşturmayı sürdürüyor. Öyle ki açıklanan rakamlara göre, uygulama aracılığıyla Nisan ayında 3.2 milyon dergi ve 816 bin gazete okunmuş durumda. Şu ana kadar telefon ve tabletine Dergilik uygulamasını indiren kullanıcılar, 2018 başından bu yana yaklaşık 16.8 milyon yayına tek bir platform üzerinden ulaştı.

Bu rakamlarla birlikte ülkemizde yayıncılık sektörünü de canlandıran Turkcell Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı da her geçen gün artıyor. Uygulama üzerinden 558 dergi ve 95 gazete ile toplam 653 yayın, online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geldi. Nisan 2018 itibariyle Dergilik uygulaması 7.2 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün. Dergilik ile ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.