Türk Telekom’dan platform özellikli klavye: Tambu

Türk Telekom, akıllı telefonlar için geliştirdiği, içinde pek çok özellik barındıran klavye uyulaması Tambu’yu tanıttı. Farklı temada klavyeler, yerelleştirilmiş çıkartmalar, içinde pek çok pratik aracın bulunduğu araç çubuğu Tambu’yu ayrıcalıklı kılıyor.

Özellikle anlık mesajlaşma uygulamalarında, ihtiyaç duyulan araçlar sebebiyle sanal klavyenin fonksiyonu önemli. Android ve iOS platformlarında yerel ihtiyaçları karşılayabilecek, çok daha pratik ve zengin bir klavye arayışıyla ortaya çıkan Tambu, bir platform özelliği taşıyor. Klavyeden çıkmadan, pek çok servise erişim ve araç kullanımını mümkün kılacak olan Tambu,

Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada özellikle yeni neslin emoji kullanma yoğunluğundan bahsedip, mevcut emojilerin Türkiye’deki kullanıcıların ihtiyacını karşılayamadığını söyledi. “Hadi ben kaçar diyen kullanıcı, koşan bir atlet emojisi kullanıyor. Pide yiyelim mi diye sormak için de dilim pizza emojisi kullanmak zorunda kalıyor.” diyen Ramazan Demir, 100’ün üzerinde hareketli çıkartma hazırladıklarını söyledi. Ramazan Demir, Tambu’nun milyar dolarlık bir değere kavuşacağına inandığını da ifade etti.

Türk Telekom, geliştirdiği platform özelliği olan yeni dijital klavye ile bilişim sektöründe yeni bir sayfa açıyor. TAMBU’da kültürümüzü yansıtan hareketli çıkartmalar, eğlenceli GIF’ler, kişiselleştirilebilir arka plan ve temalar, öğrenen klavye, atasözlerine ve deyimlere hızlı erişim gibi öğeler, kullanıcılara eğlenceli anlar sağlayacak.

İnce belli bardaktan çay isteyenler, gelirken simit al diyecekler, telaşını eteklerim zil çalıyor diyerek aktarmayı dileyenler, aman nazar değmesin diye dua edecekler, neşesini saz ya da darbuka ile anlatanlar, hatta kızgınlığını terlik fırlatarak belli eden anneler… TAMBU’da hemen her dileği, her duyguyu kolaylıkla ifade etmek için özel hazırlanmış hareketli çıkartmalar ve emojiler var. Bütün bunları ve daha birçok kültürümüze özgü duyguyu tek bir emoji ile anlatmak artık kendini ifade etmenin yeni yolu TAMBU ile mümkün.

TAMBU, klavyesindeki araç çubuğu ile birçok yeniliği ve kolaylığı ilk kez Türkiye’ye getiriyor. Yerli öğelere sahip ve milli bir mobil uygulama kullanmak isteyen herkese açık olan TAMBU, dijital dünyadaki pek çok yeniliği bir arada sunan ‘ilk yerli dijital platform’.

Ayrıca, “Öğrenen sistem” ile yapay zekanın kapılarını aralayan ilk yerli dijital platform TAMBU ile lokasyon bildirimi, başka dillere çeviri, konuş yaz imkanı gibi birçok özellik tek bir arayüz üzerinde sunulacak.

Mobil iletişimde kendini ifade etmenin yeni yolu TAMBU, gelişime açık ve esnek kullanım yapısıyla operatör bağımsız olarak Apple ve Google mağazalarından ücretsiz indirilebiliyor.

Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, “TAMBU, milli içeriklerin yanı sıra, konuşmayı yazıya döken, anlık kolay çeviri özelliği olan, lokasyon bazlı algoritmaları ile bulunduğunuz noktada aradığınız mekan ve ürünlere hızlıca ulaşmanızı sağlayacak. TAMBU’da yine bu platformdan ayrılmadan alışverişe de imkan verecek kocaman bir dünya yarattık. TAMBU’nun en önemli özelliklerinden biri de ‘öğrenen bir sistem’ olarak kurulması ” diye konuştu.

Kullanıcılar kendi tasarımlarını yapabilecekler

Türk Telekom, Tambu için başkalarına da tasarım hazırlama imkanı da sunacak. Belli standartlara uyma şartıyla, kullanıcılar bu platform için tasarımlar hazırlayıp gönderebilecek.

Klavye üzerinde bir araç çubuğu bulunuyor. İletişimlerde çok kullanılan GIF formatı, Tambu’nun önemli bir aracı. Klavye içinde çeviri özelliği de yer alıyor. Bir başka araç da sesli ifadeyi yazıya çevirmesi. Konu paylaşımı da araç çubuğunda yer alıyor. Atasözleri kataloğu, arkaplan ve temalar, kişisel sözlük de diğer önemli klavye araçları.

Tambu’nun öğrenebilen yapısı ve sahip olduğu yapay zeka mimarisi, önümüzdeki dönemde kişisel asistan olarak konumlanmasını güçlendirecek.

Android için indirme: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tambu.keyboard&hl=tr

iOS için indirme: https://itunes.apple.com/tr/app/tambu/id1252008295?l=tr&mt=8