Türk şirketi Cardtek’ten Hindistan’da akıllı ulaşım projesi

Hindistan’ın en güçlü üç özel bankasından biri olarak sayılan Axis Bank öncülüğünde BMTC (Bangalore Metropolitan Transport Corporation) ve KMRL (Kochi Metro Rail Limited) iş birliği ile başlatılan projenin açılış törenine Hindistan Başbakanı ve ilgili bakanlar katıldı. Bangalore ve Kochi şehirlerinde kullanılmaya başlanan akıllı banka kartı sistemi sayesinde ulaşımdan alışverişe, e-ticaretten restorana pek çok farklı alanda ödeme işlemleri tek bir kart ile yapılabilecek.

Ödeme sistemlerinde yenilikçi çözümleri ile Türkiye pazarının lider fintech şirketi Cardtek’in çözüm ortağı olduğu, Hindistan’ın ulusal akıllı kart standardı Rupay sertifikalı bankacılık sistemleriyle entegre ilk ulaşım kartı projesi hayata geçti. Ülkenin ödeme teknolojileri alanında dönüşümünü temsil eden bu proje, Axis Bank ve Cardtek iş ortaklığı ile Bangalore ve Kochi’de ulaşım alanında bir devrimi işaret ediyor.

“Axis Bank Rupay Temassız Toplu Taşıma Akıllı Kartı” olarak adlandırılan sistemin kullanımına Hindistan’ın en yüksek nüfuslu şehirlerinden olan Bangalore ve önemli turizm merkezlerinden Kochi’de eş zamanlı olarak başlandı. Hindistan’ın ‘akıllı şehircilik’ atılımları içinde en büyük ve en çok ses getirmesi beklenen işi olması beklenen projenin açılış töreni Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve çok sayıda bakanın katılımıyla gerçekleşti.

Kullanıcılarına isim ve fotoğraflarının olduğu kişiselleştirilmiş olarak sunulan akıllı banka kartları, ülkede kağıt bilet devrini kapatıyor ve tek bir mobil cüzdan ile hem ulaşım hem de diğer ödeme işlemlerinin yapılabilmesine olanak sunuyor.

Kullanıcıların kartlarına dair işlemlerini Axis Bank ATM’leri, kart dolum merkezleri, internet ya da mobil uygulama üzerinden kolayca gerçekleştirebildiği bu kart ile önce ön ödemeli (prepaid), ardından da tüm temassız banka ve kredi kartlarının ulaşımda kullanılabilmesi sağlanacak.

Metro ve otobüslerin yanı sıra diğer ulaşım araçlarına da taşınması planlanan bu teknoloji aynı zamanda ülke çapında 1,2 milyon alışveriş noktasında da kullanılabilecek. Böylece tek bir kart ile tüm işlemler zahmetsiz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Cardtek teknolojisiyle tek bir kart ile tüm işlemler güvenli

Hindistan’da “Akıllı Şehircilik” alanında ilklere imza atan bu projede Cardtek, bir çok lokal tedarikçi arasında fark yaratan çözüm önerileri ile öne çıkmayı başardı. Cardtek ödeme teknolojisiyle Hindistan, tek bir Rupay temassız akıllı kartla pek çok ödeme işlemini güvenli bir şekilde yapabilecek.

Bu projenin Hindistan’ın diğer şehirlerinin yanı sıra pek çok ülke için de model olacağına inandıklarını belirten Cardtek Holding CEO’su Turgut Güney; “Türkiye’deki şehir kartı teknolojileri konusundaki deneyimli ekibimiz Hindistan gibi küresel standartlarda yazılım teknolojisi tedarikçisi rakipleriyle vizyoner bakış açıları sayesinde boy ölçüşür hatta üstünlük sağlar hale gelmiştir. Akıllı şehirleşme ve ödeme teknolojileri alanında öncü çalışmalara imza atan bir ülke olan Hindistan’ın teknolojilerimizi tercih etmesi bizim için büyük gurur. Bu proje ile kullanıcıların tek bir kartla tüm işlemlerini kolaylıkla, hızla ve güvenle gerçekleştirebilmeleri için çalıştık. Günümüzün en büyük ihtiyacı olan bu esnekliği dünyanın diğer farklı köşelerine de taşımaya hazırız” şeklinde konuştu.