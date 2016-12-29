Türkiye’nin bilimsel çalışmalar yürüten ilk ve tek kutup araştırma merkezi olan İTÜ PolReC, 2017 Antarktik sezonunu açıyor. İTÜ PolReC, Türkiye’nin Antarktik Bilim Üssü inşasının altyapılarını oluşturmak üzere farklı kurumlardan 4 Türk bilim insanını daha Antarktika’ya gönderecek.

TEKNOLOG – 2016 yılında ilk Türk Antarktik Araştırma Seferi’ni gerçekleştiren İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ PolReC), 2017 Antarktik sezonu için çalışmalarına hız verdi.

Türkiye’nin bilimsel çalışmalar yürüten ilk ve tek kutup araştırma merkezi olan İTÜ PolReC, Antarktika’da bulunan 31 ülkeye ait 101 araştırma üssünde sürdürülen bilimsel çalışmalara Türk bilim insanlarını da dahil etmek amacıyla birçok ülkeyle iş birliği yapıyor.

2017’de 4 Türk bilimci daha gidecek

İTÜ PolReC Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy, 2017 Antarktik Yaz Sezonu için Çek Cumhuriyeti Masaryk Üniversitesi’ne ait Mendel Antarktik İstasyonu’nda çalışmalar yapmak üzere İstanbul’dan yola çıkan Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gökhan Halıcı’ya bayrağı teslim etti.

İTÜ PolReC Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy gelişmeyi, “Türkiye’nin Antarktik Bilim Üssü inşa edilene kadar, bilim kapasitesinin artırılması için diğer ülkelerin bilim üslerinin kullanılması, ikili iş birliklerinin yapılması hem bir gereklilik hem de bilim ruhu olarak karşımıza çıkıyor” sözleriyle yorumladı.

İTÜ PolReC önümüzdeki yıl, farklı kurumlardan 4 Türk bilim insanını daha Antarktika’ya gönderecek.