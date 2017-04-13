Tiryakiler İçin Pratik Kullanımlı Çay Makinesi: Profilo CM22007

Havaların yavaş yavaş ısınması ile balkon ve bahçelerde çay keyfi de başlıyor. Profilo CM22007 Çay Makinesi açık havada çay keyfinize keyif katıyor.

Hoş sohbetler eşliğindeki çay saatlerinin vazgeçilmezi Profilo CM22007 Çay Makinesi, pratik kullanımının yanı sıra yüksek dem ve 2 litrelik su kapasitesi ile uzun saatlere yayılan çay keyfinizi garanti ediyor.

Fildişi renkli, estetik tasarımlı Profilo CM22007 Çay Makinesi, özellikle yüksek dem ve su kapasitesi ile çay tiryakilerinin olduğu kadar geniş ailelerin de kurtarıcısı. Ayrıca kaynatma ve sıcak tutma konumu, su seviye göstergesi, tek elle kolayca açılabilen kapaklı cam sürahisi ile de kullanım kolaylığı sunuyor.

Çayınız hep taze ve sıcak

Profilo CM22007 Çay Makinesi’nin kaynatma ve sıcak tutma konumları sayesinde çayınız hep taze ve sıcak kalıyor. Su seviye göstergeli şeffaf su ısıtıcısı, sadece su ısıtma fonksiyonu için de kullanılabilirken, tek elle kolayca açılabilen kapaklı cam sürahi ise mutfakta hızla iş yapan hanımlara kolaylık sağlıyor. Makinenin çelik süzgeci de mevcut.

Pratik kullanımı zaman kazandırıyor

Çayı demledikten sonra sıcak kalmasını da sağlayan paslanmaz çelik özellikli gizli bir rezistansa sahip olan Profilo Çay Makinesi, kaynama konumundan sıcak tutma konumuna otomatik olarak geçiyor. 1500-1785 watt ile güçlü bir performansa sahip Profilo CM22007 Çay Makinesi, tutma yerindeki ısı ayar seçeneği ile kullanım kolaylığı sunan özelliklerine bir yenisini eklerken, kablo dolama yeri ile ergonomik yapısını pekiştiriyor.