ThinkPad’in 25. yılını özel model: ThinkPad Anniversary Edition 25

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden biri konumunda olan Lenovo, 2005 yılında IBM’in PC birimini satın aldıktan sonra gücünü artırmıştı. IBM’in en ünlü bilgisayarlarından biri olan ThinkPad serisi, Lenovo’nun da gözdesi oldu. Uluslararası Uzay İstasyonu da dahil olmak üzere pek çok kritik görevde başarısını kanıtlayan bu bilgisayar serisi, günümüze kadar 130 milyondan fazla sattı. Birçok askeri testten başarı ile geçen efsane dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad’in çeyrek asırlık ömrü, sınırlı sayıda üretilen ThinkPad Anniversary Edition 25 ile kutlanıyor.

Lenovo, 130 milyondan fazla satan ve birçok askeri testi başarı ile geçen dizüstü bilgisayar modeli ThinkPad’in 25. yılını kutlamak için sınırlı sayıda üretilen yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı.

ThinkPad’in doğduğu Japonya’daki Yamato Labs’te düzenlenen özel bir etkinlikte tanıtılan ThinkPad Anniversary Edition 25, ThinkPad’in 25. yılına özel olarak geliştirildi.

ThinkPad Anniversary Edition 25’in modern çizgilere sahip tasarımı, sosyal medya üzerinden ThinkPad’in sadık kullanıcıları ve hayranlarından gelen geri bildirimlerle oluşturuldu.

ThinkPad’in klasikleşen özelliklerini içerisinde barındıran ThinkPad Anniversary Edition 25 aynı zamanda oldukça modern bir yapıya sahip. 14-inç dokunmatik HD ekrana sahip olan ürün Intel Core i7-7500U işlemci ve NVIDIA GeForce 940MX grafik kartı ile destekleniyor.

Kesintisiz inovasyonun 25 yılı

Japonya’daki Yamato Labs’de üretilen ThinkPad 700C 5 Ekim 1992’de tanıtıldı. Bu tanıtım, harika bir yolculuğun da başlangıcı oldu ve ThinkPad, günümüzde 130 milyondan fazla birim satış rakamına sahip teknoloji dünyasınında bir ikon.

ThinkPad’in tasarımı, biçim ve işlevsellik arasında güçlü ve sinerjik bir ilişki yaratıyor. Üstün nitelikte ürünler sunmak için sofistike estetiği, dikkatle oluşturulan kullanıcı deneyimini ve dünyaca ünlü mühendisliği dengeli bir şekilde birleştiriyor.

ThinkPad700C’nin piyasaya sürülmesinden 25 yıl sonra bile, en yeni model olan X1 Carbon, hemen bir ThinkPad olarak tanınabiliyor.

Tüm zamanların en iyi iş dizüstü bilgisayarı olan ThinkPad, önümüzdeki 25 yılda da, yarının teknolojilerini geliştirmeye, yenilemeye ve sunmaya devam edecek.