“Temassız kart dolandırıcılığı” hakkında bilmeniz gerekenler

Son günlerde tekrar gündeme gelen “temassız kart dolandırıcılığı” konusunda Habertürk televizyonunda bir özel haber yayımlandı. Son zamanlarda Türkiye ve dünya medyasında sıklıkla kendine yer bulan bu konu hakkında en yaygın paylaşılan senaryo, kendine kurye süsü veren kişilerin ellerindeki mobil pos cihazlarıyla otobüs gibi kalabalık yerlerde insanların temassız kartından para çektiği yönünde. Teknoloji yazarı Erdal Kaplanseren’in bu şehir efsanesiyle ilgili verdiği bilgilerin yanı sıra, yayına Bankalararası Kart Merkezi Ödeme Platformları Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu da telefonla bağlanarak katkıda bulundu.