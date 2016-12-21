Televizyon alırken dikkat etmeniz gereken 10 şey

En hızlı gelişen ve şaşırtıcı biçimde yeniliklerle süslenen cihazlardan biri olan televizyon, cep telefonundan sonra en çok baktığımız ikinci ekran. Mevcut televizyonunuzu değiştirmek, başka bir oda veya mutfak için yeni bir televizyon almak istiyorsanız bilmeniz gereken bazı detaylar var. Onlarca teknik terim, televizyon boyutu, ekran tipi vs derken kafanız iyice karışıyor değil mi? GittiGidiyor’da binlerce seçenek arasından sizin için en doğrusunu bulmanıza yardımcı olmak için bu rehberi hazırladık.

1- En pahalısı, en ideali demek değildir

Öncelikle bilmemiz gereken bir şey var ki; en pahalı televizyon belki en iyi televizyon olabilir ama sizin için ideal televizyon kesinlikle en yüksek fiyatlılar olmak zorunda değil. Bu sebepten, televizyonunu kuracağınız mekanın büyüklüğü ve sizin TV izleme davranışlarınız önem kazanıyor. Televizyon araştırması yaparken karşınıza bolca teknolojik terim çıkacak. Akıllı TV, 3D, 4K, HD, Ultra HD, Curve, OLED vs. Tüm bu teknolojileri ezbere bilmeniz gerekmiyor. Fakat ihtiyacınız olan bir ürünü almak için genel bilgiye sahip olmanız şart.

2- Ne kadar bütçe ayırmalısınız?

Bütçenizi en iyi siz bilirsiniz elbette. Fakat araştırma yaparken de bir üst limit koymakta fayda var. Birkaç yüz TL’ye 32 inç ve altı modeller bulmanız mümkün. Özellikle küçük odalar veya mutfak için uygun fiyatlı modellere bakabilirsiniz. Gittigidiyor’da tanınmış markaların da küçük ekranlı ve uygun fiyatlı modelleri bulunuyor.

40-55 inç arası kaliteli modellere baktığımızda fiyatların 1500-2000 TL seviyelerinde dolaştığını, teknolojik özellikleri arttıkça 3000 TL seviyesini de geçtiğini göreceksiniz. 55 inç ekranlı televizyonlarda fiyatlar 3000-4000 TL seviyesinde dolaşıyor. Kavisli, Ultra HD’li ekranlara sahip televizyonlarda fiyatlar daha da yukarılara tırmanıyor. Tabi asıl şenlik 60-65 inç seviyesinde başlıyor. Bu ekran aralığında 4000 TL civarında modeller bulmanız olası.

Dev ekranlı TV alacaksanız, kesenin ağzını açmanız gerekiyor. Zira büyük ekranda yüksek kalite olmazsa görüntü kalitesi kötü olacaktır. Bu yüzden 6000 TL civarından başlayıp 16.000 TL’lere kadar giden bir skalada 60-65 inçlik modeller göreceksiniz. Sunduğu imkanlara ve fiyatına göre bir yerlerde karar vermeniz gerekecek. 80 inç ve üstü seviyesinde televizyon almayı düşünüyorsanız, sanırım sadece nasıl bir televizyon almanız gerektiği için profesyonel danışmanlık almanız gerekecektir.

3- Boyutu ne kadar olsun?

Oturma odanızda misafirlerinizi ağırlarken onlara “işte bu da televizyonumuz” diye tanıtarak sinema deneyimi yaşatacak bir dev ekran televizyon eminim kendinizi daha iyi hissettirecektir. İşlevi her ne kadar önemli olsa da, televizyonun boyutu da kullanım konforunda etki sahibi. TV satın alırken ekran boyutunu karar verme aşamasında ev halkının birbirine düşmesine sebep olacak tartışmalar ve görüş ayrılıkları ortaya çıkabiliyor.

Daha büyük bir TV her zaman daha iyidir diyemeyiz. Televizyonun boyutuna karar verme kriterimiz, onu koyacağımız alanın büyüklüğüyle orantılıdır. Alan yeterince büyük değilse, alacağınız büyük ekran televizyondan hem sunduğu verimi alamazsınız, hem boşuna yer kaplamış olur, hem de sağlıklı bir izleme elde etmeniz zorlaşır. Bu yüzden, hiç çekinmeden elinize bir mezura alıp oturacağınız alanla televizyonunuzu yerleştireceğiniz yer arasındaki mesafeyi ölçün. Ortalama boyutta salonlar için 42-55 inç seviyesi yeterli olacaktır. Fakat salon var salon var. Ayrıca mutfak ve küçük odalar için karar verirken de bir hesaplama yapmanız gerekecek. Bu yüzden, ekranda görünen tabloyu inceleyerek genel fikir ecinebilirsiniz. Yeni ekran teknolojileri elbette bu tabloda bazı düzeltmeler doğuracaktır.

Ekran Önerilen Aralık 26 inç 1,0 – 2,0 metre

30 inç 1,2 – 2,3 metre

34 inç 1,3 – 2,6 metre

42 inç 1,6 – 3,2 metre

46 inç 1,8 – 3,5 metre

50 inç 1,9 – 3,8 metre

55 inç 2,1 – 3,9 metre

60 inç 2,3 – 4,6 metre

65 inç 2,5 – 5,0 metre

4- Hangi teknolojileri desteklesin?

Televizyonda fiyatı belirleyen iki ana unsur var: Boyut ve sahip olduğu teknolojiler. Aynı ekran boyutundaki modeller arasında fiyatı değiştiren unsurlar elbette marka ve sunduğu imkânlar. Küçük boyutlu ve sizin için görsel kalitesi çok çok önemli olmayan ortamlar için Full HD şartı aramanız gerekmiyor ama en azından HD olsun. HD-Ready TV’ler, 1080p işaretli Full HD’lerden daha uygun fiyatlıdır. Her iki tür de HD yayınları gösteriyor. Dijital platformlardaki kimi kanallardan ve Blu-ray filmlerden maksimum görüntü kalitesi almak için Full HD tercih etmenizi öneririm. Ekranlarda bulunan teknolojilerin sayısı giderek artıyor. Ultra HD, UHD TV ve 4K olarak karşımıza çıkan yeni üst seviye görüntü kalitesi markalar tarafından pazarlanmaya çalışılıyor. Henüz yayın açısından test aşamasında olan bu teknoloji önümüzdeki yıllarda yaygınlık kazanacak gibi görünüyor. Tabi bu durum “4K TV almayın” sonucunu doğurmuyor. Bu yeni nesil TV’lerin sahip olduğu görüntü işleme teknolojisi, bir yayını veya çalıştırılan medyayı diğer TV’lere göre çok daha iyi biçimde işliyor. Daha parlak, canlı, gerçekçi görüntüler için elektronik şirketlerinin geliştirdiği yazılım ve donanım teknolojileri altta çalışıyor. Yani özetle, bütçeniz yetiyorsa özellikle 50 inç ve üzeri için Ultra HD alın. 65 ve üstü boyutlarda Full HD de sizi kurtarmaz.

Televizyonun sunduğu görüntünün kalitesini ve ekran yapısını inceliğiyle birlikte belirleyen teknolojiler de kriter olarak duruyor. LCD, LED, plazma, OLED gibi panel teknolojileri günümüzde yaygın. Televizyonun fiyatını da belirleyen bu teknolojiler, ayrı bir videonun konusu.

5- Görüntü tarama hızı önemli

Günümüzde en yaygın görüntü çözünürlüğü olan Full HD, 1920×1080 piksellik görüntüleri saniyede 60 kare, yani 60 Hz hızında gösteriyor. Her ne kadar 60 Hz’lik görüntü tarama hızı Full HD görüntü kalitesi için asgari olsa da, piyasada 60 Hz’in üzerinde tarama hızlarına sahip televizyonların bulunması elbette çok daha iyi bir seyir keyfi sunuyor. Zira saniyede görüntülenen kare sayısının artması, yinelenen görüntülerin sıklaşmasına ve bu da daha canlı ve dana net görüntülerin oluşmasına neden oluyor. Özellikle hareketli görüntülerde farkını ortaya koyan tarama hızı, aynı zamanda gözlerinizin yorulmasını da engelliyor.

Televizyon satın alma aşamasında dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri, yazan yenileme hızı değil, panelin gerçek yenileme hızıdır. Zira pek çok giriş seviyesi televizyonda gerçek yenileme hızı olarak 50 Hz panel kullanılırken, orta ve üst seviye televizyonlarda bu değer 100 ila 200 Hz değerlerindedir. Ancak bu değerler televizyonda yer verilen görüntü işlemcisiyle birlikte çeşitli yöntemlerle arttırılabiliyor ve hal böyle olunca ortaya daha yüksek değerler çıkabiliyor.

6- Görüntü iyileştirme teknolojileri

Yeni nesil televizyonlar, yayın veya medya üzerinden aldıkları görüntüleri daha iyi hale getirmek için farklı teknolojiler kullanarak işliyorlar. Resolution +, True Motion, Dinamik Gren Azaltıcı, Perfect Pixel HD Engine, Perfect Natural Motion, Mega Dynamic Contrast gibi isimlerle anılan pek çok teknoloji, görüntü kalitesini artırmakta kullanılıyor. Satın alacağınız televizyonlarda, görüntü işleme teknolojisi var mı ve ne sağlıyor diye kontrol etmenizde fayda var.

7- Akıllı TV önemli mi?

Artık teknolojinin her alanında olduğu gibi televizyonlar da akıllandı ve bizlere sadece TV yayınlarını ulaştırmaktan çok daha fazlasını verebiliyorlar. Artık televizyonunuzla arşivinizdeki video ve müzik dosyalarını çalıştırabiliyor, internete bağlanabiliyor, uygulamalara erişebiliyor, sosyal medyaya dahil olabiliyor ve hatta görüntülü görüşmeler yapabiliyorsunuz. Tüm bu hizmetleri bir arada sunan televizyonlar ise Smart TV, yani akıllı TV olarak adlandırılıyor. Eğer siz de televizyonunuz akıllı olsun istiyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı özellikler bulunuyor.

Eğer televizyonunuz sahip olduğunuz video ve müzik arşivinizde yer alan dosyaları çalıştırabilsin istiyorsanız, o halde satın alacağınız televizyonun geniş format desteği sunmasına dikkat etmenizde yarar var. Televizyonun USB bağlantı girişini kullanarak multimedya dosyalarınıza kablolu olarak erişebilir veya bunu DLNA desteği gösteren televizyonlar ile kablosuz olarak da mümkün kılabilirsiniz. Televizyon başındayken sosyal medyaya bağlanabilmek ve internette gezinmek için ihtiyaç duyacağınız özellik ise elbette internet bağlantısı. Kablosuz internet bağlantı seçeneğine sahip bir televizyon alarak, kablosuz ağınıza bağlanabilir ve böylece oturma odanızdaki dev ekranı internete açabilirsiniz. Tabii ki bunun için televizyonun internet tarayıcısına sahip olduğundan emin olmanızda da fayda var.

Akıllı televizyonlar eğlenceye yönelik olarak beraberinde uygulamalar da getiriyor ve uygulama mağazalarıyla bu alanı genişletmenize olanak tanıyor. Eğer televizyonunuzda Angry Birds oynamak ve YouTube videolarını izlemek istiyorsanız bu tür olanaklar sunan modellere yönelmeniz iyi bir seçim olacaktır.

8- Üç boyut desteği olsun mu?

3D teknolojisinin son yıllarda büyük atılım yapmasıyla birlikte artık evinizde de rahatlıkla 3D keyfi yaşayabiliyorsunuz. Televizyonlar arasında da oldukça iddialı 3D modelleri bulunuyor ve bu modeller beraberinde 3D gözlük de getiriyor. Elbette satın alacağınız televizyon 3D desteği gösteriyorsa, fiyatı da ona göre bir tık daha yüksek olacak. O nedenle eğer bütçeniz elvermiyorsa, 3D televizyon modelleri hemen eleyebilirsiniz. Eğer 3D filmlere olan düşkünlüğünüz var ve aynı zamanda 3D yayınları da alacaksanız o halde bütçenizi biraz zorlamaya değer. Bu noktada kararınızı verip 3D tercihini baştan eleyebilir veya dahil edebilirsiniz.

9. Marka tercihi önemli mi?

En çok duyduğum sorulardan biri, marka önemli mi? Elbette! Bu soruyu tek bir kelimeyle savuşturamayacağıma göre biraz altını doldurmalıyım. Marka kesinlikle önemli ama her şey değil. Alacağınız televizyonun sizin için maliyeti, evinizdeki kullanım alanı, ortamınıza katacağı manevi değer (bu üçüncüsünü uydurdum) gibi kriterlere bakarak “üç kuruş fazla olsun kırmızı olsun” diyebilirsiniz. (Kırmızı burada dev marka oluyor.) Unutmayın ki televizyon üreticileri çetin bir rekabet içinde ve tek amaçları var; o da paranızı almak. Para sizde, bu yüzden sempati beslediğiniz herhangi bir markaya yönelmeden önce tüm kriterleri iyice gözden geçirin. Bu yazıdan edineceğiniz deneyimler ve elbette sezgileriniz rol oynayacaktır. Marka saplantısı size para kaybettirebilir. Çok üst sınıf markaları saymazsak; düşük, orta ve üst segmentlerde ürün yelpazesine sahip yerli ve yabancı markaların sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Dünyada televizyonlara panel üreten fabrika sayısı, bu sayının çok çok altında. Çoğu marka kendisi üretmiyor bu panelleri. Tepede duran 3-4 markanın teknolojisi birbirine çok yakın diyebilirim. Bu yüzden siz de kafanızda en üst 3-4 markayı belirleyin ve kriterleri altına sıralayarak doğru kararı verin derim.

10- Hangi bağlantı giriş tiplerinden kaç adet olmalı?

Televizyonlar günümüzde standart TV işlevinin çok daha ötesinde görev üstleniyor. Salondaki TV’nize dijital yayın, uydu alıcı, oyun konsolu, harici disk, PC ve medya oynatıcı gibi cihazları bağlamanız gerekebilir. Bu sebepten, satın alacağınızın arka bölümünde bulunan bağlantı tipleri ve giriş sayısı da önemli. Kullandığınız diğer cihazların çıkış arabirimlerinin uyumlu olması gerekiyor. Günümüzde HDMI ve USB en yaygın iki bağlantı standardı. En azından 3 HDMI girişi ve 2 de USB girişi olması işinizi görür. “RF IN” olarak adlandırılan standart anten girişi günümüzde pek kullanılmasa da televizyonlarda yer alıyor. Bunun yanı sıra skart girişi de gerekebilir. Ses çıkışını ayrıca yapmayı düşünüyorsanız baştan bunu da kontrol etmelisiniz.