Teleperformance’tan yeni danışmanlık şirketi: Praxidia

Teleperformance’ın müşteri deneyimi alanında sahip olduğu küresel bilgi birikimi, yeni alt şirketi Praxidia ile yüksek katma değerli danışmanlık hizmetlerine dönüşüyor.

Bütünleşik çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminde dünya lideri Teleperformance, küresel uzmanlığı ve müşteri davranışları hakkında sürekli zenginleşen yoğun bilgi birikimi doğrultusunda kurduğu yeni danışmanlık şirketi Praxidia’yı hizmete sundu.

Müşteri etkileşimine değer katmak, markalar ve müşterileri için yeni fırsatlar yaratmak amacıyla gelişmiş araştırma ve analitik hizmetleri sunacak olan şirket, Teleperformance’ın 40 yıla ve dünya genelinde 160’ın üzerinde pazara uzanan operasyonel deneyiminden faydalanacak.

Operasyonel mükemmeliyette Teleperformance’ın global liderliğinin, Teleperformance CX Labs araştırmaları ve TP Analytics becerileriyle bir araya getirilmesi, müşteri deneyimini iyileştirmek isteyen tüm markalar için güçlü bir danışmanlık çözümü ortaya çıkarıyor.

Yeni şirket, Teleperformance Group’un 20’den fazla ana sektördeki uzmanlığından ve yılda 180.000’den fazla kişiye ait özel anket verilerinden elde edilen bilgilerle markalar için benzersiz olanaklar sunuyor. Praxidia ekibi, markaların müşteri sadakatini artıran unsurları derinlemesine anlamasını sağlarken rakipsiz analizleriyle her seferinde daha değerli ve verimli müşteri etkileşimi gerçekleştirmeyi mümkün kılıyor.

Kurumlar için değer yaratacak

Aynı zamanda TP Analytics’ten de sorumlu olan Praxidia CEO’su Paolo Righetti, Praxidia’nın kurumlara yatırımın daha iyi geri dönüşüyle değer yaratmak için en iyi değerlendirme ve analitik uygulamalarını derinlemesine bilgi birikimiyle birleştirdiğini belirtti ve ekledi: “Müşteri deneyimindeki sorunlu noktaları ve fırsatları tanımlayıp hem müşteriler hem de çalışanlar için çok daha iyi bir deneyim meydana getirecek stratejiler ve pratik çözümler geliştiriyoruz. Sektöründe lider bir ekip olarak yoğun operasyonel tecrübeyi, yenilikçi analizlerle birleştiren hizmetler sunuyoruz. Bugünün hızlı ve talepkâr iş dünyasında ölçülebilir faydalar sağlamak için hızı ve çevikliği birleştiriyoruz.”

Operasyonel tasarım ve omnichannel müşteri etkileşimi yönetiminde Teleperformance Group’un onlarca yıla dayalı sektörel liderliği olduğunu hatırlatan Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “Praxidia ile tüm bu küresel uzmanlığı ve yetenekleri yeni bir şirket üzerinde topluyoruz.” dedi ve ekledi: “Praxidia her ölçekte kurum için güvenilir bir iş ortağı olarak, kurum içi operasyonlardan mevcut müşteri deneyimi yönetiminde iyileştirmelere kadar pek çok noktada danışmanlık hizmeti sunacak.”