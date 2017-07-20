Teleperformance, Everest PEAK Matrisi’nde üst üste dördüncü kez “Dünya Lideri” Seçildi

Teleperformance, küresel çapta faaliyet gösteren, bağımsız yönetim danışmanlığı ve araştırma şirketi Everest Group’un yaptığı 2017 küresel dışkaynak çağrı merkezi PEAK Matrisi’nde, 30’un üzerindeki servis sağlayıcıyı geride bırakarak en yüksek skoru elde etti.

Çok kanallı müşteri deneyimi yönetiminde dünya lideri Teleperformance, Everest Group’un dış kaynak çağrı merkezi PEAK Matrisi’nde geçtiğimiz yıl yaptığı çalışmalar göz önüne alınarak tüm kriterlerde en yüksek skoru elde etti. PEAK Matrisi, dış kaynak CRM ve çağrı merkezi sektöründeki firmaların uygulama yeterliliğini ve bu yeterliliği pazar performansına dönüştürebilme yetkinliğini ölçümlüyor. Teleperformance da bu alanda alınabilecek en yüksek skoru elde ederek, altı temel endüstrideki diğer firmaları geride bıraktı ve bu performansı ile PEAK Matrisi’nin zirvesine yerleşti. Böylece, Everest’in yaptığı küresel çalışmada üst üste dördüncü kez “Dünya Lideri” seçildi.

Grubun Everest PEAK Matrisi’nde lider seçilmesini yorumlayan Teleperformance Türkiye İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Tolga Uçbağlar; “Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Everest Group’un yapmış olduğu araştırmanın sonuçlarında Teleperformance’ı dört yıl ard arda zirvede görmekten gurur duyuyoruz. Bu başarıyı, gelişim odaklı hizmetlerimizin ve müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz büyük önemin bir yansıması olarak görüyorum. Sektörümüzde dünya lideri konumunda olmak bizlere, yüksek standartlardaki iş kapasitemizi yükseltmeye devam etmek konusunda büyük bir motivasyon sağlıyor. Bu motivasyonun uzun vadede müşterilerimize, çalışanlarımıza ve ortaklarımıza sürdürülebilir başarı ve memnuniyet getireceğine inanıyorum. Dünya liderliği pozisyonumuzu Türkiye pazarında yaptığımız çalışmalarla daha da güçlendireceğiz” dedi.

Everest Group’un yapmış olduğu araştırmaya göre dış kaynak çağrı merkezi sektörü 2016 yılında %3 büyürken, Teleperformance Grup %7.4 büyüme göstermiştir. 2016 yılı itibariyle sektörün öncü firmaları sundukları hizmetleri zenginleştirebilmek üzere şirket satın alımları ve birleşmeler gerçekleştirdi. Bu sayede sektörde çok kanallı, analitik ve otomasyon içeren yeni nesil çözümler alanında hızlı bir gelişim sağlandı.