Konuya Göre Telefonla Fotoğraf Çekmenin Püf Noktaları

Cep telefonlarının kameralanın sahip olduğu kapasite, kompakt fotoğraf makinelerini yakalayalı çok oldu. Üst seviye telefonların hem lensleri çok daha kaliteli, hem de sahip oldukları teknolojilerle çok daha kaliteli fotoğraflar ve videolar kaydetmek olanaklı hale geliyor. Son dönemin trendi olan çift arka kamera da, kullanıcılardan büyük beğeni topladı. Fakat yine de bu kapasiteyi kullanarak ideal fotoğraflar çekmek için bazı pratik bilgilere ihtiyaç var. Bu rehberimizde konularına göre fotoğraf çekmenin ipuçlarını paylaşıyoruz.

Fotoğraf çekmenin bazı temel prensipleri ve teknik öğretileri var. Bununla birlikte, çekilen konuya ve ortama göre de dikkate alınması gereken bazı unsurlar oluyor. Bu rehberimizde çekilen konuya göre, telefonla fotoğraf çekmenin ipuçlarını göreceksiniz.

En güzel hayvan fotoğrafları için

İster evcil hayvan resimlerini kusursuz hale getirmek ister vahşi doğadaki hayvanları daha iyi fotoğraflamak isteyin, Hayvanlar alemini en güzel halleriyle fotoğraf karelerine dökmek için dikkat etmeniz gereken birkaç önemli nokta var.

İlk olarak fotoğrafınız için perspektifi belirleyin. Daha özgün bir resim elde etmek için çekeceğiniz evcil hayvanınızın göz hizasını yakalamak üzere çömelin veya kameranızı aşağıda tutun, böylece çekiminiz daha doğal ve detaylı görünür.

Çekim yaparken hız da önemli. Telefonunuzun çok hızlı biçimde kamera özelliğini aktif hale getirmesi gerekiyor.

Portrelerinize karakter katın

Telefonla portre çekimleri çok daha iyi hale geldi. Elbette bunun için sizin de bazı detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. Mesela ışığın düştüğü noktalarla oynayın. Bu noktalar, ortaya çıkan fotoğraf üzerinde dramatik etkiler yaratabilir.

Çekmek istediğiniz kare için yüzünün yarısı ışıkta, diğer yarısı karanlıkta kalacak şekilde bir kompozisyon oluşturmayı deneyin. Ekstra derinlik için ise HDR özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

Gece selfie çekimlerinde net bir selfie için ışığın arkanızdan değil, yüzünüze geldiğinden emin olun. Benzer biçimde selfie fotoğrafınızı çekerken de hareket edebilirsiniz.

Yemek fotoğrafı çekme ipuçları

Mükemmel yemek fotoğrafları çekmek için flaş kullanmaktan kaçının, yemekler doğal ışıkta çekildiğinde daha iyi görünür. Flaşınızı kapatın ve yemeklerinizin fotoğrafını pencereye yakın bir yerde çekin.

Resminizin odağını değiştirmek, onu bir anda daha da çekici hale getirebilir. Akıllı telefonunuz ile odağın nerede olmasını istiyorsanız ekranınızda oraya dokunmanız yeterli olacaktır.

Düşük ışıkta fotoğraf çekme ipuçları

Akıllı telefonunuzu düz bir yüzeye yaslamayı deneyin. Yakalamak istediğiniz sahne daha iyi ışık koşullarında tanımlandığı kadar güzel görünmediğinden akıllı telefonunuzu ne kadar sabit tutarsanız o kadar canlı fotoğraflar elde edersiniz.

İyi çekim ile unutulmaz bir çekim arasındaki farkı, ortamdaki ışığı nasıl kullandığınız belirliler. Az ışıkta fotoğraf çekmek, ambiyansı yakalamaktan ibarettir. Pozlama ve beyaz dengesine ince ayar yapmak büyük farklar yaratabilir.

Manzara fotoğrafı çekme ipuçları

Fotoğrafınızın ön planına bir öge yerleştirmek, manzaranızın gerçek değerini ortaya çıkarmanın kolay bir yoludur. Sahneniz için referans noktası olarak perspektif yaratacak ve arka planda olup biteni vurgulayacaktır.

İncelemeye değer çok sayıda manuel ayara sahip akıllı telefonlar yaratıcılığın kontrolünü size verir. Mükemmel görünümü yakalamak için deklanşör hızı, odak, beyaz dengesi ve pozlamaya ince ayar uygulayabilir ve en çok hoşunuza gidenin hangisi olduğuna bakabilirsiniz.

Etkileyici şehir manzaralarından şaşırtıcı güzellikteki doğa harikalarına kadar önünüzdeki sahne ne olursa olsun bu ipuçları, kusursuz çekimler yapmanıza yardımcı olacaktır.