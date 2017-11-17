Teknolojik hediyelerde güvenlik açığı korkutuyor

Yaklaşan yeni yılla birlikte tüketicileri popüler hediyelerin potansiyel güvenlik risklerine dair bilgilendirmek üzere gerçekleşilen “Hack’lenmeye En Müsait Hediyeler Listesi”nin üçüncüsü yayımlandı. Listenin başında laptop’lar, tabletler ve akıllı telefonlar yer alırken, bunları drone’lar, dijital asistanlar, bağlantılı oyuncaklar ve bağlantılı aletler izledi.

Bilgi güvenliği şirketi McAfee, “Hack’lenmeye En Müsait Hediyeler Listesi”nin üçüncüsünü yayımladı. Yapılan araştırmaya göre; drone’lar, dijital asistanlar ve bağlantılı oyuncaklar yoğun güvenlik riskleri taşıyan hediyeler arasında ilk sıralarda. Bunda elektronik cihazların korunmasına dair tüketiciler arasında bilincin halen yeterli seviyede olmaması önemli bir rol alıyor. Tüketicilerin %18’i cihazların korunması için güvenlik yazılımı kullanmaya gerek olmadığını düşünürken, %22’si buna ihtiyaç duysa da nasıl yapacağını bilmiyor.

Yapılan araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 70’e yakını dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlarda güvenliğin bir gereklilik olduğu konusunda hemfikir.. Ancak tüketicilerin sadece %22’si bu gerekliliğin, ağa bağlı oyuncaklar için de geçerli olduğuna inanıyor. Bu oran, drone’lar için %29, dijital asistanlar içinse %56 olarak raporlandı.

Tüketicilerin %91’i online kimlik bilgilerinin ve cihazlarının güvenliğini sağlamanın öneminin farkında olduğunu belirtiyor. Ancak bunun için gerekli adımları atan tüketicilerin oranı %53 ile sınırlı kalıyor. Araştırmaya katılanların %16’sı üreticilerin cihazlara güvenlik sistemi yüklediğine inanırken, %22’si güvenlik önlemi almaları gerektiğini biliyorlar ancak bunu nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Araştırma, tüketicilerin satın aldıkları cihazlardaki kurulu güvenlik önlemlerini araştırmaları ve kişisel bilgilerinin ve cihazlarının korunması için sorumluluğu sadece üreticilere bırakmamaları gerektiğini gözler önüne seriyor.

Hack’lenmeye en müsait hediyeler

Dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler: Bu cihazlar siber suçluların alışılagelmiş hedefleri arasında yer alıyor ve doğru şekilde güvenlikleri sağlanmazsa zararlı yazılımlar tarafından kolaylıkla ele geçirilebiliyor.

Drone’lar: 2017 yılında 1 milyar Dolar’ı aşkın bir satış yaratması beklenen drone’lar, güvenlik konusunda aynı popülariteyi yakalayamadı. Tüketicilerin drone kaçırma ve siber suçlulara ait drone’lardan gelen sahte Wi-Fi sinyalleri gibi risklerin farkında olmaları gerekiyor.

Dijital asistanlar: Cihaz tabanlı asistanlar, sipariş verme, müzik çalma, sorulara yanıt verme ve daha pek çok konuda tüketicileri destekliyor. Bunu gerçekleştirebilmesi için sürekli olarak tüketicileri dinleyen mikrofonlar ve izleyen kameraların mahremiyete olası etkilerinin anlaşılması hayati önem taşıyor.

Ağa bağlantılı oyuncaklar: Oyuncaklar her geçen gün daha akıllı hale geliyor, ancak ne yazık ki bu, siber suçlular için de geçerli. Pek çok üretici güvenliği ikinci plana atarken, entegre mikrofonlar ya da lokasyon bazlı servisler, oyuncakları hacker’lar için kolay hedefler haline dönüştürüyor.

Ağa bağlı aletler: Akıllı ev aletleri günlük hayatı kolaylaştırmaya devam ederken, bu cihazların online bir saldırıda kullanılabileceği ya da kişiye ve eve dair bilgileri sızdırabileceği unutulmamalı.

Ağa bağlı cihazlar için öneriler

Tıklamadan önce düşünün: Siber suçluların bir cihazı ele geçirmesinin en kolay yolu zararlı bağlantılardır. Kaynağını bilmediğiniz bağlantıları güvenliğinden emin olmadan kullanmayın.

Yazılımı güncel tutun: Bilgisayar, akıllı telefon, dijital asistan ve drone gibi tüm cihazlarınızı her daim güncel tutun. Üreticilerin cihazların güvenlik açıklarına dair yayınladığı program düzeltme ve güncellemeleri takip etmek ve bunları vakit kaybetmeden yüklemek önem taşıyor. Mümkün oldukça güncel yazılım kullanın.

Kaynağı belirsiz Wi-Fi noktalarından uzak durun: Siber suçlular, kişisel verilere ulaşmak için güvenilir görünen sahte Wi-Fi ağlarını sıklıkla kullanıyor. Eğer herkese açık Wi-Fi ağı kullanmak zorunda kalırsanız, alışveriş ya da bankacılık gibi bilgi sızıntısına yol açabilecek işlemleri yapmamaya özen gösterin. Genel bir Wi-Fi ağı üzerinden böyle bir işlemi yapmanız gerekirse, McAfee Safe Connect gibi, ağ trafiğini şifreleyen Sanal Özel Ağ (VPN) kullanın.

Ödevinize iyi çalışın: Her üretici güvenlik konusuna aynı özeni göstermiyor, özellikle de bağlantılı oyuncaklar gibi yeni nesil cihazlarda güvenlik ikinci planda kalabiliyor. Dolayısıyla yeni bir cihaz satın almadan önce güvenlik açığı olup olmadığını araştırın.

Ev ağınızı koruyun: Tüm bağlantılı cihazları ve internet bağlantısını uçtan uca, entegre koruma sağlayan bir ürün ile koruma altına alın. Bu çözümler, ağ üzerinde hangi cihazların bulunduğuna dair bilgi sağlar ve tüm bağlantılı cihazları korur.