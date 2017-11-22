TBD’nin Bilim Kurgu Öykü Yarışması’na rekor katılım

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) geleneksel bilim kurgu öykü yarışmasına rekor başvuru yapıldı. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Bilimkurgu Öykü Yarışması’na başvuran 228 aday, düşlerinin yolculuğunu hikâyeleştirdi. Dereceye giren eserler, “Bilişimle-Gelişim” temasıyla 20-21 Aralık’ta toplanacak “34’üncü Ulusal Bilişim Kurultayı”nda açıklanacak.

İnsanoğlunun aya gidişinin ilk olarak M.Ö. 2’nci yüzyılda Anadolu topraklarında hayal edildiğini ve yazıya döküldüğünü anlatan TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Medeniyetin ilk bilim kurgu yazarı Malatya civarında yaşamış Lukianos’tur. İnsan, ilk defa hallerinin ötesini Anadolu topraklarında düşlemiştir. Geçmişte olduğu gibi bugün de taşıdığımız dinamizmle bize yepyeni fırsatlar sunabilecek bir sürece doğru ilerliyoruz. Farklılıklarımızın getirdiği birçok üstün ve güçlü yönümüz var. Bunu kullanarak kendimizi yenileyebileceğimiz bir eşik noktasındayız ve bu eşiği aşabilecek durumdayız. Genç kuşaklarımızın gelecek ve değişim hakkında ufuklarının açılması doğrultusunda düzenlediğimiz ‘Bilim Kurgu Öykü Yarışması’ önemlidir. Yarışmaya yapılan rekor düzeyde başvuru ise Türkiye’nin bilimde, bilişimde potansiyelinin arttığının en önemli göstergelerindendir” dedi.

Yarışmanın seçici kurulu oldukça renkli

TBD tarafından 19 yıldır düzenlenen ve büyük ilgiyle takip edilen “TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması”nda hayal gücünün sınırlarını zorlayan öyküler kağıda dökülüyor. TBD 19’uncu Bilim Kurgu Öykü Yarışması’nın seçici kurulunda Barış Emre Alkım, Bülent Akkoç, Kadir Yiğit Us, Murat Başekim, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Ümit Dağcı, Asiye Bendon, Cem Kılıçarslan, Özgür Tacer ve Nuray Başar yer alıyor. Yarışmada birinci seçilen öyküye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verilecek. Ödüller 21 Aralık’ta 34’üncü Ulusal Bilişim Kongresi’nde düzenlenecek bir tören ile takdim edilecek.

Bilim kurgu Anadolu’nun geninde var

Yarışmanın, Türkiye’deki bilim kurgu edebiyatında önemli bir boşluğu doldurduğunu vurgulayan Aktepe şunları söyledi:

“Anadolu kültürü gerçekten farklı özellikleri bünyesinde barındıran, yüksek bir dinamizmi içinde taşıyan çok özel bir mozaikten oluşuyor. Bu anlamda Anadolu, tarih boyunca tüm medeniyetleri etkilemiş ve hala etkilemeye devam eden, Pir Sultan Abdal’ı, Yunus’u, Mevlana’yı, büyük bilim adamı ve düşünürleri içinde barındırmış bir kültür rezervi. Antik çağda Mısır medeniyetinde bile ‘Güneş Ülkesi’ olarak özlemle bahsedilen Anadolu’nun çocuklarıyız bizler… Ancak bir şey var ki; bu gücümüzün farkında değiliz.

Özellikle genç kuşakların zihninde gelecek ve değişim kavramını oluşturmak, onların gelecek üzerine düşünebilmelerini sağlamak, algılama yeteneklerini artırmak bizim için önem taşıyor. Aynı zamanda teknolojik gelişmelere onları hazırlamak anlamında da bu yarışmanın önemli bir girişim olduğunu düşünüyoruz.”