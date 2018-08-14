TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması 20 Yaşında

Türkiye Bilişim Derneği’nin (TBD) bu yıl 20’incisini düzenlediği Bilim Kurgu Öykü Yarışması ile hayal dünyasının kapıları bir kez daha açılıyor. Bilim kurgu tutkunları, yaratıcılıkta sınırları zorlayan Öykü Yarışması için başvurularını, eserleriyle birlikte, 31 Ağustos tarihine kadar TBD’ye yapabilecek.

TBD’nin 1998 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Türkiye’nin ilk Bilim Kurgu Öykü Yarışmalarından “TBD Bilim Kurgu Öykü Yarışması” bu yıl da bilim kurgu sevenler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Jürisi, katılımcıları, ödülleri ile Türkiye’nin bilim kurgu edebiyatında önemli bir boşluğu dolduran yarışma için başvuru süreci başladı. Bu yıl da belirli bir temayla sınırlandırılmayan yarışmada, katılımcıların düşleri, düşünceleri, imge ve simgeleri bilim kurgu türünde öyküleştirerek, farklı zaman, mekân ve olgu dünyasına taşıması hedefleniyor.

Sonuçlar 21 Kasım’da açıklanacak

Yarışmaya katılan öykülerde en fazla 2 bin sözcükten oluşma, Türkçe olma, bilim kurgusal ögelerle hazırlanma, daha önce basılı ya da dijital herhangi bir mecrada yayınlanmamış olma ve özgün olma şartları aranacak. Yarışmanın sonuçları 12 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Jürinin değerlendirmesi sonunda birinci seçilen öyküye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verilecek.

TBD 20’inci Bilim Kurgu Öykü Yarışması’nın seçici kurulunda Asiye Bendon, Barış Emre Alkım, Bülent Akkoç, Cem Kılıçarslan, Kadir Yiğit Us, Murat Başekim, Özgür Tacer, Sedef Özkan, Seda Uyanık, Tevfik Uyar ve Ümit Dağcı yer alacak.

Öyküler kitaplaştırılacak

Bu arada TBD, Türkçe bilimkurgu yapıtlarının sayısını artırmak amacıyla düzenlediği Bilimkurgu Öykü Yarışması’na bugüne kadara katılan ve basıma değer görülen öyküleri kitaplaştırıyor. Bu yılki yarışmada dereceye girecek öyküler içinde seçici kurul tarafından seçilenler de kitap olarak yayınlanacak.