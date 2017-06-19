Tatilde, seyahatte kolay ve güvenli WiFi

Yurt dışı geziler başta olmak üzere seyahatte, yazlık evlerde, teknelerde kolay, güvenilir ve uygun fiyatla bir kablosuz ağ oluşturmak için TP-Link’in MiFi (Mobil WiFi) ürünleri ideal çözüm oluşturuyor.

WiFi’a bağlanan birden fazla cihazla iş ya da özel amaçla yurtdışına gidildiğinde en önemli sorun bu cihazların internete, uygun fiyatla ve güvenli olarak bağlanması. Mobil WiFi yönlendiriciler (MiFi cihazları), bu sorunu hem çok rahat hem de ekonomik olarak çözmeyi sağlıyor. Gittiğimiz ülkede hizmet veren bir operatörün uygun fiyatlı data paketini satın alıp, TP-Link®’in MiFi cihazlarına SIM kartını takarak kendi kablosuz ağımızı oluşturabiliyoruz. Hele grup olarak yurtdışına gitmişsek 10 kişi/cihaza kadar destek veren bu ürünler tüm grubun kullanacağı, son derece ekonomik ve işlevsel WiFi sunuyor. Üstelik belli bir mekana da bağlı kalınmıyor; her yere rahatça taşınıp, içlerindeki pil sayesinde 10 saat hizmet verebiliyor.

4G destekli olan TP-Link M7300 ve M7350 model MiFi cihazlarının kullanımı sadece yurtdışı seyahatleriyle sınırlı değil. Yurtiçi seyahatlerde, sürekli internet bağlantısına gerek olmayan yazlık evlerde, teknede, tatilde, her yerde kendi güvenli WiFi ağını kurmak isteyenler, bu cihazları kullanabilirler. Küçük ve şık tasarımları ile cepte, çantada kolayca taşınabilen TP-Link MiFi cihazları, ortak kablosuz ağ oluşturmanın yanında içlerine takılan mikroSD kart (32GB’a kadar) sayesinde ağa bağlananlara ortak bir depolama alanı da sunuyor.

Kolay kullanım, kolay yönetim

TP-Link M7300 ve M7350 model MiFi cihazlarının üzerinde akıllı bir ekran yer alıyor. Bu ekrandan, cihazın pil seviyesinden bağlı olan cihaz sayısına kadar gerekli bilgiler rahatça görülüyor. Ayrıca TP-Link’in hem Android hem iOS destekli tpMifi uygulaması sayesinde cihazlar akıllı telefonlardan kolayca yönetilebiliyor, ayarları yapılabiliyor. Bu uygulama ile cihazlara veri sınırı konulabiliyor; hangi cihazların WiFi’a bağlanacağı denetlenebiliyor; mesaj gönderimi yapılabiliyor ve mikroSD karta veri depolanıp paylaşılabiliyor.

Seyahat dostu TP-Link MiFi cihazları 300Mbps hıza sahip bir kablosuz ağ oluşturabiliyor. Her iki model de çift kanal (dual band) desteğine sahip; bu sayede çok sayıda cihaz ağa bağlansa da performans düşmüyor. Metalik gri kasaya sahip ve içinde 2000mAh kapasiteli pil yer alan M7300, 10 kablosuz- 1 kablolu bağlantıyı destekliyor. 10 kablosuz cihaz bağlanabilen, siyah kasalı M7350 modeli ise 2500mAh pil kapasitesine sahip.