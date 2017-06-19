Tatilcilere dönük siber tehditler ve korunma yolları

McAfee’nin yaptığı yeni araştırmaya göre; tatil yapmayan siber suçlular tatilcilerin güvenli olmayan Wi-Fi kullanımı gibi alışkanlıklarından yararlanıyor. Bu nedenle seyahat eden bireyler pek çok güvenlik riski ile karşı karşıya kalıyor. Aynı zamanda tatilde internet bağlantılı cihazlardan uzak kalmak en çok zorlanılan konuların başında geliyor. Araştırmaya katılanların %54’ü tatilde bir günü dahi cihaz kullanmadan geçiremediğini belirtiyor; %52’si günde en az 1 saat elektronik cihaz kullanıyor.

Dünyanın lider güvenlik şirketi McAfee, tatil sezonunun açılmasıyla birlikte tatil yapmayan siber suçlulara karşı tüketicileri korumak ve bilgilendirmek amacıyla “Dijital Detoks: Gevşeyin, Rahatlayın ve Fişi Çekin” adlı bir araştırma gerçekleştirdi. Tüketicilerin tatil dönemi dijital alışkanlıklarına ve risk faktörlerine odaklanan araştırmaya göre; dijital detoksun tüm faydalarına rağmen çoğu kişi internete bağlı kalmayı tercih ediyor. Araştırmaya katılan Amerikalıların %52’si tatil döneminde internet bağlantılı cihazlarını e-posta kontrol etmek ve sosyal medyada paylaşımda bulunmak için günde en az bir saat kullandıklarını belirtiyor.

Tatil sezonu pek çok tatilcinin bilmediği ortamlarda dijital alışkanlıklarını sürdürmesini fırsat bilen siber suçluların da sevdiği bir dönem. Rahatlığı güvenliğe tercih eden kişiler güvenli olmayan ve kolaylıkla hacklenebilen Wi-Fi ağlarını kullanarak cihazlarını kişisel bilgilerin çalınma riskine açık hale getiriyor.

Tüketicilerin her gün, pek çok farklı konuda cihazlarını kullandığını dile getiren McAfee Baş Güvenlik Yöneticisi Gary Davis; “Tatilde bağlantılı cihaz kullanırken çok dikkatli olunmalı. Kişiler temel güvenlik önlemleri alarak ve gereksiz risklere girmeyerek kişisel bilgilerini koruyabilir ve güvenli bağlantılar kurduklarını bilerek tatilin keyfini çıkartabilir” dedi.

Wi-Fi ağlarının her yerde kolay erişilebilir olması tatil dönemlerinde elektronik cihazlardan ayrılmayı güçleştirebiliyor ancak tüketiciler kararlı davranıp cihazlarını kapatırlarsa daha güvenli bir tatil deneyimleyebiliyorlar. Araştırmaya katılan tüketicilerin %43’ü seyahat ederken dijital detoks kararı aldığını ve bunların %81’i çok daha keyifli bir tatil geçirdiklerini belirtiyor.

Cihazlardan ayrılmak zor geliyor

Araştırmaya katılanların %38’i kişisel ya da iş e-posta hesaplarını kontrol etmeden bir gün geçiremiyor. %27’si gün boyunca sürekli olarak e-posta hesaplarını kontrol ettiklerini itiraf ediyor.

%37’si tatil sırasında sosyal medyada paylaşım yapma isteklerine yenik düştüklerini belirtiyor.

Laptop’lar %72 oranla kolaylıkla geride bırakılırken, araştırmaya katılanların sadece %27’si akıllı telefonlarını bırakmaya istekli.

Kişilerin tatilde cihaz kullanma nedenlerinin başında ise aileleri ve arkadaşları için ulaşılabilir olmak geliyor.

Wi-Fi ağları dikkatsizce kullanılıyor

Katılımcıların %31’i herkese açık Wi-Fi kullanarak internete bağlanıyor ve böylece kişisel bilgileri tehditlere açık hale geliyor.

Katılımcıların %58’i kullandıkları Wi-Fi’ın güvenli olup olmadığını tespit etmeyi bildiklerini belirtirken, sadece %49’u bunu kontrol etmeye zaman ayırıyor.

%20’si Wi-Fi güvenliğini göz ardı ederken, %32’si güvenli olmayan Wi-Fi kullanıp kullanmama kararını o anda internete ne kadar ihtiyaç duyduklarına bağlı olarak alıyor.

%20’si Wi-Fi güvenliğini göz ardı ederken, %32’si güvenli olmayan Wi-Fi kullanıp kullanmama kararını o anda internete ne kadar ihtiyaç duyduklarına bağlı olarak alıyor. Dikkat çeken bir başka tespit ise; seyahat edenlerin %15’i kişisel bilgilerinin ve verilerinin seyahat halindeyken evdekinden daha güvende olduğuna inanıyor.

Çalışanlar için cihazlardan ayrılmak daha da zor

Katılımcıların sadece %16’sı işle ilgili konularda ulaşılabilir olmak için cihazlarını kapatmadıklarını dile getirirken, %57’si iş faktörü olmasaydı hiç cihaz kullanmayacaklarını belirtiyor.

20’li ve 30’lu yaşlardaki katılımcıların %69’u iş faktörü olmasaydı tamamen cihazlarını kapatacaklarını söylüyor, bu oran 40’lı yaşlardaki katılımcılarda %49’a düşüyor.

20’li yaşlardaki bireylerin çoğu cihaz kullanmamayı en çok isteyen grup ancak bununla birlikte cihaz kullanmadıklarında en çok tedirginlik yaşayan da %52’lik bir oranla yine bu grup.

En iyiyi anne ve babalar biliyor

Ebeveynler tatildeyken cihazların evde bırakılması gerektiğine inanıyor, %51’i tatilde cihaz kullanmamayı planlıyor. Bu oran çocuğu olmayan kişilerde %35. Ebeveynlerin %82’si teknolojik cihazlardan uzak durmada başarılıyken çocuksuz bireylerin %78’i bunu başardığını belirtiyor.

Ebeveynlerin %77’si seyahatteyken çocuklarına internet bağlantılı cihaz kullanma izni veriyor, %73’ü bu kullanımı kontrol altında tutuyor.

Ebeveynler çocuksuz bireylere göre teknolojik konularda daha bilgili ve %64’e %54 oranla Wi-Fi bağlantılarının güvende olup olmadığını bilme konusunda daha başarılılar.

McAfee’den kişisel bilgilerin güvende olduğu bir tatil için öneriler

Güvenli ağları tercih edin: Evden uzak olduğunuzda güvenli bir ağa bağlandığınızdan emin olun ve herkese açık ya da güvenli olmayan Wi-Fi ağlarını kullanmayın. Herkese açık bir ağı mutlaka kullanmanız gerekiyorsa McAfee Safe Connect gibi Sanal Özel Ağ (VPN) kullanın. VPN kişisel bilgilerinizi korumanızı ve cihazınızdan verilerin direkt olarak bağlandığınız noktaya ulaşmasını sağlar.

Cihazlarınızı güncelleyin: Cihazınızı korumak için birkaç temel önlemi aldığınızdan emin olun. Cihazlarınızın işletim sistemleri ve uygulamalarını güncel tutun. Eski yazılımları kullanmak sizi potansiyel güvenlik risklerine açık hale getirir.

Cihazlar arası güvenlik önlemleri alın: Cihazlarınızı en son çıkan yazılımlarla güncelledikten sonra kapsamlı bir güvenlik uygulaması yükleyin. McAfee LiveSafe gibi bir çözüm virüslere ve diğer istenmeyen zararlı yazılımlara karşı cihazlarınızı korur.

Cihaz yerini tespit eden bir uygulama kullanın: Bağlantılı cihazlarınızı, özellikle de tatildeyken, kaybetmek sizi zor durumda bırakabilir. Yer tespit eden uygulamalar kayıp ya da çalıntı durumunda cihazınızı bulmanıza, kilitlemenize hatta cihazdaki kişisel verilerinizi silmenize yardımcı olur.

Araştırma Metodolojisi

Mart 2017’de McAfee, MSI Internetional’ı Almanya, Amerika, Avustralya, Fransa ve İngiltere’den her gün bağlantılı cihazlar kullanan 9.500 kişi ile online bir araştırma yapmak üzere görevlendirdi. Araştırmaya katılan kişiler 18-55 yaşları arasında ve eşit kadın-erkek oranına sahip.