Tatil rezervasyonlarında kart ve kimlik güvenliğini elden bırakmayın

Hayalini kurup rezervasyonunu yaptığınız tatiliniz yılın en sıkıntılı dönemine dönüşebilir. Dünyanın önde gelen siber güvenlik şirketlerinden McAfee, seyahat severlere yönelik siber güvenlik önerileriyle keyifli bir tatile yardımcı oluyor.

Yaz mevsiminin kapıyı çalmaya başladığı şu dönemde tatil rezervasyonları da tamamlanmaya başlandı. Ancak uygun fiyat her zaman doğru kişisel bilgi güvenliği anlamına gelmiyor. McAfee, kartlı ödemelerde yaşanan bir siber hırsızlık olayından hareketle kullanıcıların dikkat etmesi gereken noktaları sıralıyor.

Tanınmış online seyahat acentesi Orbitz.com’un 2016 yılında yaşadığı bir siber saldırı olayı, online alışverişlerde kart ve kişisel bilgilerin ne kadar önemli olduğunu gösteren yakın geçmişe ait çarpıcı bir örnek oluşturuyor. Şirket olayın tespit edilmesini takiben yaptığı iki açıklamada siber saldırganların yaklaşık 880 bin kart bilgisini ele geçirdiğini duyurmuştu. Bu tip olaylar, online hizmet sunan kurumların siber güvenliğe neden daha fazla önem vermesi gerektiğini kanıtlarken, tüketicilerin de daha dikkatli olması gerektiğini ortaya koyuyor.

McAfee EMEA Pazarlama İletişimi Direktörü Jessica Brookes, Orbitz.com’da yaşanan olayın kart bilgileriyle sınırlı olmayabileceğine dikkat çekiyor. Yaz dönemiyle birlikte artan online tatil rezervasyonlarının siber saldırganların iştahını artırdığını kaydeden Brookes, bu olayda siber saldırıyı gerçekleştirenlerin kart bilgileri haricinde müşterilerin tam ismi, doğum tarihleri, telefon numaraları, e-posta adresleri, cinsiyet bilgileri ile fatura adreslerinin de ele geçirilmiş olabileceğinin altını çiziyor. Benzer vakaların yalnızca turizm değil, hemen her online hizmet ya da alışveriş platformu için geçerli olabileceğini ifade eden Brookes, konunun genel çerçevesinin kişisel veriler ve gizlilik olması gerektiğini belirtiyor.

Bu tip olayların yalnızca kurumlar değil, tüketiciler tarafında da bilinçlendirici bir başlangıç olması gerektiğini kaydeden Brookes, McAfee’nin tüketicilere yönelik sunduğu güvenlik önerilerini ise şu şekilde sıralıyor:

Bilgilerinizi düzenli olarak kontrol edin: Tatil rezervasyonunuzu belki de yılda bir kez yapıyor olabilirsiniz. Bu durum, online acentenizin sitesine sadece rezervasyon öncesinde girmeniz anlamına gelmemeli. Düzenli aralıklarla üye olduğunuz sitelere giriş yaparak kayıtlı e-posta adresiniz ve diğer kişisel bilgilerinizin değişip değişmediğinden emin olun.

Uyarı mekanizmaları oluşturun: Kişisel verilerinizin ele geçirilme olasılığına karşı alabileceğiniz önlemlerden biri de kredi kartınız üzerinde bir uyarı mekanizması tanımlamak. Bankaların çoğu işlem sonrası bir bilgilendirme SMS’i ile bu hizmeti veriyor. Eğer böyle bir hizmet yoksa çalıştığınız kurumlardan bunu talep edin. Şüpheli bir durumla karşılaşmanız durumunda hiç beklemeden bunu hizmet aldığınız kuruma, ürün ya da servisi aldığınız platforma ve yasal mercilere iletin.

Kimlik bilgilerinizi koruyun: Kimlik bilgileri başta olmak üzere siber dünyada paylaşıp kullandığınız bilgilerinizin güvende olduğuna emin olun. Sahte bağlantılar, SPAM gibi yöntemlerle kimlik bilgilerinizi çalmaya çalışanlara karşı McAfee’nin geliştirdiği güvenlik araçlarını kullanın. Bu tip ürünler tehlikelere karşı proaktif bir şekilde önlem almanızı sağlar ve kişisel verilerinizi çalmaya yönelik siber saldırıları boşa çıkarır.