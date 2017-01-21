Tarzına göre kişiselleştir: Alcatel POP 4S

Günümüzün en önemli telefon trendlerinden biri, kullanıcıların beklentilerine göre değişebilen modüler yapılar. Kamera, hoparlör ve hatta projeksiyon konusunda yeteneklerinin geliştirilmesini sağlayan modüller, önümüzdeki dönemde de telefonlara hayat katacak gibi görünüyor. Bunlardan bir yenisini de Alcatel sunuyor. Tarza göre kişiselleştirilebilen akıllı telefon modeli POP 4S, yakın zamanda piyasada yer alacak.

TEKNOLOG – Yenilikçi ve zengin özellikli akıllı telefonlarıyla Türkiye’ye dönen Alcatel markası, genç neslin ihtiyaçlarına uygun özellik ve tasarım öğeleriyle donatılan POP akıllı telefon ürün ailesinin en yeni üyesi POP 4S’i satışa sundu. Alcatel POP 4S, teknolojiyi tarzının bir parçası olarak gören yirmili yaşlardaki tüketiciler için harika bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kişiselleştirme, Alcatel’in akıllı telefon inovasyonunda en çok önem verdiği değerlerden biri. POP 4S de, bu değeri en iyi yansıtan ürünlerden biri olarak pazarda kendine yer arayacak.

POP 4S, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel ön kamera ile donatılmış. Büyük sensör ve ultra hızlı odaklama özellikleri sayesinde net, parlak görüntüler yakalanabiliyor ve özellikle geceleri çekilen selfie’lerde bu kalite hemen hissediliyor. POP 4S, sekiz çekirdekli işlemci ve 4.5G LTE category 6 teknolojilerine sahip. Bu özellikler POP 4S’i, oyun deneyimi ve bağlantı işlevleri için güçlendiriyor. POP 4S, parmak izi tanıma özelliğiyle kişisel bilgileri de çok iyi koruyor.