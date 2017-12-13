Tamamen güvenli bir tarayıcı var mı?

Masaüstünde olduğu kadar mobil cihazlarımızda da çok yoğun biçimde kullandığımız web tarayıcıların, taşıdığı bilgiyi göz önünde bulundurursak, güvenlik konusunda ne kadar da büyük öneme sahip olduğu anlaşılıyor. Peki tarayıcılarımız ne kadar güvenli? Güvenlik için ne gibi tedbirler almamız gerekiyor?

Hiçbir web tarayıcısı tamamen güvenli olmasa da hepsi keşfedilen açıkları çok hızlı bir şekilde kapatarak güncelleme yayımlıyor.

Dolayısıyla hangi tarayıcıyı kullanırsanız kullanın, otomatik güncelleme özelliğini kesinlikle kapatmamanız önemli.

Web üzerinden yayılan tehditlerde tarayıcılardan çok tarayıcı eklentileri rol oynuyor.

Dolayısıyla Java, Flash, Adobe Reader gibi popüler eklentileri de güncel tutmanız gerekiyor.

Tarayıcınız güvenli olsa bile eklentilerden kaynaklanan bir açık, hacker’ın sisteminize sızmasına aracılık edebilir.

Eklentide açık olsa bile güvenlik yazılımları genelde bu tarz saldırıları engelleyebiliyor.