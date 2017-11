Suya ve Toza Dayanıklı Süper Oyuncu Klavyesi: Razer BlackWidow Ultimate

Klasikleşen mekanik klavye artık su ve toza karşı IP54 sertifikasıyla güçlendirildi. Dünya’nın öncü lifestyle markası Razer, yeni ve daha da geliştirilmiş Razer BlackWidow Ultimate mekanik oyuncu klavyesini en çok satan klavyeler serisine ekledi.

Su ve toza karşı koruma gibi özelliklerle donatılan Razer BlackWidow Ultimate, bugüne kadarki en esnek oyuncu klavyesi olma iddiasını da taşıyor. IP54 sertifikası almayı başaran klavye, kendisine zarar verebilecek toz parçaları ve kazayla gerçekleşen su dökülmelerine karşı koruma sağladığını kanıtladı.

The Razer BlackWidow Ultimate ayrıca her biri ayrı ayrı arka aydınlatmaya sahip tuşlarıyla da ön plana çıkıyor. Her yeşil ışık Razer’ın kendi Synapse yazılımı aracılığıyla tek tek kişiselleştirilebiliyor ve kullanıcılara oldukça geniş bir dinamik ışıklandırma efekti yelpazesi sunuyor. Oyuncular gelişmiş ışıklandırma efekt konfigürasyon aracı sayesinde çeşitli ışıklandırma profilleri de oluşturabiliyor.

The Razer BlackWidow Ultimate ayrıca direct olarak oyunculara yönelik olarak geliştirilen, ödüllü Razer Mechanical Switches teknolojisine de sahip olarak üretiliyor. Razer Green Switch seçeneği ile piyasaya sürülen klavye ile birlikte Razer, oyun oynamak için optimize edilmiş çalıştırma ve sıfırlama tepkisi ile endüstriye öncülük ediyor. 80 milyon tuş vuruşuna kadar bir ömrü olan Razer Mekanik Anahtarı, dayanıklılık için tasarlandı ve her tuşa basışınızda güvenilir şekilde en iyi performansı sağlamayı hedefliyor.

Ürün özellikleri