Suya Dayanıklı, Sağlam ve Ultra Kompakt : Sony RX0

Akıllı telefonlarda son yılların trendi suya ve toza karşı dayanıklılık olmuş durumda. Mobil cihazlar için oldukça faydalı bir özellik bu. Her ne kadar yeni nesil telefonlar kompakt makinelerden rol çalmış olsa da, iddialı modeller de yok değil. Elektronik devlerinden Sony, yeni kompakt fotoğraf makinesi olan RX0’ı piyasaya sürüyor. Ultra kompakt yapısı, sağlamlığı ve suya dayanıklı oluşuyla dikkat çeken RX0, görüntü kalitesinde de iddialı.

Sony’nin yeni kompakt fotoğraf makinesi pek çok konuda iddialı görünüyor. Şirketin açıklamasında “bugüne kadar hiç görülmemiş yeni bir görüntüleme deneyimi yaratmak için çok birimli, çok görüntülü çekim” özelliğinin bu modelde yer aldığı iddia ediliyor.

Ultra kompakt ve dayanıklı gövdeye yerleştirilen yüksek kaliteli görüntüleme teknolojisine ek olarak su geçirmeyen, darbeye ve ezilmeye dayanıklı kasası dikkat çekici. 1.0-tip yığmalı 15.3MP Exmor RS CMOS görüntü sensörüne sahip makine 1/32000 saniyeye kadar maksimum deklanşör hızı ve 16 fps’ye kadar çekim yapabilme yeteneği ile öne çıkan ZEISS Tessar T 24mm F4 sabit geniş açılı lense sahip.

40x Süper Yavaş Çekim kayıt, Resim Profili (S-Log2) ve 4K Temiz HDMI Çıkış da dahil olmak üzere, kreatif video fonksiyonelliği çeşitliliği de RX0’ın altı çizilesi özellikleri olarak sıralanabilir.

Kablolu ve kablosuz bağlantı ile çok açılı çekim için çok kameralı kontrol

Yeni görüntüleme olasılıklarını mümkün kılma ve kendisini eline alan herkesin ifade yeteneğini eşi görülmemiş ölçüde genişletme hedefiyle yola çıkan Sony RX0, Sony RX serisinin kendine özgü öncü görüntü kalitesini güçlü ve ultra kompakt bir gövde içine sığdırılan ileri düzey fotoğraf ve video yetenekleri ile bir araya getiriyor.

Kreatif fotoğraf ve videografik ifadeyi mevcut sınırlamaların ötesinde kolaylaştırmak üzere tasarlanan RX0, fotoğraf ve video çekiminde de aynı şekilde hünerli olduğu gibi, birçok farklı açıdan ilham verici resim, video ve süper yavaş çekim görüntüler yaratmaya yönelik çok kameralı bir düzeneğin parçası olarak da kullanılabiliyor. Küçük boyutları ve çok yönlülüğü, zorlu fotoğraf ve video görevlerini yeni şekillerde ele alma özgürlüğünü en üst düzeye çıkararak, her zaman yüksek kaliteli sonuçlar elde etme güvencesi veriyor. Sadece 110 gram ağırlığa ve 59 mm x 40,5 mm x 29,8 mm boyutlara sahip olan RX0, küçük ve hafif bir premium kompakt fotoğraf makinesinin tanımını yeniden yapıyor. Yağmurda, su altında veya kumlu ya da tozlu ortamlar gibi her türlü çekim koşulu altında fotoğraf veya video yakalamak üzere bağımsız bir fotoğraf makinesi olarak kullanılabileceği gibi, nesneleri birçok farklı bakış açısından çekmek üzere, çok kameralı bir düzeneğin parçası olarak çalışmakta da usta.

Hayal gücünü canlandırıyor

Geleneksel mermi zamanı (bullet time) ve zaman dilimi (time slice) çekimin yanı sıra, RX0 çok kameralı çekim çözümü ile görüntüleme fırsatlarından oluşan yeni bir dünyanın kapılarını aralıyor ve birçok farklı şekilde organize edilebiliyor. Sony’nin kablosuz radyo sinyalli kumandası FA-WRC1M, on beş adede kadar RX0’ın tetiklenmesinde kullanılabiliyor.

PlayMemories Mobile uygulaması, beş taneye kadar RX0 modelinin kablosuz olarak bağlanabilmesine imkan verirken, ergonomik ve dengeli yapısı da, yeni çekim açıları oluşturmak üzere, makinelerin zorlu çekim açılarına kolaylıkla monte edilebilmesi anlamına geliyor.

Format desteğinde başarılı

Tepeden tırnağa gelişmiş Sony teknolojisi ile dolu olan RX0, hem RAW hem de JPEG fotoğraflarda ve tüm desteklenen video formatlarında yüksek çözünürlüklü ve düşük bozulmalı sonuçlar sağlamak üzere, bir 1.0-tip yığma yapılı 15.3 MPvi Exmor RS CMOS görüntü sensörü, BIONZ X işlemci ve bir geniş açılı ZEISS Tessar T 24mm F4 sabit lense sahip.

Bozulmayı Önleyici Deklanşörü ile 1/32000 saniye kadar hızlara çıkabilmesi ve saniyede 16 kareye kadar çekim yapabilmesi, hızlı hareket eden objelerin dahi harika ve doğru şekilde resmedilmesi anlamına geliyor. Günlük hayatlarındaki belirleyici anları yakalamak isteyenler için, RX0’ın kompakt niteliği, kullanımın mümkün olduğunca göze çarpmaması, dolayısıyla da doğal, yüksek kaliteli çekim olasılığının maksimize edilmesi anlamına geliyor.

RX0, 10 metreye kadar derinlikte su geçirmediği gibi, yeni MPK-HSR1 su altı muhafazası ile birlikte kullanıldığında 100 metre derinliğe kadar kullanılabiliyor. İki metreye kadar yükseklikten düşürülmeye karşı darbeye dayanıklı ve 200kg / 2000N’ye kadar ezilmeye dayanıklı olması ise geleneksel fotoğraf makinelerinin erişemediği zorlu koşullarda yapılan çekimlere dayanacak sağlamlığa sahip olmasını sağlıyor. Kullanıcılar artık, eskiden mümkün olmayan içerikler üretebiliyorlar ve yağmur, kum ve kısıtlı alanlar veya tozlu ortamlar artık bir engel oluşturmuyor.

Videoda mükemmeliyet

RX0, videografikere de en az fotoğrafçıya olduğu kadar fayda sağlayan bir fotoğraf makinesi olarak tasarlanmış ve bu ruh, nefes kesen video sonuçları sunan bir dizi yaratıcı video özellikleri ile kendini gösteriyor. Süper yavaş çekimli görüntüleri de kullanmak isteyenler için, RX0 saniyede 1000 kareye kadar video kaydetme fırsatını sunarak, en sıradan anları dahi nefes kesici hale getirme imkanını sağlıyor.

Üretim esnekliği için, sıkıştırılmamış videoları bir harici kayıt cihazına kaydetmek üzere 4K temiz HDMI çıktısını kullanabilirsiniz. Hem MF Assist hem de Peaking Fonksiyonları ile odak tam spesifikasyonlarınıza ve Resim Profili opsiyonlarınıza göre kesin şekilde ayarlanabilirken, S-Log2 de zihninizde canlandırdığınız sonucu elde etmenizi sağlayacak kreatif özgürlüğü sunuyor. Zaman Kodu / Kullanıcı Biti özellikleri, özellikle çoklu kamera çekimleri için temel bir araç sunarak düzenleme işlemini çok daha kolay bir deneyim haline getirdi ve Ön Ayarlı Odak seçenekleri de çekime gerçek bir kontrol unsuru ekliyor.

Eksiksiz Aksesuar Yelpazesi

RX0’ın potansiyelini maksimize etmek için, yeni çekim yollarını desteklemeye yönelik çok sayıda yeni aksesuar da piyasaya sürüldü. Bunlar arasında, daha yüksek sistem esnekliği için VCT-CGR1 Kafes; RX0’ın su altında 100 metreye varan derinliklere indirilmesine imkan veren MPK-HSR1 Su Altı Muhafazasıxvi; CPT-R1 Kablo Koruyucu; VF-SPR1Yedek Lens Koruyucu; filtre adaptörü, lens başlığı ve MC koruyucudan oluşan VFA-305R1 Filtre Adaptör Kiti; NP-BJ1 Şarj Edilebilir Pil Paketi ve ACC-TRDCJ Aksesuar Kiti de bulunuyor.