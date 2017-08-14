Superonline’dan yeni evlere fiber fırsatı

Turkcell Superonline, hayatında yeni başlangıçlar yapmaya hazırlanan herkesi, ışık hızında fiber internetle tanıştırıyor. Yeni yuva kurmaya hazırlanan ya da evlerini taşıyanlara özel düzenlenen kampanya sayesinde, yeni evler kolayca fibere kavuşacak.

Kampanya katılanlar, 24 ay kullanım sözü vererek, 24 Mbps’ye kadar 50GB Adil Kullanım Nokta’lı (AKN) limitsiz fiber hızında internetten modemde de dahil ayda 59,90 TL’ye faydalanabilecek. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyada, aktivasyon ve evde kurulum ücreti ödenmeyecek.

Işık hızında fiber kalitesinde limitsiz Adil Kullanım Nokta’lı (AKN) paket alanlar fatura sürprizi yaşamayacak. 24 ay taahhütlü ışık hızında fiber internet kampanyasından yararlanmak isteyenler, 0 532 532 00 00 numaralı Turkcell Superonline Müşteri Hizmetleri’nden, Turkcell Superonline Yetkili Satış Kanallarından, Turkcell Mağazaları’ndan ve www.turkcell.com.tr’den başvuru yapabilecek.