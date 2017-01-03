Süper oyuncu bilgisayarı Predator yenilendi

Acer’ın yeni Predator dizüstü oyun bilgisayarları 6. nesil Intel Core i7-6700HQ işlemci, NVIDIA GeForce GTX980 grafik kartı, 32GB’a kadar DDR4 bellek ve kurumsal seviyede 512GB NVMe PCIe katı hal sürücüleriyle arz-ı endam etti. Geometrik hatları ve yumuşak dokulu kaplamasıyla kırmızı vurgular ve siyah bir kasaya sahip olan Predator dizüstü bilgisayarlar her tür zorluğun üstesinden gelmeye hazır.

TEKNOLOG – Yeni nesil yüksek grafik ve ses özellikli oyunları herhangi bir bilgisayarla oynamak mümkün değil. Bırakın performansı, yüksek grafikli oyunları çalıştırmak bile her bilgisayara nasip olmaz. Performans ustası oyuncu bilgisayarları arasında taşınabilir modeller de yok değil. Asus’un Predator serisi dizüstü modeli yenilendi ve müthiş özellikleriyle ortaya çıktı. Killer DoubleShot Pro Ethernet ve Wi-Fi bağlantılarının üst düzey yüksek hızlı transfer için birlikte çalışmalarına izin veren bu bilgisayardaki benzersiz Predator FrostCore, üçlü fan tasarımı ısıyı dağıtıyor ve cihazın serin ve sessiz bir şekilde çalışmasını mümkün kılıyor.

Cezbedici tasarımı dikkat çekiyor

Performansla birlikte tasarımda da ince dokunuşlar oyuncuları cezbediyor. Oyuncuların klavye aydınlatmasını özelleştirebilmelerini ve programlanabilir tuşlarla oyun özelliklerini kontrol edebilmelerini sağlayan Acer Predator, Sense oyun kontrol paneline sahip. Ses konusunda da güçlü bir vaadi var Asus’un. Predator SoundPound 12 watt kristal netliğinde ses ve zengin bas için dört dahili hoparlör ve iki subwoofera kadar mükemmel bir ses kombinasyonu sunuyor.

Üstün performans için tüm modeller Intel Core i7-6700HQ işlemciye sahipken, belirli modeller NVIDIA GeForce GTX980 grafiklere, 32GB’a kadar DDR4 belleğe ve 10GB’lık bir filmi 4 saniye içerisinde indirebilen kurumsal seviyede 512GB NVMe PCIe katı hal sürücülerine sahip. Ayrıca, USB 3.1 Type-C desteği dosyaların, filmlerin, şarkıların ve fotoğrafların harici depolama cihazları arasında ultra hızlı bir şekilde aktarılabilmelerini sağlıyor.

Görüntü kalitesinde rakipsiz

Oyunda gecikmeyi önlemek amacıyla, Acer Predator dizüstü bilgisayarlar üst düzey yüksek hızlı transfer için Ethernet ve Wi-Fi bağlantılarının birlikte çalışabilmelerine izin veren Killer DoubleShot Pro özelliğine sahip. Killer Ağ Yöneticisi her bağlantının özelliklerini belirliyor ve hangi uygulamanın hangi bağlantıda çalışacağına karar veriyor.

Oyuncular için, kazanmak ve kaybetmek arasındaki fark genellikle anlık bir olaydır. Acer gibi, Killer da en hızlı ve en güçlü oyun deneyimlerini sağlayarak kendini oyuncuların kazanmalarına yardım etmeye adamış durumda.

Acer’ın yeni Predator 15 dizüstü bilgisayarı tüm özellikleriyle oyuncuların iştahını kabartacak şekilde tasarlanmış bir makine. Predator 15 dizüstü bilgisayar serisi 15,6 inç Full HD veya 4K (3840×2160) Ultra HD panelli modellere sahip ve üst düzey oyun görselleri ve gerçekçilik için bir NVIDIA G-SYNC monitör dahil olmak üzere üç ekranı destekleyebiliyor.

Üçlü fan tasarımı soğutuyor

Bilgisayarlarının düşük sıcaklıklarda çalışmasını isteyen üst düzey kullanıcılar için, Predator FrostCore bilgisayar performasını ihtiyaç duyulan performansa yükseltiyor. Bu serideki makineler, yoğun oyun oturumlarında dizüstü bilgisayarın optik disk sürücü yuvasına takılabilen ve çalışırken değiştirilebilen Acer’a özel bir Cooler Master fan modülü içeriyor.

Acer’ın toz koruma sistemi Predator DustDefender toz birikimini önlemek, ısı yayılımını geliştirmek ve gürültüyü minimuma indirmek için iki yüksek hızlı ve ters dönüşlü fan kullanıyor. Fan bıçakları yüksek performans bileşenleri arasında hava akışını iyileştirmek için son derece yüksek hızda çalışan pratik bir toz itme mekanizmasından yararlanıyor. Tozu önleyerek ve serinlik sağlayarak, Predator DustDefender performansın sürekli olmasını garanti ediyor, kullanıcı konforunu iyileştiriyor ve bilgisayarın kullanım ömrünü uzatıyor.

Son olarak, CoolBoost uygulaması fanların hava akışının özel olarak ayarlanabilmesine izin veriyor. Turbo Modu seçeneği yoğun kullanımda ekstra destek gerekli olduğunda maksimum fan hızı ve soğutma gücü sağlıyor.

PredatorSense oyun kontrol paneli

Yeni Acer dizüstü bilgisayarlar ayrıca 15 oyun içi kısayol ve ayarlanabilir aydınlatma kontrolü için makro programlanabilir tuşlar dahil olmak üzere oyun özelliklerinde özelleştirme ve kontrol sağlayan PredatorSense oyun kontrol paneli de içeriyor. Predator ProZone arkadan aydınlatmalı klavye ayrı ayrı açılabilen veya kısılabilen dört aydınlatma bölgesine bölünmüş durumda ve programlanabilir bir tuşa sahip. Ayrıca, özel bir fiziksel tuş yanlışlıkla başlatmanın önlenmesi için oyuncuların hem Windows tuşunu hem de touchpad’i hızla kilitleyebilmelerine izin veriyor.

Acer mükemmel ses özelliklerinin bir kombinasyonu olan SoundPound ile eğlenceyi de katlıyor. Predator 15 modeli 6 watt ses veren iki hoparlör ve bir subwoofer barındıran SoundPound 2.1’ye sahip. Ayrıca, Dolby Audio surround ses sistemi genel ses kalitesini iyileştirirken, 600 Ohm (600Ω) empedansa kadar stüdyo kalitesindeki kulaklıkları destekliyor.